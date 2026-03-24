Marta Verona, chef: "Para hacer un tiramisú sano y en 5 minutos no uses huevos ni bizcocho; pon 4 tortitas de arroz y un yogur"

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El tiramisú lleva décadas entrando y saliendo de las cartas como quien entra y sale de un escenario, pero nunca abandona del todo el foco. Nacido en el noreste de Italia en la segunda mitad del siglo XX, este postre frío de café, mascarpone y cacao ha pasado de ser un dulce de provincia a convertirse en un código internacional de confort y sensualidad gastronómica.

En Treviso, ciudad a la que muchos señalan como cuna del tiramisú, el relato oscila entre lo doméstico y lo canalla: hay quien sitúa su origen en casas particulares y pastelerías, y quien prefiere apostar por la leyenda de los burdeles, donde supuestamente se ofrecía a los clientes como bocado "revitalizante" antes de regresar a casa.

De hecho, su nombre, "tiramisú" —literalmente "tírame arriba" o "levántame"—, alimenta esa ambigüedad: lo mismo puede leerse como promesa de energía que como guiño picante.

Sea cual sea la realidad, el discurso coincide en algo: la combinación de yemas de huevo, azúcar, queso mascarpone, café espresso fuerte, bizcochos de soletilla y cacao en polvo estaba pensada para despertar los sentidos.

Esta fórmula, en apariencia sencilla, esconde su propio campo de batalla. En Italia, discutir sobre tiramisú es discutir sobre identidad: ¿lleva licor o no? ¿Se montan claras a punto de nieve o se opta por una crema más densa? ¿Hasta dónde hay que empapar el bizcocho en café para que no se desmorone el conjunto?

En los últimos años, las versiones sin huevo, las fórmulas estabilizadas para vitrina y las reinterpretaciones con pistacho, té verde o frutas han entrado de lleno en la conversación, mientras la industria ha instalado en el imaginario colectivo un tiramisú amable, más dulce y menos intenso, pensado para el gran consumo.

Tiramisú sano en 5 minutos

Marta Verona, nutricionista, cocinera y ganadora de la 6ª edición de MasterChef España, se ha atrevido a lanzar su propia receta de tiramisú.

La cocinera no utiliza huevos, como ya hemos visto en otras versiones antes, pero tampoco usa bizcocho ni ningún tipo de alcohol, sino que en su lugar agrega tortitas de arroz, miel y esencia de vainilla para que así el conjunto sea más saludable. Todos los ingredientes y el paso a paso de la receta, a continuación.

Ingredientes Café solo largo, 1

Tortitas de arroz, 4

Yogur natural, 1

Queso mascarpone (o queso fresco batido si quieres algo más sano), 100 g

Miel, 1 cucharada

Esencia de vainilla, 1 cucharada

Cacao en polvo, al gusto Paso 1 En un bol, mezcla el yogur, el mascarpone, la miel y la vainilla. Reserva. Paso 2 En otro bol, pon el café y empapa las tortitas en él, hasta que estén blanditas. Paso 3 Luego ve alternando las capas (una de yogur, mascarpone, miel y vainilla; otra de tortita, y etcétera) hasta que esté listo. Paso 4 Para terminar, espolvorea por encima un poco de cacao en polvo.

¿Cómo mejorar el tiramisú?

Puedes incorporar ingredientes extra para mejorar tu tiramisú. Por ejemplo, prueba a agregar pasta de pistacho en la crema de mascarpone; o una mermelada ligera de frutos rojos entre capa y capa, o como 'topping'; o algo de canela en polvo en la mezcla de café, o ralladura fina de naranja en la superficie.

Para una mayor textura, añade también frutos secos ligeramente tostados y picados, o virutas de chocolate negro, que dan contraste a la estructura blanda del postre.