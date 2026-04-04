El restaurante en una preciosa ciudad romana del siglo II a.C. que arrasa con uno de los mejores cachopos de España

Con el cambio de hora, los días se alargan y apetece más hacer planes. Si tienes ganas de una escapada, una opción perfecta puede ser visitar Toledo y su gastronomía.

Toledo, antigua Toletum romana, nació como ciudad fortificada sobre un espolón rocoso rodeado por el Tajo, consolidada por Roma en el siglo II a. C. como núcleo militar y administrativo. Su trazado, murallas y obras hidráulicas sentaron la base de la ciudad histórica que hoy se visita.

Declarada Patrimonio de la Humanidad, esta ciudad es un compendio de capas: romana, visigoda, islámica, judía y cristiana. Un paraje espléndido para los amantes de la historia, pero también de la cocina: si te gusta el cachopo, Toledo tiene uno de los mejores de toda España.

El restaurante Taberna Asturiana Zapico, muy cerca de la estación de autobuses de Toledo, cuenta con uno de los 12 cachopos que aspiran al premio al mejor cachopo con IGP Ternera Asturiana el próximo 13 de abril en el marco del Salón Gourmets de Madrid.

En el establecimiento los elaboran pensados para compartir entre dos personas y tienen desde la receta más clásica (33 €) hasta uno con relleno de cecina de jabalí que fue nombrado el Mejor Cachopo de España fuera de Asturias en 2020 (35 €).

De hecho, esta casa de comidas ya recibió un reconocimiento por su fabada en 2018, situándose también entre una de las mejores del mundo. Por si esto fuera poco, sus raciones son generosas y la relación calidad-precio es alta. ¿Qué más se puede pedir?

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