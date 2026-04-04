El restaurante en una preciosa ciudad romana del siglo II a.C. que arrasa con uno de los mejores cachopos de España
El negocio también elabora una de las mejores fabadas del mundo.
Más información: El pueblo declarado Conjunto Histórico a dos horas de Madrid con un restaurante de pizzas italianas que enamora a todos.
Con el cambio de hora, los días se alargan y apetece más hacer planes. Si tienes ganas de una escapada, una opción perfecta puede ser visitar Toledo y su gastronomía.
Toledo, antigua Toletum romana, nació como ciudad fortificada sobre un espolón rocoso rodeado por el Tajo, consolidada por Roma en el siglo II a. C. como núcleo militar y administrativo. Su trazado, murallas y obras hidráulicas sentaron la base de la ciudad histórica que hoy se visita.
Declarada Patrimonio de la Humanidad, esta ciudad es un compendio de capas: romana, visigoda, islámica, judía y cristiana. Un paraje espléndido para los amantes de la historia, pero también de la cocina: si te gusta el cachopo, Toledo tiene uno de los mejores de toda España.
El restaurante Taberna Asturiana Zapico, muy cerca de la estación de autobuses de Toledo, cuenta con uno de los 12 cachopos que aspiran al premio al mejor cachopo con IGP Ternera Asturiana el próximo 13 de abril en el marco del Salón Gourmets de Madrid.
En el establecimiento los elaboran pensados para compartir entre dos personas y tienen desde la receta más clásica (33 €) hasta uno con relleno de cecina de jabalí que fue nombrado el Mejor Cachopo de España fuera de Asturias en 2020 (35 €).
De hecho, esta casa de comidas ya recibió un reconocimiento por su fabada en 2018, situándose también entre una de las mejores del mundo. Por si esto fuera poco, sus raciones son generosas y la relación calidad-precio es alta. ¿Qué más se puede pedir?
Qué ver en Toledo y alrededores
-
Catedral Primada: gran templo gótico con interior riquísimo y ambiente muy vivo en las calles que la rodean.
-
Plaza de Zocodover y alrededores: plaza principal y ejes comerciales, con bares, tiendas y sensación clara de 'centro' de Toledo.
-
Alcázar de Toledo: gran fortaleza que corona la ciudad; dentro está el Museo del Ejército, pero destaca sobre todo por sus panorámicas.
-
Judería (Sinagoga del Tránsito y Santa María la Blanca): la primera, con yeserías y Museo Sefardí; la segunda, interior blanco y arcos mudéjares muy fotogénicos.
-
Monasterio de San Juan de los Reyes: claustro gótico-isabelino espectacular, lleno de símbolos de los Reyes Católicos, muy agradable de recorrer con calma.
-
Puente de San Martín: puente medieval sobre el Tajo con buenas vistas de murallas, río y del propio monasterio al fondo.
-
Mezquita del Cristo de la Luz: pequeño oratorio islámico del siglo X, muy sencillo pero clave para entender la Toledo musulmana.
-
Mirador del Valle: panorámica completa de la ciudad rodeada por el río, ideal para ver el atardecer y hacer la foto clásica de Toledo.
-
Senda ecológica del Tajo: paseo llano junto al río, al pie de las murallas, que ofrece otra perspectiva de puentes y rocas.
-
Consuegra: a unos 40 minutos en coche, pueblo manchego con molinos de viento y castillo en lo alto del cerro, perfecto para una excursión de medio día y vistas sobre la llanura.