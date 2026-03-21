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Carne

Diego Domínguez, cocinero: "El pollo frito no necesita leche ni huevos; se usa kéfir y se fríe 5 minutos a 180 grados"

Una receta para disfrutar de este clásico de la cocina de una forma diferente.

Más información: Yony Hung, chef chino: "El mejor pollo frito no necesita huevo, se reboza con esta mezcla de maicena y se fríe 7 minutos".

Adriana Calvo
Publicada

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La aparente sencillez del pollo frito es engañosa: bajo esa corteza dorada se esconden decisiones milimétricas. El primer gran dilema es el marinado o adobo: en el estilo sureño estadounidense, el pollo se deja sumergido durante horas en buttermilk o suero de leche, que aporta acidez, enternece la carne y ayuda a que la harina se adhiera mejor después.

Luego llega el rebozado, que puede ser una simple mezcla de harina con sal, pimienta y pimentón, o un arsenal de especias que van del ajo en polvo a la cayena. Y es que el rebozado no sólo aporta sabor: su estructura define el crujiente, el grosor de la corteza y esa textura casi escamosa que muchos buscan al morder.

La fritura es otro capítulo: aceite abundante, temperatura controlada y paciencia. Si el aceite está demasiado frío, el pollo se empapa de grasa; si está demasiado caliente, la corteza se quema antes de que el interior llegue al punto.

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Algunas recetas apuestan por una doble fritura, con un primer paso a temperatura moderada para cocinar el interior y un segundo golpe de calor más alto para fijar el crujiente.

Pollo frito de Diego Domínguez

Diego Domínguez, conocido en redes como @diegodoal, ha compartido hace unos meses una receta de pollo frito que ha cocinado junto a Carlos Peguer, del pódcast La Pija y la Quinqui, pues es su receta favorita.

En este plato, Diego utiliza kéfir en lugar de leche y prescinde del huevo para el rebozado. ¿El resultado? Descúbrelo tú mismo elaborando en casa esta delicia superfácil. Todos los ingredientes y el paso a paso, justo a continuación.

Ingredientes

Para el marinado

  • Contramuslos deshuesados cortados en mitades, 1,5 kg
  • Kéfir, 500 g
  • Pimentón, 1 cucharada
  • Sal, 1 cucharada
  • Glutamato, 1 cucharada

Para el rebozado

  • Harina de trigo, 300 g
  • Maicena, 100 g
  • Pimentón, 1 cucharada
  • Pimienta blanca, 1 cucharada
  • Sal, 1 cucharada
  • Orégano, 1 cucharada
  • Ajo en polvo, 1 cucharada
  • Pimienta negra, 1/2 cucharada
  • Jengibre molido, 1/2 cucharada
  • Cúrcuma, 1/2 cucharada

Paso 1

Mezcla el pollo con los ingredientes del marinado y dejar marinar de 2 a 12 horas en la nevera.

Paso 2

Después, mezcla todos los ingredientes del rebozado y cubre el pollo con él.

Paso 3

Gotea marinado en el rebozado haciendo 'grumitos' para conseguir un extra de crujiente.

Paso 4

Fríe el pollo en aceite a 180 grados unos 5 minutos o hasta que esté bien doradito y, ¡listo!

@diegodoal inauguramos Cocina a domicilio con…. @carlospeguer ♬ sonido original - diegodoal

Hoy, el pollo frito vive una segunda vida en manos de chefs que lo elevan a la alta cocina, lo reinterpretan en bocados de autor o lo cruzan con sabores de otras latitudes.

A su alrededor, el discurso contemporáneo oscila entre la culpa nutricional, el debate sobre el bienestar animal y el placer sin matices de morder una pieza crujiente que chispea todavía con el calor del aceite.

Tal vez por eso comer pollo frito sigue siendo un acto cargado de significado: un gesto hedonista, un recuerdo de infancia, un homenaje a las cocineras anónimas que, mucho antes de que existieran los menús, ya sabían que el secreto de la felicidad, a veces, cabe en una sartén honda y en un trozo de pollo bien sazonado.