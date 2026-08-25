Con permiso de la paella, el esmorzaret, es uno de los rituales gastronómicos más consagrados de la Comunitat Valenciana.

Ese almuerzo de media mañana que mezcla producto, conversación y pausa en torno a un buen bocadillo, unos cacaos, encurtidos y el inevitable cremaet o café para rematar es imbatible.

Lo que no era es exportable, algo tan valenciano que resultaba imposible ser encontrado más allá de sus fronteras. Hasta ahora, porque (por fin) el esmorzaret aterriza en Madrid con un espacio pensado para reivindicarlo.

Será el próximo 4 de septiembre cuando el grupo valenciano Gastroadictos inaugure Bar Mistela Chamartín, un nuevo restaurante que llevará hasta la capital algunos de los grandes emblemas de la cocina valenciana.

Situado en las inmediaciones de Chamartín y del estadio Santiago Bernabéu, el establecimiento nace con la intención de convertirse en un escaparate de la cultura gastronómica de "la terreta", con el esmorzaret como una de sus principales señas de identidad.

Un esmorzaret al completo, en Bar Mistela. Bar Mistela

Para los valencianos, almorzar no es simplemente comer entre el desayuno y la comida. Es un rito cotidiano que comienza con una pequeña picada —cacaos, aceitunas, encurtidos o una ensalada con piparras— y culmina con un bocadillo generoso elaborado con ingredientes de temporada o recetas tradicionales.

Una costumbre profundamente arraigada que, hasta ahora, no había encontrado representación estable en la oferta gastronómica madrileña y resultaba desconocida a todo aquel que se la mencionaba.

La apertura de Bar Mistela Chamartín supone también el primer proyecto de Gastroadictos fuera de Valencia. El grupo, que nació en 2019 con un primer establecimiento en el barrio de Torrefiel, ha construido en pocos años un universo propio a través de locales como La Sastrería, Bar Cassalla, Adicto, Adicta o Barecito, todos ellos unidos por una misma filosofía: poner en valor el producto valenciano y ofrecer propuestas con personalidad.

Los cuatro rostros detrás del nuevo Bar Mistela de Madrid. Bar Mistela

El proyecto estará liderado por los socios fundadores Rafa Recuenco, Israel Baquero, Néstor Vaccaro y Juanjo Masip, junto al nuevo socio Víctor Mateos, en una expansión que llega en un momento de consolidación para la compañía.

Embajadores sin discusión de lo valenciano, su historial de éxitos ha conseguido que no les sea necesaria una carta de presentación y esa es precisamente la mejor con la que podían desembarcar en la capital donde quieren divulgar la cultura gastronómica de la Terreta más allá de su paella, aunque esta también viajará con ellos y seguro que compite entre las más distinguidas a tener dentro del radar.

Un amplio espacio para celebrar lo valenciano desde la mesa. Bar Mistela

Más allá del esmorzaret, la propuesta recorrerá algunos de los platos imprescindibles de la cocina valenciana. Los arroces ocuparán un lugar protagonista, con especial atención a la paella tradicional valenciana, elaborada siguiendo la receta canónica. También habrá espacio para clásicos como la sepia, la longaniza de Pascua con su característico toque de canela o las alcachofas, en una carta que combinará referencias tradicionales con guiños pensados para conectar con el público madrileño.

Mientras el equipo ultima las pruebas de cocina antes de la inauguración, la idea es ofrecer una experiencia que vaya más allá del recetario. El diseño del espacio seguirá la línea estética del Bar Mistela original de Valencia y contará con más de 400 metros cuadrados y capacidad para cerca de 200 comensales, reflejando la apuesta del grupo por crear establecimientos con identidad propia.