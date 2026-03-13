Estos vinos no son (solo) para el verano: 7 rosados de guarda que enganchan a sumilleres y frikis del vino

Los vinos rosados con crianza son la evolución discreta del clásico rosado: un breve contacto piel-uva que luego madura en barricas de roble que en ocasiones superan los doce meses, ganando cuerpo, notas de vainilla y un fondo tostado sin perder su frescura frutal.

Fue Viña Tondonia, de Bodegas R. López de Heredia, quien abrió la puerta a esta categoría pionera en los años 80, con su rosado de guarda elaborado con tempranillo y garnacha, y criado en roble americano durante años. Hoy, sus añadas históricas se han convertido en objetos de deseo que superan los 200 euros en subastas hasta convertirse en joyas inalcanzables para el aficionado medio.

En 2026, esta categoría pisa fuerte porque el paladar pide más. Los sumilleres los colocan en cartas serias por su versatilidad gastronómica, mientras que los amantes del vino los adoptan por esa mezcla tan apetecible de carácter e historia: rosados con cuerpo, herederos directos de Tondonia, pero accesibles. Aquí tienes siete referencias que ya están marcando el paso.

Rosado Reserva Perdigón 2023 (Roda)

Bodegas Roda irrumpe en los rosados de guarda con este Reserva 2023, garnacha y tempranillo del viñedo Perdigón, un paraje único junto al Ebro, plantado en 1993. Sangrado de mosto lágrima fermentado en barrica, con 15 meses en roble francés de segundo uso y 8 en botella, que despliega aromas de albaricoque, cereza, flores silvestres y un toque mineral calizo.

En boca, se muestra voluminoso y fresco, con notas de pomelo y una sensación grasa equilibrada. Concebido para pasar décadas en botella, esta edición limitada redefine el rosado gastronómico. Precio: 30 euros

Classica Gran Reserva Rosado 2013 (Hacienda López de Haro)

Hacienda López de Haro consagra su Classica Gran Reserva 2013 como el rosado mejor puntuado del mundo por Tim Atkin. Garnacha y viura de viñas viejas de la Rioja Alta, envejecido más de ocho años en barricas. Que se dice pronto.

Su color salmón invita a una boca amplia, sedosa y equilibrada, con acidez viva que sostiene una estructura compleja, pensada para una larga guarda. Un vino mimado que demuestra el potencial eterno del rosado, lejos de lo efímero. Precio: 54,90 euros

Salgüero Rosado (Pradorey)

En Ribera del Duero, Bodegas Pradorey rompe esquemas con Salgüero Rosado, coupage de tempranillo, merlot y albillo mayor criado durante 27 meses en barricas usadas.

Su tono cebolla-salmón anticipa frutos secos y caramelo tostado; en boca, es cremoso, amplio y licoroso, con una profundidad inusual. Solo 2.000 botellas (premiadas con Bacchus de Oro y Mejor Rosado 2024) de esta joya burgalesa que revela una sensibilidad audaz en materia de rosados serios. Precio: 44,50 euros

Rosé Gran Cuvée Especial 2024 (Pago de Cirsus)

Pago de Cirsus eleva el rosado navarro con su Gran Cuvée Especial 2024, selección premium de garnacha con crianza de 9-12 meses en roble francés. Fresa silvestre, lichis y untuosidad gastronómica definen su nariz; boca equilibrada, fresca y estructurada para alta cocina.

Embajador en la Selección Navarra 2026, este rosado único en su especie encarna la versatilidad invernal y el potencial de esta región para elaborar vinos de calidad. Precio: 34,40 euros

Colección 125 (Chivite)

Bodegas Chivite celebra 125 años con este rosado de guarda, elaborado a partir de garnacha de viñedos antiguos navarros, con una crianza de 10 meses en foudres y roble francés.

Con grosella, pétalos y especias sutiles en nariz, y una boca carnosa, mineral y persistente, es el vino ideal para carnes blancas o sushi. Una edición limitada que fusiona tradición e innovación, posicionándose como referente de rosados complejos. Precio: 28,50 euros

Lara O Clarete Crianza (Territorio Luthier)

La bodega más rompedora de Ribera del Duero conquista con este clarete elaborado con tempranillo, garnacha y albillo mayor, criado en barrica de 225 litros de roble americano durante 9 meses y resto del tiempo en botella.

Rosa profundo, bayas silvestres, hierbas y vainilla ligera en nariz; boca consistente, con taninos finos y una frescura que invita a otros diez años de guarda (si somos capaces de no bebérnoslo). Versátil para todo tipo de comida, este clarete redefine la categoría reina del Duero con carácter territorial y vistas a futuro. Precio: 22 euros

Rosat Vi de Vila Gratallops (Clos Mogador)

Clos Mogador captura la esencia del Priorat en este rosat, mezcla de garnacha, cariñena y macabeo procedentes de una finca biodinámica.

Una larga fermentación y 12 meses de crianza en foudre de madera vieja aportan a este rosado notas de frutos rojos, cítricos, y un carácter mineral y salino. Boca untuosa y amarga, con acidez que asegura una larga vida en botella. Precio: 39 euros