Diego Domínguez, cocinero: "El pollo frito no necesita leche ni huevos; se usa kéfir y se fríe 5 minutos a 180 grados"
Una receta para disfrutar de este clásico de la cocina de una forma diferente.
Más información: Yony Hung, chef chino: "El mejor pollo frito no necesita huevo, se reboza con esta mezcla de maicena y se fríe 7 minutos".
La aparente sencillez del pollo frito es engañosa: bajo esa corteza dorada se esconden decisiones milimétricas. El primer gran dilema es el marinado o adobo: en el estilo sureño estadounidense, el pollo se deja sumergido durante horas en buttermilk o suero de leche, que aporta acidez, enternece la carne y ayuda a que la harina se adhiera mejor después.
Luego llega el rebozado, que puede ser una simple mezcla de harina con sal, pimienta y pimentón, o un arsenal de especias que van del ajo en polvo a la cayena. Y es que el rebozado no sólo aporta sabor: su estructura define el crujiente, el grosor de la corteza y esa textura casi escamosa que muchos buscan al morder.
La fritura es otro capítulo: aceite abundante, temperatura controlada y paciencia. Si el aceite está demasiado frío, el pollo se empapa de grasa; si está demasiado caliente, la corteza se quema antes de que el interior llegue al punto.
Algunas recetas apuestan por una doble fritura, con un primer paso a temperatura moderada para cocinar el interior y un segundo golpe de calor más alto para fijar el crujiente.
Pollo frito de Diego Domínguez
Diego Domínguez, conocido en redes como @diegodoal, ha compartido hace unos meses una receta de pollo frito que ha cocinado junto a Carlos Peguer, del pódcast La Pija y la Quinqui, pues es su receta favorita.
En este plato, Diego utiliza kéfir en lugar de leche y prescinde del huevo para el rebozado. ¿El resultado? Descúbrelo tú mismo elaborando en casa esta delicia superfácil. Todos los ingredientes y el paso a paso, justo a continuación.
Ingredientes
Para el marinado
- Contramuslos deshuesados cortados en mitades, 1,5 kg
- Kéfir, 500 g
- Pimentón, 1 cucharada
- Sal, 1 cucharada
- Glutamato, 1 cucharada
Para el rebozado
- Harina de trigo, 300 g
- Maicena, 100 g
- Pimentón, 1 cucharada
- Pimienta blanca, 1 cucharada
- Sal, 1 cucharada
- Orégano, 1 cucharada
- Ajo en polvo, 1 cucharada
- Pimienta negra, 1/2 cucharada
- Jengibre molido, 1/2 cucharada
- Cúrcuma, 1/2 cucharada
Paso 1
Mezcla el pollo con los ingredientes del marinado y dejar marinar de 2 a 12 horas en la nevera.
Paso 2
Después, mezcla todos los ingredientes del rebozado y cubre el pollo con él.
Paso 3
Gotea marinado en el rebozado haciendo 'grumitos' para conseguir un extra de crujiente.
Paso 4
Fríe el pollo en aceite a 180 grados unos 5 minutos o hasta que esté bien doradito y, ¡listo!
@diegodoal inauguramos Cocina a domicilio con…. @carlospeguer ♬ sonido original - diegodoal
Hoy, el pollo frito vive una segunda vida en manos de chefs que lo elevan a la alta cocina, lo reinterpretan en bocados de autor o lo cruzan con sabores de otras latitudes.
A su alrededor, el discurso contemporáneo oscila entre la culpa nutricional, el debate sobre el bienestar animal y el placer sin matices de morder una pieza crujiente que chispea todavía con el calor del aceite.
Tal vez por eso comer pollo frito sigue siendo un acto cargado de significado: un gesto hedonista, un recuerdo de infancia, un homenaje a las cocineras anónimas que, mucho antes de que existieran los menús, ya sabían que el secreto de la felicidad, a veces, cabe en una sartén honda y en un trozo de pollo bien sazonado.