Samantha, cocinera: "Los espaguetis más sanos y ricos para cenar se hacen con 1 calabacín y 150 g de gambas"

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Comer verduras sigue siendo una tortura para muchos y ya es hora de que eso deje de ser así.

Muchas veces solo es cuestión de cambiar el chip, dejar atrás muchos malos recuerdos vegetales que nos persiguen desde la infancia y abrir la mente para descubrir nuevas recetas.

Cuando un alimento no nos convence, muchas veces es porque todavía no hemos encontrado una receta lo suficientemente buena para comerlo.

El calabacín es un buen ejemplo, pues cuando se convierte en espaguetis vegetales, no se parece en nada a una receta "de verdura", como pasa con esta receta que propone la chef Samantha Vallejo-Nágera.

Samantha Vallejo-Nágera fue jurado de MasterChef desde el estreno del formato en España, en 2013, hasta este año en el que ha sido sustituida por Marta Sanahuja.

A lo largo de su carrera profesional ha trabajado en las cocinas de Horcher y Arzak y, en la actualidad, dirige la empresa de catering Samantha de España . Desde el 31 de agosto colabora en Y ahora Sonsoles, el magacín de tarde que presenta Sonsoles Ónega en Antena 3, con una sección propia de cocina, ¿Qué se cuece?.

Y ha sido en uno de esos programas donde ha propuesto cuatro ideas de cenas rápidas entre las que se encontraban estos espaguetis de calabacín con gambas al ajillo.

Los trucos de Samantha: organización, espiralizador y Microplane

La clave de la receta está en la organización. Para acabar más rápido, Samantha cocina el calabacín y las gambas por separado utilizando dos sartenes al mismo tiempo.

Para conseguir unos espaguetis de calabacín, Samantha utiliza un espiralizador, que es un utensilio especialmente pensado para eso, pero no es imprescindible, pues un pelador con cuchilla para juliana o una mandolina también nos valdrían. En último caso, se puede cortar el calabacín en láminas finas a lo largo y después en tiras con un cuchillo, aunque esta opción llevará un poco más de tiempo.

El calabacín tiene un 96,5 % de agua, según la guía de alimentos elaborada por la FEN para el Ministerio de Agricultura, por eso los espaguetis de calabacín necesitan muy poco tiempo de cocción, ya que, si se cocinan en exceso, se ablandan y sueltan líquido en la sartén.

Para rallar el limón, Samantha emplea un rallador al que se refiere como la microplane. En realidad, Microplane es una marca comercial de ralladores de cuchillas muy finas que permiten obtener solo la capa exterior de la piel de los cítricos.

Pero su uso se ha extendido tanto que mucha gente llama así a cualquier rallador de este tipo, así que, si tienes cualquier otro rallador fino, también te sirve. Lo importante es rallar solo la parte amarilla, que es la que aporta el aroma a cítrico, y no llegar a la parte blanca que es bastante amarga.

Receta de espaguetis de calabacín con gambas Ingredientes Calabacín mediano, 1 ud

Gambas peladas, frescas o congeladas, 150 g

Ajo, 2 dientes (opcional)

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharaditas

Salsa de soja, 1 cucharadita (opcional)

Limón, la ralladura de ½ unidad

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto Paso 1 Si las gambas son congeladas, las dejamos descongelar en la nevera y las secamos bien con papel de cocina. Paso 2 Lavamos el calabacín, le cortamos los extremos y lo cortamos en espaguetis con un espiralizador o cualquier otro instrumento que nos permita hacerlo. Paso 3 Samantha no lo usa, pero a las gambas les va fenomenal el toque de ajo, así que, si decidimos usarlo, pelamos los dientes y los picamos muy finos. Paso 4 Calentamos 1 cucharadita de aceite en una sartén a fuego medio-alto y salteamos los espaguetis de calabacín durante 2 o 3 minutos, removiendo, hasta que estén tiernos pero firmes. Paso 5 Al mismo tiempo, calentamos la otra cucharadita de aceite en una segunda sartén, añadimos el ajo y las gambas. Las salteamos 2 o 3 minutos, lo justo para que la carne deje de verse translúcida. Paso 6 Salpimentamos el calabacín, rallamos encima la piel del limón y añadimos la salsa de soja. Paso 7 Incorporamos las gambas a la sartén del calabacín, mezclamos y servimos.

Preguntas frecuentes

¿Es apta para personas con alergias o celiaquía? La receta contiene crustáceos y soja, dos de los 14 alérgenos de declaración obligatoria según el Reglamento (UE) 1169/2011.

Además, muchas salsas de soja se elaboran con trigo, así que las personas celíacas o con alguna intolerancia al gluten deben elegir una etiquetada sin gluten u omitirla.

¿Se puede guardar si sobra? Es una receta rápida que está pensada para ser consumida en el momento. Si sobra, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) aconseja refrigerar la comida cocinada antes de que pasen dos horas, en un recipiente cerrado, y consumirla cuanto antes.