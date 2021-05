En España, los coches son una moda que no se pasa. La limpieza del coche a fondo es algo que tendrás que hacer de forma regular para cuidar tu salud y alargar todo lo posible la vida útil de tu vehículo. Y ahora que ya sabemos cómo limpiar los faros del coche, te contamos también debes limpiar asientos del coche para evitar los malos olores provocados por la suciedad acumulada y para eliminar las manchas que hayan quedado incrustadas.

Además, tú mismo podrás llevar a cabo esta limpieza con productos que tengas en casa, aunque también puedes adquirir algún limpiador específico. Descubre los mejores trucos caseros para limpiar los asientos del coche según el material. ¡No te lo pierdas!

Cómo limpiar asientos del coche de tela

Para limpiar asientos del coche de tela, te recomendamos que pases la aspiradora una vez a la semana. Pero hazlo desde el centro de los asientos hacia afuera y pon especial atención donde se unen respaldo y asiento, pues ahí tiende a acumularse más la suciedad.

Después del aspirado, puedes hacer dos cosas para terminar de limpiar asientos del coche:

- Utilizar una espuma seca específica para tal fin. Aplícala sobre la tapicería de tela y deja que actúe unos minutos siguiendo las indicaciones del fabricante.

- Usar una esponja ligeramente humedecida con agua y detergente líquido para la ropa.

- Sea cual sea el método que utilices, haz la limpieza del coche a fondo con todas las puertas abiertas y deja que se ventile durante media hora, como mínimo, cuando termines. Además, si algún asiento se mancha con un producto que deja mancha, debes actuar rápido para que la tela no lo absorba, de lo contrario, se quedará manchado.

Por ello, conviene que lleves toallitas húmedas en el coche para poder limpiar las manchas en el mismo momento en que se produzcan. A continuación, te mostramos las manchas más habituales y cómo limpiarlas:

Vómito: lo más eficiente es el agua con jabón.

Barro: deja que se seque y frota después con un cepillo. Cuando hayas retirado la tierra, vuelve a pasar el cepillo por la zona, pero esta vez ligeramente humedecido.

Grasa: para limpiar asientos del coche con manchas de grasa, debes utilizar productos específicos para tal fin que contengan ingredientes como acetona o benzol.

Cómo limpiar asientos del coche de cuero

Si tu coche tiene la tapicería de cuero, debes cuidarla muy bien para mantener siempre en buen estado el tapizado. Para ello, tendrás que seguir unos cuidados específicos para conseguir un acabado perfecto. Presta atención a los siguientes trucos caseros para limpiar los asientos del coche de cuero:

Antes de nada, necesitarás:

Un paño de microfibra

Agua

Una gamuza

Un cepillo de cerdas suaves

Un limpiador de cuero

Acondicionador para el cuero

Procedimiento:

1. En primer lugar, aspira los asientos de cuero muy bien para eliminar el polvo y los restos de suciedad de la superficie.

2. A continuación, humedece una toallita de microfibra con agua y frota todos los asientos del coche. Así lograrás eliminar las manchas más livianas, pero seca los asientos de inmediato con un paño seco.

3. Después, aplica el limpiador específico para cuero en los asientos con la ayuda de una gamuza realizando movimientos circulares y muy suaves. Si hay manchas incrustadas que no puedes quitar, frota sobre ellas con un cepillo de cerdas suaves.

4. Retira el producto como se indique en el envase utilizando otra toallita de microfibra, y aplica después el acondicionador para cuero. Puedes usar un aplicador o hacerlo a mano, pero hazlo de forma suave. Deja que actúe durante 10 minutos y retira el exceso.

5. Es fundamental que, antes de utilizar cualquier producto para limpiar asientos del coche, compruebes primero que no dañará ni modificará el aspecto del cuero. Sobre todo en los tonos más claros, pues son más delicados.

Sigue esta limpieza del coche a fondo cada seis meses para mantener los asientos de cuero en perfectas condiciones por más tiempo.

Trucos caseros para limpiar los asientos del coche

Es cierto que prevenir las manchas es lo mejor para que tu vehículo esté siempre impecable. Pero, por mucho cuidado que tengas, a veces se manchan y resulta difícil dejarlos como nuevos.

Puedes evitar comer en el interior del coche y transportar los productos siempre en el maletero. No obstante, si aun así se manchan, te mostramos unos trucos caseros para limpiar los asientos del coche. ¡Toma nota!

1. Para limpiar asientos del coche con manchas secas, rasca utilizando un cepillo de dientes con las cerdas duras. Así, eliminarás los restos que hayan provocado la mancha, lo que facilitará la tarea de quitarla por completo.

2. Como dijimos, es mejor tratar la mancha cuando todavía esté fresca. Para ello, puedes utilizar un trapo o papel secante para absorberla, facilitando así su limpieza.

3. A continuación, limpia la mancha con agua y un jabón neutro. Hazlo empapando una esponja con esta mezcla y aplícala sobre la zona afectada frotando con fuerza.

4. Después, utiliza un secador para eliminar los restos de humedad. De lo contrario, podría quedarse mal olor donde estaba la mancha.

5. Por último, si estos trucos caseros para limpiar los asientos del coche no dan el resultado que esperabas, tendrás que usar un spray para limpiar en seco. Es cierto que es algo más agresivo que una mezcla de agua jabonosa, pero si el producto es de calidad, no tiene por qué haber ningún problema. Eso sí, respeta y sigue las instrucciones de uso indicadas en el envase al pie de la letra para asegurarte de que los asientos de tu coche no sufren ningún desperfecto.

Ya has comprobado lo importante que es realizar una limpieza del coche a fondo, y recuerda utilizar los productos adecuados para limpiar asientos del coche. Así, permanecerán en perfecto estado durante mucho más tiempo.

