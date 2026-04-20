Más allá del 'típico asador': el restaurante de un pueblo de Segovia de apenas 300 vecinos que arrasa entre los madrileños

Hace ya 17 años que Daniel Salgado Sebastián y Alejandra Blasco San Juan hicieron realidad su sueño: abrir juntos un restaurante en la sierra de Guadarrama. Así nació El Rincón de la Posada (C/Campillo, 12), en Navafría (Segovia), un pueblecito de menos de 300 vecinos.

"Empezamos dentro de un hotelito rural y hace casi cuatro años montamos nuestro propio restaurante externo", cuenta Alejandra, responsable de sala, a Cocinillas. "En esta zona hay un montón de asadores estupendos, pero poca variedad, se concentra todo mucho en la cocina castellana; nuestro objetivo es diferenciarnos un poco de eso", explica.

Y es que la mayoría de sus clientes son personas que tienen su segunda residencia ubicada por la zona (sobre todo madrileños), y que acuden a comer y a cenar varias veces en la misma semana, por lo que quieren ofrecerles algo más allá del típico cordero y cochinillo: "Todos los días no puedes comer esa cocina tan pesada, por eso nosotros hacemos más cocina de mercado: buen pescado, buenos embutidos, buen marisco... Una cocina actualizada, pero sin llegar a ser moderna, y respetando mucho el producto".

Sus platos estrella incluyen sardinas ahumadas, manitas rellenas de setas y tuétano, boletus, cocochas de merluza y migas de patata con huevos de corral del pueblo, trufa y foie micuit.

En los postres, Alejandra destaca la tarta de manzana al horno y el helado de queso de cabra —que lleva con ellos desde que empezaron—, aunque también preparan torrijas y hojaldres, entre muchas otras recetas.

Pero, además de sus elaboraciones 'fijas', cuentan también con sugerencias y opciones fuera de carta que a veces son incluso más numerosas: "Vamos cambiando mucho para poder ofrecer alternativas a nuestra clientela más habitual".

Sus famosos boletus. Foto cedida

Abren jueves y domingo en horario de comidas (de 13:00 a 16:30) y viernes y sábados en horario de comidas y cenas (de 13:00 a 16:30 y de 20:00 a 23:30). Debido a la alta demanda, recomiendan reservar siempre con antelación

Sin embargo, pese al buen horario laboral que ofrecen, Alejandra lamenta la dificultad que tienen para encontrar personal: "Ahora mismo tengo la plantilla completa, pero puede que sea la única de la zona. El problema es que la vivienda aquí es muy cara y hay mucha demanda, entonces no hay ninguna casa vacía, es muy difícil que alguien venga a trabajar desde otro sitio si no hay donde alojarse".

Con espacio para sólo unos 45 comensales, El Rincón de la Posada es un lugar al que se va a comer con calma y al que se regresa. "No hacemos dobles turnos, queremos que la gente pueda disfrutar de sobremesas tranquilas", aseguran. Asimismo, de vez en cuando organizan eventos específicos como catas de vinos o cenas de picoteo con música en directo ahora que llega el buen tiempo.