Almussafes, superbombón y chivito: Marta Hortelano y su anatomía del almuerzo valenciano de bocata en bocata

La periodista Marta Hortelano durante la presentación de su libro 'Esmorzaret. Anatomía del almuerzo a la valenciana' (Debate, 2026).

En la lista de cosas que debes comer una vez en la vida está el bocadillo de patatas bravas. Así lo defiende Marta Hortelano, periodista conquense afincada en Valencia desde hace más de dos décadas, en su libro Esmorzaret. Anatomía del almuerzo a la valenciana (Debate, 2026), que radiografía el universo del esmorzaret, donde toma protagonismo esa genialidad de bocata y otros tantos más.

En él cuenta que cada día esquiva "cientos de personas almorzando en una terraza de bar", sin embargo "los fines de semana o los días libres" es una almorzadora más. Así arranca, en parte, la relación de Marta Hortelano con uno de los rituales gastronómicos más sólidos del territorio valenciano.

Entre las varias acepciones a las que recurre ingeniosamente en su libro, "una especie de merienda matutina que tiene arraigo en la Comunitat Valenciana, donde, entre las nueve y las once de la mañana, llena las mesas de miles de bares de todos y cada uno de los municipios", lo sintetiza fabulosamente.

El esmorzaret o almuerzo valenciano no necesita mantel largo ni cocina de vanguardia para contar quiénes son los valencianos. Le basta una servilleta de papel, una barra ruidosa a las diez de la mañana y un bocadillo que apenas puede cerrarse.

Un ritual que sobrevive al brunch, a las modas importadas y a la sofisticación gastronómica que nació para sostener largas jornadas de trabajo, conversaciones infinitas y ahora parece volver a vivir una época dorada.

“No necesito celebrar el brunch teniendo algo con muchísimo más peso cultural”, afirma. Mientras media Europa convirtió el desayuno tardío en una experiencia estética, Valencia llevaba décadas perfeccionando una liturgia popular mucho más compleja: café, cacaus, olivas, bocadillo, cerveza o cremaet y conversación.

Un esmorzaret a falta de cremaet.

El almuerzo como patria adoptiva

Hortelano habla del almuerzo con el entusiasmo de quien llegó desde fuera y terminó entendiendo el código mejor que muchos locales. “La paella y el almuerzo son momentos profundamente sociales”, explica. “Nadie se come una paella solo. Y almorzar solo también resulta tristísimo”.

Esa condición de “adoptada” le ha valido elogios y también críticas en redes sociales, donde algunos cuestionaron que una conquense escribiera sobre una tradición tan valenciana.

“En Cuenca ahora soy la valenciana y en Valencia soy la de Cuenca”, despacha con la ironía y serenidad periodística que le caracteriza.

Quizá precisamente por mirar desde fuera, Marta ha sabido detectar algo que los valencianos dan por descontado: la extraordinaria densidad emocional del bocadillo, que ella descubrió ya de pequeña con el 'Cocobocata', el protagonista del primer libroinfantil de recetas que le regaló su madre.

Marta Hortelano luciendo libro y camiseta con su 'Cocobocata' en el restaurante La Salita de Begoña Rodrigo.

Porque aquí el pan no es un soporte. Es memoria. Es clase social. Es barrio. Es rutina. Y también disfrute, uno al que Hortelano recurre en muchas cenas, especialmente los viernes.

La periodista Marta Hortelano firma 'Esmorzaret. Anatomía del almuerzo a la valenciana' (Debate, 2026).

Almussafes: un clásico infalible

Si hubiera que condensar la historia contemporánea del almuerzo valenciano en un solo bocadillo, probablemente sería el Almussafes. Una combinación aparentemente improbable de sobrasada, queso fundido y cebolla pochada que nació al calor de la industrialización del área fordista valenciana y terminó convertido en emblema generacional.

El Almussafes "tiene algo profundamente valenciano": mezcla exuberancia y funcionalidad. Es contundente, sí, pero también práctico. Un bocadillo diseñado para aguantar mañanas largas entre fábricas, talleres y polígonos industriales. Aunque hoy el perfil se haya ampliado enormemente Lomo plancha, champiñones, salsa verde, mahonesa y patatas fritas “hay muchísima gente que almuerza todos los días y trabaja en una oficina”, apunta Hortelano—, la estructura del ritual permanece.

