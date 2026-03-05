David, chef: "Los garbanzos de bote mejoran con una lata de atún, ajos fritos (sin sartén) y un toque de pimentón"

0 votos

Cuando llega la hora del aperitivo, la tentación de abrir una bolsa de patatas fritas o recurrir a cualquier snack ultraprocesado puede ser difícil de resistir.

Sin embargo, preparar un picoteo casero, sabroso y nutricionalmente mucho más interesante no tiene por qué llevar más de unos minutos. Solo hace falta un buen bote de garbanzos cocidos, una lata de atún y un puñado de ingredientes que probablemente ya tenemos en casa.

Es exactamente lo que propone David de Jorge, el cocinero conocido como Robin Food, en uno de los programas dedicados a las recetas saludables con las que consiguió adelgazar más de 120 kg después de someterse a una cirugía bariátrica.

Una receta sin complicaciones. "No hace falta ni que pongáis garbanzos a cocinar ni a remojo ni que lo hagáis en una olla exprés, porque estas historias se pueden hacer con garbanzos de conserva sin ninguna duda", explica el cocinero.

Hummus: mucho más que una crema de garbanzos

El hummus es una de las preparaciones más antiguas y extendidas de la gastronomía de Oriente Medio. Su origen se disputa entre Líbano y Palestina; en Israel está considerado como un "plato nacional" no oficial, lo que refleja su enorme popularidad e importancia entre toda la población de este país.

De hecho, David de Jorge recuerda durante el programa que "muchos dicen que sería la solución al conflicto entre palestinos e israelíes", ya que se trata de un plato común a toda esa cultura y, seguramente, sería más fácil ponerse de acuerdo sentados a una mesa llena de cosas ricas. Lo sé, es un pensamiento demasiado naif.

Más allá de la anécdota, lo cierto es que el hummus ha traspasado fronteras hasta convertirse en un habitual en las cartas de restaurantes de medio mundo y hasta en los supermercados, y con razón, pues es fácil de hacer, versátil y muy nutritivo.

Un truco para no ensuciar

El hummus tradicional suele hacerse con ajo crudo y, aunque es una buena opción, somos muchos a los que nos repite y se nos hace pesado. La solución pasa por freír el ajo y, para hacerlo, David de Jorge usa un truco muy sencillo para no tener que manchar una sartén solo para eso.

"Cogéis un ajo pelado, lo cortáis en láminas finas, un poquito de sal y tres gotas de aceite de oliva, y lo metéis en el microondas a máxima potencia minuto y medio o dos minutos", detalla el cocinero.

Ese ajo frito se tritura junto con los garbanzos escurridos, una cucharada de tahini, comino en polvo, un buen chorro de zumo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Sobre el comino, De Jorge advierte que "es pequeño pero matón", así que conviene añadirlo con mesura si no se está acostumbrado a su potencia.

Aun así, el cocinero nos recuerda que las preparaciones frías pierden intensidad de sabor. "Las cosas que vamos a comer frías tienen que estar un poquito subidas de tono porque luego el frío las apaga mucho", aconseja. Por eso recomienda sazonar con generosidad y añadir incluso un chorrito de vinagre antes de llevar el hummus a la nevera.

Hummus con atún de David de Jorge

Ingredientes Garbanzos cocidos en conserva, 1 bote

Atún al natural, 1 lata

Ajo, 2 dientes

Pasta de sésamo (tahini), 3 cucharadas

Agua, solo si es necesaria

Cominos en polvo, 1 pellizco

Limón (zumo y ralladura), 1 ud

Aceite de oliva virgen, al gusto

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto

Pimentón de la Vera picante, para espolvorear

Pan pita, 2 ud

Romero fresco, unas ramitas Paso 1 Precalentamos el horno o la freidora de aire a 200 ºC. Abrimos cada pan pita en dos mitades, las untamos con aceite de oliva y las esparcimos con hojas de romero. Colocamos en una bandeja o en la cesta y horneamos durante 5 minutos hasta que estén doradas, pero sin dejar que se resequen. Paso 2 Escurrimos el bote de garbanzos y reservamos un puñado sin triturar para la guarnición final. Paso 3 En una batidora de vaso o en un robot de cocina, añadimos los garbanzos escurridos, los ajos fritos, el tahini, el comino, el zumo de limón y un chorro de aceite de oliva. Salpimentamos al gusto y trituramos, hasta obtener una crema homogénea pero no demasiado líquida. Si hace falta, podemos añadir un poco de agua fría para ajustar la textura. Paso 4 Pasamos el hummus a un bol, cubrimos con film a piel (tocando la superficie para evitar que se oxide) y dejamos enfriar en la nevera al menos 30 minutos. Paso 5 Colocamos una cucharada generosa de hummus en el centro de una fuente y hacemos un hueco con el dorso de la cuchara. Disponemos en él los garbanzos enteros y el atún escurrido. Regamos con un poco de aceite de oliva y espolvoreamos con pimentón picante. Paso 6 Servimos con el pan pita caliente cortado en triángulos alrededor de la fuente.

Alternativas para todos los gustos

El hummus es un aperitivo con un perfil nutricional muy completo. Los garbanzos aportan proteínas vegetales, fibra e hidratos de absorción lenta, mientras que el tahini suma grasas saludables, calcio y hierro.

El aceite de oliva proporciona ácidos grasos monoinsaturados y el limón, vitamina C que favorece la absorción del hierro de la legumbre. Si se acompaña con atún al natural, tal como propone David de Jorge, se añade una fuente de proteína magra y omega-3.

Una ración generosa de hummus con sus acompañamientos ronda las 300-350 calorías, una cifra muy razonable para un aperitivo que sacia y alimenta de verdad.

En cuanto a variaciones, el propio David de Jorge anima a experimentar: "También lo podéis hacer con alubia blanca sin ningún problema, e incluso me atrevo a deciros que podéis hacerlo hasta con lentejas".

La base de la receta funciona igual con cualquier legumbre cocida, solo que cambiará un poco la textura y el matiz de sabor. Para sustituir el pan pita, unas tostadas de pan de centeno, crudités de zanahoria y apio o bastones de pepino son alternativas igualmente válidas.

El cocinero también sugiere usar el hummus como base de ensaladas, colocando encima cogollos, rodajas finas de pepino o puerro blanqueado, que pueden hacer de esta preparación un plato principal ligero perfecto para los meses de calor.