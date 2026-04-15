Ramón Freixa, chef: "La mejor carne asada se hace con 2 kg de ternera, 100 g de champiñones, puerros y zanahoria"

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Preparar un buen asado de carne no tiene por qué ser caro ni difícil. Y, sin embargo, cada vez son menos las personas que se atreven con ellos.

Demasiado complicado o demasiado tiempo suelen ser las excusas habituales, pero se desmontan rápido viendo el vídeo que ha compartido el chef Ramón Freixa en su perfil de Instagram.

El chef catalán, dos estrellas Michelin durante años al frente de su restaurante homónimo en el Hotel Único de Madrid y, actualmente, con su restaurante Ramón Freixa Atelier, ha compartido en su cuenta una receta que debería ser obligatoria en el recetario de cualquier cocinero casero: un jarrete de ternera glaseado con cebollitas, setas y calabaza.

Un plato que cuesta menos de lo que imaginas, que prácticamente se cocina solo y que convierte un corte que muchos pasan por alto en la carnicería en la pieza más espectacular de la mesa.

El jarrete: el gran olvidado de la carnicería

El jarrete -también llamado morcillo o zancarrón según la zona de España- es la parte baja de la pata de la ternera, una pieza, a menudo, relegada a caldos y cocidos por estar atravesada por tendones y tejido conjuntivo.

Y esa condición, lejos de ser un defecto, es precisamente lo que la convierte en una de las carnes más jugosas y sabrosas cuando se cocina a baja temperatura durante el tiempo suficiente.

Todo ese colágeno se funde lentamente hasta transformarse en una gelatina natural que envuelve cada fibra de la carne y le aporta una untuosidad que cortes más nobles jamás podrán alcanzar.

No es casualidad que el jarrete haya sido durante décadas uno de los platos estrella de los grandes restaurantes de cocina de autor. Quienes frecuentaban el desaparecido Pandelujo de Alberto Chicote en Madrid recordarán su jarrete como uno de los platos icónicos de la carta, una receta que demostraba que la alta cocina no siempre necesita ingredientes exclusivos, sino saber tratar con respeto los más humildes.

Ingredientes Jarrete de ternera con hueso, 1.5-2 kg

Mantequilla, 100 g

Caldo de carne, cantidad necesaria

Caldo de pollo, 100 ml

Champiñón botón, 100 g

Calabaza, 400 g

Zanahoria, 2 ud (aprox. 200 g)

Hierbas aromáticas, cantidad necesaria

Puerro, 2 ud (aprox. 150 g)

Ajos, 1 cabeza

Vino tinto, 250 ml

Cebollitas, 200 g

Azúcar, 10 g

Aceite de oliva, cantidad suficiente

Sal, cantidad necesaria

Pimienta, cantidad necesaria Paso 1 Sazona el jarrete de ternera con sal y pimienta por toda su superficie, asegurándote de que quede bien cubierto. Paso 2 En una cazuela amplia apta para horno, dora el jarrete a fuego medio-alto con un poco de aceite de oliva hasta que se forme una costra uniforme. Paso 3 Añade las zanahorias peladas y troceadas, los ajos pelados y ligeramente aplastados y los puerros limpios y cortados en rodajas de aproximadamente un centímetro. Rehoga brevemente junto con la carne. Paso 4 Vierte el vino tinto, sube el fuego para evaporar el alcohol y deja que reduzca unos minutos. Paso 5 Incorpora 100 ml de caldo de carne y añade las hierbas aromáticas. Introduce la cazuela en el horno precalentado y deja que la carne se cocine lentamente hasta que esté tierna, regándola de vez en cuando con sus propios jugos o, si es necesario, añadiendo un poco de caldo de carne si ves que se queda seco. El tiempo total, dependerá de la temperatura. A 140-150 ºC, con unas 4 horas puede ser suficiente. Aunque si tienes tiempo, cocinándolo a baja temperatura (90 ºC) durante 24 horas el resultado es espectacular. Paso 6 Mientras tanto, prepara las cebollitas. Pélalas y dóralas en mantequilla a fuego suave, añade el azúcar y deja que se caramelicen. Incorpora un poco de caldo de pollo y deja que reduzca hasta obtener un glaseado brillante. Paso 7 Trocea la calabaza, sazónala con sal y pimienta y mézclala con algunos dados de mantequilla. Ponla en una bandeja cubierta con papel de aluminio y hornea durante unos 30 minutos a 180 ºC hasta que esté tierna. Paso 8 Saltea los champiñones en mantequilla hasta que estén dorados y reserva. Paso 9 Cuando el jarrete esté listo, sácalo del horno. Recoge los jugos que haya en la bandeja, ponlos en un cazo al fuego y deja reducir hasta que se forme una salsa brillante. Paso 10 Sirve la carne napándola con la salsa y acompañada de las cebollitas glaseadas, la calabaza y los champiñones.

Preguntas frecuentes sobre los asados de carne