En Valencia, los mejores bares de almuerzo siguen escondidos cerca de polígonos, mercados o barrios obreros. Lugares donde el interiorismo importa poco y el pan lo es todo. “Los bares buenos siempre tienen sus propios proveedores de pan”, señala Hortelano, que da buena cuenta de ellos en su oda al esmorzaret.

Un esmorzaret (con pataquetas) al completo.

Ahí reside buena parte del secreto, el bocadillo valenciano no se entiende sin un pan serio, crujiente y resistente como es la pataqueta.

El superbombón: el lujo popular

Luego está el superbombón, a base de lomo plancha, champiñones, salsa verde, mahonesa y patatas fritas . Un bocadillo —cuya versión pequeña se presenta sin patatas— relativamente barato y, sin embargo, profundamente memorable. En La Pérgola, junto a la Alameda, se sirve desde hace décadas. “Lo bonito no es solo el bocadillo”, dice Marta. “Es dónde te lo estás comiendo”. Y ahí aparece otra clave del almuerzo valenciano: el paisaje.

El esmorzaret nunca ha sido únicamente gastronómico. También es urbano. Se come bajo ficus centenarios, en terrazas soleadas, junto a obreros, jubilados, estudiantes o funcionarios. El entorno forma parte del sabor. El súper bombón no sería igual lejos de la Alameda, igual que un chivito pierde parte de su sentido fuera de una barra con ruido y servilleteros metálicos.

El chivito: anatomía del exceso feliz

El chivito es el monumento al exceso perfectamente equilibrado. Bacon, lomo, huevo, queso, lechuga, tomate, mayonesa. Un recurrente en la lista de bocadillos de Hortelano, que ya lo comía en Cuenca y al mudarse a Valencia se percató de que "es uno de los bocadillos más conocidos del esmorzaret".

Aunque "para encontrar su origen, dice que hay que cruzar el charco", hasta Uruguay, resume muy bien la lógica valenciana del almuerzo: abundancia sin solemnidad. "Nadie lo come pensando en nutrición", se come pensando en felicidad.

Hortelano lo reivindica sin complejos en una época obsesionada con la culpa alimentaria. “El bocadillo es una cosa feliz”, afirma. “No debería estar ligado a la estética”.

Esa reflexión conecta con otro aspecto poco explorado del esmorzaret: su histórica masculinidad. Durante décadas, el almuerzo fue territorio de hombres —obreros, transportistas, agricultores— mientras las mujeres preparaban muchos de esos bocadillos sin participar necesariamente en el ritual. Hoy eso empieza a cambiar.

Un cremaet en El Trocito del Medio, frente al Mercado Central de Valencia.

Hortelano cuenta como también han surgido grupos de “dones esmorzadores” y nuevas generaciones de mujeres reivindican el placer de almorzar sin pedir permiso ni disculpas.

La amenaza de la gentrificación

Como toda tradición popular exitosa, acaba convirtiéndose en tendencia. El éxito reciente del bocadillo gourmet y la estetización gastronómica han comenzado a tensionar el esmorzaret valenciano. Locales modernos, bocadillos de autor y almuerzos de quince euros "es una gentrificación del almuerzo en toda regla”.

No se trata de rechazar la evolución gastronómica. Valencia vive un momento brillante en cocina popular contemporánea. El problema aparece cuando el almuerzo deja de ser accesible y pierde su condición de refugio cotidiano.

Porque el bocadillo siempre fue un salvavidas. Algo que podía comer cualquiera. El trabajador del taller, el estudiante, el camionero o el periodista. Convertirlo en objeto gourmet corre el riesgo de vaciarlo de significado.

Un esmorzaret con un bocadillo de figatells.

Quizá por eso el libro de Marta Hortelano conecta con lectores de toda España. Porque en realidad no habla solo de bocadillos. Habla de pertenencia. De bares de confianza. De familias. De la memoria asociada a determinados sabores.

Habla de comprar jamón siempre en la misma charcutería de Cuenca aunque vivas en Valencia desde hace dos décadas. De regresar a los lugares donde uno fue feliz. De entender que ciertos bocadillos contienen biografía.

Y con tributos como el que gente como ella le rinde, el esmorzaret valenciano sobrevive porque sigue siendo profundamente humano. No aspira a convertirse en experiencia premium. Aspira, simplemente, a reunir gente alrededor de una mesa a media mañana.