De cazar trufas en el bosque a catar su aceite orgánico: así es el resort más deseado de la Toscana

Pocas cosas pueden compararse con una primavera en la Toscana. Especialmente este año, en el que ha llovido tanto que sus ya de por sí verdes colinas, están todavía más verdes, los cipreses se alzan al cielo y el campo está lleno de miles de flores de colores. Además de ciudades de reclamo como Florencia o Pisa, esta joya italiana puede presumir de tener algunos de los pueblos más bonitos del país.

A uno de ellos ponemos rumbo. Concretamente al borgo de Castelfalfi, un pueblecito medieval que estaba casi en ruinas pero que hace apenas un año volvió a la vida reconvertido en hotel de lujo. Y aunque las 146 habitaciones del complejo, repartidas entre el edificio principal, la histórica Tabaccaia del siglo XX y una colección de villas privadas, un spa de primera y piscinas con vistas las colinas tengan todo lo que uno puede desear, se suma algo muy importante.

Y ese algo es la comida. El producto... Porque lo que se sirve en la mesa viene de la tierra que se ve por la ventana. Paseos para buscar trufa, clases de pasta, visitar sus colmenas y catar miel o incluso recolectar aceitunas para elaborar su aceite, forman parte de un catálogo extenso de actividades que pueden realizarse allí. A todo ello se suma una potente apuesta gastronómica con diversos restaurantes y la próxima incorporación de restaurante libanés, que lo convierte en una de los grandes reclamos culinarios de la zona.

Una finca que es también una despensa

Castelfalfi ocupa más de 1.100 hectáreas entre colinas, bosques y cultivos. El agrónomo Diego Mugnaini supervisa cada fase de una finca que trabaja en ecológico certificado. Algo importante es que tiene autosuficiencia hídrica gracias a un sistema propio de lagos y purificación de agua, calienta y refrigera gran parte de las instalaciones con biomasa de madera y abastece a sus cocinas con producto de kilómetro cero.

Olive Oil and Frantoio

Los olivos son lo primero que llama la atención. Más de 10.000 ejemplares de las variedades más características del centro de Toscana —Frantoio, Moraiolo, Leccino y Pendolino— producen un aceite de oliva virgen extra ecológico que se puede catar in situ en distintos formatos y en sus restaurantes. Desde el IGP Toscano hasta monovarietales y aceites aromatizados con trufa o pepperoncino. En otoño, los huéspedes pueden participar en la recolección y después asistir a la extracción en frío en el frantoio propio de la finca.

Wine Tour & Tasting

El vino es el otro pilar. Más de 25 hectáreas de viñedos con Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Vermentino, Syrah y Colorino, trabajados bajo la dirección del enólogo Emiliano Falsini. La bodega produce una colección propia que incluye el Poggio alla Fame —un Sangiovese 100%—, el Fonterinaldo de Vermentino y el Vin Santo del Chianti, entre otras etiquetas. En época de vendimia, también aquí se pueden apuntar a la cosecha y terminar catando en la bodega.

Bee Experience

Por si fuera poco, en la finca también hay otro tesoro, las abejas. Más de 60 familias distribuidas por la finca, gestionadas con método bee-friendly y enfoque ecológico, producen una miel Millefiori que capta algo del carácter floral de este territorio. Ponerse el traje de apicultor y acercarse a las colmenas es otra de esas tantas actividades que Castelfalfi pone a disposición de sus huéspedes.

Detrás de Teo y sus perros

Pero si hay una experiencia que en Castelfalfi no se encuentra fácilmente en otro hotel, es la caza de trufa. No como actividad turística genérica, sino con Teo, el tartufaio de la finca, que tiene 45 años y lleva buscando trufa desde los diez. La pasión le viene del abuelo, como suelen venir las pasiones que duran. Conoce este bosque de una forma que no se aprende en ningún sitio, sabe leer el suelo, los árboles, la humedad.

