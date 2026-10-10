Dani García, chef: "Las alubias de bote más elegantes se hacen con una lata de berberechos y 25 g de mantequilla"

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¿Eres de los que piensan que las conservas no son para cocinar, que son solo para comer "de lata" y salir del paso cuando tienes mucha prisa? Si es así, quédate, porque esta receta es para ti.

Dani García es uno de esos chefs que domina la alta gastronomía, pero igualmente disfruta de compartir las recetas más rápidas del día a día.

En esta ocasión, el chef malagueño demuestra que las conservas son grandes aliadas en la cocina con esta "cazuela de berberechos en salsa verde con pochas", un plato que tiene toda la pinta de haber estado cociéndose durante horas pero que, en realidad, se puede tener listo en menos de 10 minutos.

"Habéis visto que se hace en 5 minutos y es maravillosa, parece que lleva 2 días cocinándose", asegura el chef al presentar el plato.

La clave del plato está en usar unas pochas -que son un tipo de alubias blancas- en conserva, con una salsa verde con un sabor a mar increíble. El resultado es un guiso sabroso sin tener que tirarse media mañana entre pucheros.

Alubias en salsa verde de Dani García

En la receta original, Dani García utiliza berberechos frescos de la ría gallega y los incorpora crudos a la salsa verde caliente, para que se cuezan durante unos tres minutos, lo justo hasta que se abran.

Sin embargo, para una versión todavía más sencilla y a prueba de imprevistos, podemos sustituirlos por unos berberechos en conserva de buena calidad, que solo hay que incorporarlos con sus jugos al final de la cocción para que se calienten brevemente en la salsa.

Las alubias se añaden una vez que la salsa y los berberechos están listos. García insiste en la importancia de no removerlas con brusquedad: "Si queremos mover, siempre con mucho cuidado para que no se rompan".

Será suficiente con menear un poco la cazuela para que con el vaivén se impregnen de la salsa.

Una receta saludable y sabrosa

Las pochas son alubias blancas recolectadas antes de completar su maduración, cuando el grano aún está tierno y mantiene un alto contenido en agua.

Esa cualidad les da una textura cremosa y un tiempo de cocción mucho menor que el de las alubias secas.

Aportan proteínas vegetales, fibra e hidratos de absorción lenta, mientras que los berberechos son una fuente notable de hierro, vitamina B12 y proteínas con muy poca grasa.

La mantequilla y el aceite de oliva aportan las grasas necesarias para una receta equilibrada que ronda las 350-400 kcal por ración.

Receta rápida de alubias con berberechos Ingredientes Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

Mantequilla, 25 g

Ajo, 2 dientes

Harina, 25 g

Caldo de pescado, 300 ml

Pochas o alubias en conserva, 1 bote

Berberechos en conserva, 2 latas (o 1 malla)

Perejil fresco picado, 2 cucharadas

Sal, al gusto Paso 1 En una cazuela amplia, ponemos el aceite de oliva virgen extra y añadimos los 25 g de mantequilla. Dejamos que se derrita a fuego medio. Paso 2 Incorporamos los dos dientes de ajo picados finos y los cocinamos durante un minuto, sin que lleguen a dorarse. Paso 3 Espolvoreamos los 25 g de harina sobre el sofrito y removemos durante unos 30 segundos para que se integre bien con la grasa. Paso 4 Vertemos los 300 ml de caldo poco a poco, sin dejar de remover para evitar grumos. Dejamos que la salsa espese ligeramente durante un par de minutos. Paso 5 Incorporamos los berberechos en conserva con parte de sus jugos a la salsa verde. Removemos con suavidad y dejamos que se calienten durante un minuto. Paso 6 Escurrimos el bote de alubias y las añadimos a la cazuela con mucho cuidado. Movemos la cazuela con movimientos suaves, sin meter la cuchara, para que no se rompan. Cocinamos un par de minutos más. Paso 7 Espolvoreamos las dos cucharadas de perejil fresco picado, rectificamos de sal si es necesario y servimos inmediatamente.

Otras latas de conservas que se pueden usar

Siguiendo la misma idea de cocinar con conservas, esta salsa verde admite variantes con otros moluscos como mejillones, navajas o almejas al natural.

Unas zamburiñas serán perfectas para preparar un plato muy vistoso con lo que haya en la alacena.

En todos los casos, la clave es incorporar el producto de la lata al final para que no se cocine en exceso y conserve su textura.

¿Qué beber con unas alubias con berberechos?

En cuanto al maridaje, la combinación de legumbres y moluscos en salsa verde pide un vino blanco con cierta estructura.

Un albariño de Rías Baixas es la opción más indicada por su acidez y notas salinas, aunque un godello de Valdeorras o un verdejo fermentado en barrica también acompañan bien.

Para quienes prefieran algo más informal, una sidra natural asturiana casa a la perfección con el punto yodado de los berberechos.

Los que prefieran una alternativa sin alcohol pueden optar por un agua con gas de carbonatación ligera con una rodaja de limón o alguna kombucha de sabor ligeramente cítrico.