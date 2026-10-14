Anna, cocinera: "La cena más rápida, fácil y sabrosa del otoño se hace con 1 lata de sardinas, 1 ajo, pimiento y aceitunas"

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Cenar un bocadillo de sardinas no tiene por qué ser siempre una decisión improvisada, esa de "como no sé qué hacer de cena, meto una lata de sardinas en un trozo de pan y arreando que es gerundio".

Porque con un buen pan, una lata de calidad, algunos ingredientes que le den jugosidad, y preparado con mimo es una cena pensada para disfrutarla, no para salir del paso.

Aunque es cierto que, fuera de España, no piensan lo mismo. Hace dos años, el bocadillo de sardinas acabó siendo el bocadillo español peor valorado en Taste Atlas, la guía gastronómica que clasifica platos de todo el mundo a partir de las puntuaciones de sus usuarios.

Ahora bien, la propia Taste Atlas advierte de que sus clasificaciones no deben tomarse como una conclusión definitiva sobre esta preparación que presenta como un bocadillo habitual tanto a mediodía como en la cena.

Y, perfecto para la cena es, precisamente, este bocadillo de sardinas con pimientos asados que propone Anna Terés (@annarecetasfaciles) en un vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram.

Una cena que puede estar lista en minutos si acostumbramos a asar pimientos en casa y los tenemos ya listos para usar en la nevera.

La cocinera, además, acaba de publicar su tercer libro, Comer bien con Anna Recetas Fáciles, después de Cocina para triunfar (2019) y La cocina de Anna Recetas Fáciles (2025).

Pimientos de colores: mismo fruto, distinta maduración

Todos los pimientos pertenecen a la misma especie, Capsicum annuum y salen verdes de la planta. El verde se cosecha antes de que el fruto madure; el rojo y el amarillo, en cambio, se recogen ya maduros y su color final sí depende de la variedad.

Con la maduración cambian también el sabor y la textura. El rojo es más dulce y tiene la carne más tierna que el verde, y el amarillo se queda a medio camino entre ambos.

Los pimientos dulces más habituales en el mercado español se distinguen por la forma. El pimiento California es corto y ancho, casi cúbico, con tres o cuatro lóbulos, o cascos, muy marcados.

El pimiento Lamuyo es más largo que ancho y muy carnoso; es una variedad que tolera mejor el frío, por lo que su cultivo se prolonga hasta el otoño.

El pimiento italiano es alargado, estrecho y acabado en punta, de piel fina y verde brillante. Aunque enrojece al madurar, en España se vende sobre todo verde, y se cosecha de octubre a mayo porque es muy resistente a las bajas temperaturas.

Que un pimiento tenga tres o cuatro lóbulos no indica su sexo, como se está difundiendo últimamente en redes sociales.

El pimiento es un fruto y los frutos no tienen sexo; lo tiene la flor, y la de esta planta es hermafrodita, con órganos masculinos y femeninos a la vez. El número de lóbulos depende solo de la variedad.

Receta de bocadillo de sardinas con pimientos asados Ingredientes Barra de pan para bocadillo, 1 ud

Sardinas en aceite, 1 lata

Aceitunas negras sin hueso, 6 ud

Tomate maduro, 1 ud Para los pimientos asados (si ya los tienes hechos ve al Paso 5) Pimiento rojo, 1 ud

Pimiento amarillo, 1 ud

Pimiento verde, 1 ud

Tomate maduro, 1 ud

Ajo, 1 diente

Sal, 1 pizca

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada Paso 1 Precalentamos el horno a 250 ºC. Lavamos los pimientos y los colocamos enteros en una bandeja con papel de horno. Paso 2 Asamos los pimientos durante 30 minutos y les damos la vuelta cada 10 minutos para que se tuesten por todos los lados. Los sacamos del horno y esperamos a que se templen. Paso 3 Pelamos los pimientos, retiramos el tallo y las semillas, y los cortamos en tiras de 1 cm de ancho. Paso 4 Pelamos y machacamos el diente de ajo. Ponemos las tiras de pimiento en un bol, añadimos la sal, el ajo y el aceite, y mezclamos. Paso 5 Escurrimos las sardinas y cortamos las aceitunas en rodajas. Paso 6 Abrimos el pan a lo largo. Cortamos el tomate por la mitad y untamos con él el interior del pan. Paso 7 Colocamos las tiras de pimiento sobre la base, ponemos encima las sardinas y las rodajas de aceituna, cerramos el bocadillo y lo servimos recién hecho.

¿Qué hay dentro de una lata de sardinas?

Según la normativa europea, solo puede venderse como conserva de sardinas la elaborada con la especie Sardina pilchardus. Si se emplea otra especie de sardina, la etiqueta debe indicar el nombre científico junto a la denominación.

No hay que confundir las latas de sardinas, que son un alimento procesado, con un ultraprocesado. En este caso, una vez que las sardinas llegan a la fábrica, se clasifican por tamaño y peso, se evisceran, se descabezan y se les retiran las escamas.

Después se cuecen, se colocan en las latas con sal y aceite, y las latas cerradas se esterilizan en autoclave. Ese tratamiento es el que permite conservarlas a temperatura ambiente, sin necesidad de frío, durante años.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden usar pimientos asados en conserva? Sí. Los pimientos asados en lata o los del piquillo también permiten saltarse el paso del horno. Basta con escurrirlos, cortarlos en tiras y aliñarlos con el ajo y el aceite, aunque están más ricos si se pasan por la sartén unos minutos para que caramelicen un poco.

¿Cuánto tiempo aguantan los pimientos asados en la nevera? Aliñados y guardados en un recipiente hermético, entre 3 y 4 días. Por eso es interesante asar bastantes aprovechando que se enciende el horno

¿Se pueden asar los pimientos sin horno? Sí. Se pueden asar en una plancha o una sartén a fuego medio-alto, o directamente sobre la llama de una cocina de gas, girándolos de vez en cuando para que la piel se vaya tostando por todos los lados. También quedan genial si se asan en la freidora de aire.