Teo

Pero los que realmente mandan durante la búsqueda son sus perros, Bianca y Mosca, que rastrean el sotobosque con una concentración que lleva a los que participan de la actividad, bosque arriba bosque abajo. Cuando alguno de los dos se detiene y empieza a escarbar con cuidado y el silencio se apodera del grupo. Con un toque maestro, Teo saca este tesoro de la tierra.

Postre de trufa

La trufa —puede ser bianchetto, marzolo o tartufo nero estivo según la temporada— impregna con su aroma incluso la tierra alrededor de donde sale. Y lo mejor, es que esa misma tarde acaba en el plato, en un menú monográfico que también forma parte de la experiencia. Tartar de carne con trufa y miel sobre un pan brioche, tagliolino caseros con parmesano, mantequilla y trufa o un delicioso trampantojo como postre, una trufa de vainilla con vinsanto, trufa y un crumble de cacao.

Olivina: el producto como argumento

La propuesta gastronómica del complejo la coordina el chef ejecutivo Davide De Simone, y la bandera de la alta cocina la lleva Olivina, el restaurante del hotel principal. Lo dirige el chef Matteo Cervini, y su nombre ya dice mucho, porque es una referencia tanto a los olivares que rodean la finca como a la piedra semipreciosa de color verde translúcido que apreciaban los etruscos, primeros habitantes de estas colinas.

Olivina Dinner

La cocina es contemporánea y purista, sin dejar de mirar a la tradición y apoyándose en el producto de temporada. Se puede arrancar con un excelente vitello tonnato o un carpaccio de tomate con olivas negras, hierbas y vinagre balsámico -por cierto, también de producción propia- y seguir con platos de pasta como los tubetti con ragú de pulpo y huevas de pescado o los plin rellenos de carne con una crema de azafrán del cercano San Gimignano.

Food

¿Y de postre? Un tiramisú à la minute. Las vistas sobre las colinas hacen el resto.

Il Rosmarino y el placer de lo sencillo

A pocos pasos, en el corazón del borgo, Il Rosmarino es otra de sus grandes apuestas. Es la trattoria de la finca con horno de leña, pizzas de estilo napolitano con masa trabajada a mano y clásicos toscanos.

Il Rosmarino

La panzanella con tomates y crustones de pan es un clásico de esta zona y uno de los platos más pedidos. Se puede continuar con pasta hecha en casa -tortelli con guanciale de Siena o pasta fresca con pecorino, patatas y cebolla, entre otros- pizzas clásicas -margherita, diavola o calzone- y cortes de carne. En sus cámaras de maduración guardan como tesoros razas como la Rubia Gallega española, la vaca Chianina toscana o la Vacca Bio procedente de Emilia Romagna.

Hotel terrace

Completan la oferta el Bar Ecrù & Lounge, donde la coctelería de autor comparte espacio con una propuesta de inspiración asiática y música en vivo y el Giglio Blu, junto a la piscina, para algo más relajado. Es en la terraza del Ecrù donde, al caer la tarde, disfrutar y más en esta época del año, de un Spring in Tuscany: gin infusionado con romero, sirope de flor de saúco, mermelada de naranja y limón o cualquier otro de sus cócteles de autor. La combinación, mientras cae el sol, es mágica.

Cuando el Líbano llega a la Toscana

Ubicado en el borgo junto al hotel y en concretamente en la terraza del castillo medieval con vistas, el hotel trabaja en la próxima incorporación de UMMI, un restaurante de cocina libanesa firmado por el chef Hussein Hadid.

Chef

Además, el dato que lo sostiene es histórico: el emir libanés Fakhr al-Din II, conocido en Italia como Faccardino, vivió en estas colinas entre 1613 y 1618, exiliado bajo la protección de Cosimo II de Médici. Cuatro siglos después, ese vínculo vuelve a la mesa. Hadid trabajará con De Simone y su equipo para dar con un menú donde las especias dialoguen con la materia prima de la finca.

Todo ello convierte al lugar en uno de los destinos gastronómicos más estimulantes de la Toscana. Porque la mejor manera de conocer un lugar, ¿no es siempre también comérselo?