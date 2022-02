¿Cuándo es Carnaval 2022? Fechas y festivos

El Carnaval ya está a la vuelta de la esquina y la fiesta está asegurada. Disfraces, comilonas y desfiles son la tónica principal de esta festividad que, en muchos lugares de España, es toda una tradición de siglos.

El Carnaval varía su fecha cada año en función de cuándo es la Semana Santa, puesto que siempre se celebra 40 días antes del Jueves Santo. La Septuagésima, período litúrgico de tres semanas que precede a la Cuaresma y que marca el inicio del Carnaval, comenzó el pasado domingo, 13 de febrero. Y el Martes de Carnaval, último día antes del Miércoles de Ceniza, será el próximo 2 de marzo.

Por tanto, el Carnaval no tiene una fecha fija en el calendario y no en todas las comunidades autónomas es festivo, es decir, no es uno de los ocho festivos que existen a nivel nacional. Recordemos que además de estos, hay cuatro festivos autonómicos y dos festividades locales, que establecen las propias comunidades y ayuntamientos, respectivamente.

Este año, las fechas principales de los Carnavales 2022 son:

Viernes de Carnaval: 25 de febrero

Sábado de Carnaval: 26 de febrero

Domingo de Carnaval: 27 de febrero

Lunes de Carnaval: 28 de febrero

Martes de Carnaval (Entierro de la Sardina): 1 de marzo

Miércoles de Ceniza: 2 de marzo

El calendario escolar y la semana blanca

En cuanto al calendario escolar, los Carnavales coinciden con la llamada semana blanca, que este año tendrá lugar entre los días 25 de febrero y el 6 de marzo. En ese periodo, a elección de los centros educativos, se suelen celebrar eventos lúdicos opcionales, pero independientemente de ello, muchos alumnos no tendrán clase el viernes 25 de febrero, el lunes 28 y algunos, incluso, el 1 de marzo, Martes de Carnaval.

El Carnaval de Cádiz

En toda España se celebra el Carnaval, pero algunos tienen más relevancia que otros, por ejemplo, el Carnaval de Cádiz. La ciudad andaluza ha trasladado oficialmente las celebraciones debido al Covid-19, por lo que tendrán lugar del 2 al 12 de junio. No obstante, el 28 de febrero seguirá siendo festivo por coincidir con el Día de Andalucía y el lunes 1 de marzo también, puesto que es el día al que pasaba la festividad del lunes de Carnaval. La intención del alcalde, José María González, era posponer esta fiesta local al 6 de junio, pero la oposición no lo permitió.

El Carnaval en Canarias

Otro de los Carnavales más destacados es el de Santa Cruz de Tenerife, que es uno de los más conocidos del mundo. Los actos duran más de un mes. Comenzaron el 24 de enero y llegan hasta el 1 de marzo. Asimismo, el programa oficial del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria arrancí antes de la fecha oficial, el pasado 11 de febrero, y se alargará hasta el 6 de marzo.

El Carnaval en Galicia

El Carnaval gallego es una celebración de larga tradición popular, sobre todo en la provincia de Ourense. Hoy, ocho Carnavales gallegos cuentan con la calificación oficial de Fiesta de Interés Turístico y más de 175 municipios de Galicia declaran el Lunes o Martes de Carnaval o el Miércoles de Ceniza. Este 2022, según el Diario Oficial de Galicia, es no laborable el 1 de marzo, Martes de Carnaval.

El Carnaval en Cataluña

En Cataluña, los Carnavales más importantes son los de Sitges, Vilanova i la Geltrú y Torelló. En todos estos municipios se mantiene, de momento, la celebración del Carnaval con sus conocidas rúas que llenan de color y humor sus calles. En cualquier caso, las autoridades locales ha recordado que se deberán extremar y mantener medidas de protección individual y colectiva para evitar generar riesgos de propagación del virus.

