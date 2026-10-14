Loli, cocinera: "La lasaña más rica y fácil no se hace en el horno, sino en una sartén con 500 g de pollo y champiñones"

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En la cocina, y más en la tradicional, casi nunca hay una única forma de hacer las cosas.

Algunas veces por gustos personales de quienes cocinan, otras por la necesidad de adaptarse a los ingredientes, utensilios o al tiempo disponibles, las recetas pueden evolucionar y, en algunos casos, hasta mejorar.

Un buen ejemplo es esta deliciosa lasaña que tiene la particularidad de que se cocina en una sartén y sin encender el horno.

Una receta que, además de ahorrar tiempo y energía eléctrica, nos permite cocinar una lasaña estupenda ensuciando la mitad.

La propuesta es de la cocinera Loli Domínguez, que ha publicado la receta en su canal de YouTube, en el que cuenta con millones de seguidores.

La lasaña más fácil y sin complicaciones

Loli Domínguez propone la receta más práctica para cocinar una lasaña sin horno. Tal como muestra, se puede cocinar perfectamente en una sartén de tamaño suficiente. También nos puede servir una cazuela amplia.

Es importante, aclara la cocinera, que el recipiente objeto elegido tenga tapa, pues así conseguiremos una cocción uniforme y evitaremos que la pasta quede seca.

El primer truco para Loli está en la textura del relleno. Ella insiste en que debe quedar más líquido de lo habitual, porque las placas de lasaña se van a cocer directamente en él.

En cuanto a la composición del relleno, hay libertad y las verduras se pueden adaptar quitando o añadiendo según sus gustos o lo que tenga a mano en ese momento.

Lo único que sí se debe tener en cuenta, sean cuales sean las elegidas, es que deben cortarse en trozos pequeños para que se cocinen rápido y se integren mejor con la carne picada, así el relleno estará bien equilibrado.

El truco para hacer una lasaña en sartén

El verdadero truco de la receta llega en el momento de montar la lasaña, pues es su particular método, algo diferente al habitual, el que nos permite cocinar toda la lasaña sin ensuciar nada más que una sartén y el cazo de la bechamel.

Para conseguir esto, las placas se deben colocar en vertical dentro de la sartén, ligeramente inclinadas al principio. Conforme se humedecen, se van bajando y encajando mejor.

Para no romperlas durante la cocción, Loli recomienda no remover con cuchara, sino mover la sartén suavemente cuando sea necesario.

Lasaña de pollo en sartén de Loli Domínguez

Ingredientes para hacer una lasaña fácil Para el relleno Carne picada de pollo, 500 g

Zanahoria, 1 ud

Pimiento rojo, 1/2 ud

Calabaza, 80 g

Champiñones, 150 g

Ajo, 2 dientes

Cebolla, 1 ud

Tomate frito estilo casero, 350 g

Agua o caldo de pollo, 300-400 ml

Placas de lasaña precocida, 18 unidades (aprox.)

Aceite de oliva virgen extra, 30-45 ml

Sal, al gusto

Pimienta negra recién molida, al gusto

Orégano seco, al gusto

Albahaca, al gusto Para la bechamel Aceite de oliva virgen extra, 30 ml

Harina de trigo, 30 g

Leche entera o semidesnatada, 500 ml

Pimienta recién molida, al gusto

Nuez moscada rallada, al gusto

Sal, cantidad al gusto

Queso rallado (opcional), al gusto Paso 1 Calentamos el aceite en una sartén grande a fuego medio y sofreímos el ajo muy picado durante unos segundos. Paso 2 Añadimos la cebolla en trocitos, incorporamos una pizca de sal y pochamos aproximadamente 5 minutos, hasta que quede blanda. Paso 3 Agregamos la carne picada de pollo y la cocinamos hasta que esté dorada, desmenuzándola bien con la espátula para que quede suelta. Paso 4 Incorporamos la zanahoria rallada, el pimiento rojo, la calabaza y los champiñones, todo en trocitos pequeños, y cocinamos 7-8 minutos removiendo de vez en cuando. Paso 5 Salpimentamos y añadimos orégano y albahaca al gusto. Mezclamos y cocinamos todo junto durante un minuto. Paso 6 Añadimos el tomate frito y el caldo. Mezclamos y, si es necesario, añadimos hasta 100 ml más, para tener un relleno bastante líquido. Paso 7 Tapamos y cocinamos 15 minutos a fuego medio, removiendo de vez en cuando. Al final probamos y rectificamos de sal si es necesario. Paso 8 Colocamos las placas de lasaña precocida en vertical dentro de la sartén, formando capas. Las dejamos inclinadas al principio y luego las empujamos suavemente para que queden completamente sumergidas. Paso 9 Tapamos y cocinamos a fuego medio-bajo durante unos 20 minutos en total, moviendo la sartén ocasionalmente para evitar que se pegue. Paso 10 Mientras se cuece la pasta, prepararemos la bechamel. Para ello, calentamos el aceite, añadimos la harina y la cocinamos 1 minuto. Incorporamos la leche poco a poco batiendo con varillas, y condimentamos con sal, pimienta y nuez moscada. Cocinamos a fuego lento hasta que espese. Paso 11 Cuando hayan pasado unos 10 minutos desde que pusimos las placas, vertemos la bechamel por encima (y un poco de queso rallado). Tapamos y cocinamos 10 minutos más, o hasta que la pasta esté tierna.

Más rellenos fáciles para hacer lasaña

Al hablar de lasaña, la primera que nos viene a la cabeza a muchos es la rellena de ragú de carne con tomate y, si me apuras, al gato Garfield soñando con ella.

Pero el concepto es lo suficientemente agradecido como para que podamos dejar volar la imaginación y atrevernos con otro tipo de rellenos.

A continuación, te dejo unas cuantas ideas:

Espinacas y queso. Salteamos espinacas (frescas o congeladas bien escurridas) con ajo y una pizca de sal. Mezclamos en un bol con queso tipo ricotta, pimienta negra y nuez moscada.

Para darle más sabor, podemos añadir también un poco de parmesano rallado. Y ya solo queda montar la lasaña y cubrirla con salsa bechamel ligera o salsa de tomate antes de hornearla.

Atún con tomate y aceitunas. Hacemos un sofrito de cebolla y tomate, añadimos atún escurrido y lo mezclamos bien. Incorporamos aceitunas negras en rodajas y un toque de orégano.

Opcionalmente, podemos poner alcaparras o un poco de guindilla. Cubrimos con bechamel y algún queso curado rallado antes de hornear.

Jamón y queso. Cortamos jamón cocido en tiras y lo mezclamos con mozzarella y un poco de queso rallado (emmental, gouda o similar). Para que no quede seca, añadimos una capa fina de bechamel entre placas o un poco de nata para cocinar.

Es un relleno exprés cuando no hay tiempo para preparar un relleno elaborado y necesitamos algo rápido y sin complicaciones.

Calabacín, champiñones y queso. Cortamos calabacín y champiñones en láminas finas y los salteamos a fuego medio-alto hasta que se evapore toda el agua que suelten.

Salpimentamos y añadimos orégano o tomillo. Montamos con queso (mozzarella, ricotta o una mezcla) y, opcionalmente, un poco de tomate frito. El truco es escurrir bien las verduras para que la lasaña no quede aguada.

Salmón, queso crema y espinacas. Salteamos espinacas con ajo y una pizca de sal y reservamos. Desmenuzamos salmón (puede ser fresco cocinado a la plancha o salmón ahumado) y lo mezclamos con las espinacas y un poco de queso crema para ligar. Lo montamos con una bechamel ligera, pimienta negra y nuez moscada.