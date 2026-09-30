Ferran Adrià, chef: "Para una tortilla de patata perfecta hay que batir el huevo en horizontal y cuajarla menos de 2 minutos"

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La tortilla de patatas chips de Ferran Adrià vuelve a ser noticia. El chef catalán pasó anoche por La Revuelta, el programa de David Broncano en La 1 de RTVE, y sorprendió por enésima vez defendiendo la tortilla de patatas hecha con patatas de bolsa.

"Cuando haces una tortilla de queso ¿te haces el queso?", le pregunta sin rodeos a Broncano para dejar claro que hacer una tortilla de patatas no es terrible si se usan patatas que ya estén hechas.

Y es más, el cocinero ha llegado a apostarse una cena en Enigma, el restaurante de su hermano Albert, uno de los más creativos del mundo, diciendo que si pones 10 tortillas hechas igual y una está hecha con patatas de bolsa, no hay diferencia.

El chef que revolucionó la gastronomía del siglo XXI

Ferran Adrià, nacido en Barcelona en mayo del 62, el mayor de los hermanos Adrià está considerado uno de los chefs más innovadores de la historia de la cocina contemporánea.

Llegó a elBulli en 1983 y ese sería su primer contacto con el restaurante al que ha estado íntimamente ligada gran parte de su trayectoria profesional. Empezó como stagiaire , haciendo prácticas, y, poco tiempo después, fue contratado como jefe de partida. En 1984, ya era codirector de cocina junto a Christian Lutaud.

En 1987, asumió la dirección culinaria del restaurante en solitario, dando inicio a una etapa que cambiaría para siempre el rumbo del establecimiento y de la gastronomía mundial.

Innovación a todos los niveles

Desde que en 1987, el chef asumió la dirección del restaurante en solitario, su carrera ha sido una sucesión de éxitos, en gran parte, por su capacidad para romper con lo convencional sin perder el rigor técnico.

Esta voluntad de desafiar a lo establecido lo llevó a destacar como ningún otro en la cocina de vanguardia de la última década del siglo XX. Fue en esa época cuando introduciría un concepto clave en su cocina.

Con Ferran Adrià llegó la deconstrucción, una forma de reinterpretar los platos "de toda la vida" manteniendo sabores esenciales, pero modificando casi todo lo demás.

La tortilla de patata más fácil de Ferran Adrià y sus trucos

Esta forma de transgredir las normas del cocinero catalán no se quedó exclusivamente en las cocinas de elBulli, pues muchas de sus creaciones también han llegado al ámbito doméstico, como la tortilla de patatas chips que anoche defendía en la tele.

Una receta que destaca por su simplicidad y por sus buenos resultados que en COCINILLAS también hemos replicado en alguna ocasión.

Porque con esta genial idea del chef catalán, hacer una tortilla de patata en casa se convierte en algo mucho más asequible y accesible para todos, pues como él mismo dice: "¿Sabes cuánto se tarda? Cuatro minutos."

Al emplear patatas fritas de bolsa en lugar de las tradicionales patatas frescas que hay que pelar, cortar y freír, podemos ahorrar tiempo y energía y nos evitamos ensuciar de más.

Ahora bien, el chef también tiene algunos trucos para que el resultado sea excelente.

🥚 LA TORTILLA PERFECTA, según Ferran Adriá La receta empieza como las que hacías compartiendo piso pero let him cook, escuchad y tomad nota 1) Bate los huevos con movimientos "horizontales", no circulares, para no airear. 2) Dejas reposar las patatas de bolsa un minuto en los huevos batidos. 3) Sartén a 180º. Importante usar un termómetro para que sea a 180º 4) No movéis la masa en la sartén y, cuando lleva 1 minuto, le dais la vuelta. Después de otros 40 segundos, otra vuelta. 40 segundos más y otra vuelta. #LaRevuelta — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 29, 2026

En primer lugar, hay que batir los huevos con movimientos horizontales, moviendo la varilla o el tenedor de lado a lado del bol, en vez de con movimientos circulares o metiendo y sacando el tenedor en el huevo. De esta manera se consigue no meter aire en el huevo que hará que la tortilla quede más seca.

El segundo truco, indispensable para que parezca una tortilla 100 % casera, es dejar reposar las patatas en el huevo batido para que lo absorban y se hidraten.

El último truco es que la tortilla hay que hacerla muy rápido para que quede jugosa, casi estilo Betanzos, por eso la sartén tiene que estar muy caliente, a unos 180 ºC y mejor si podemos comprobarlo con un termómetro. Si no tenemos, podemos usar unas gotas de agua para comprobarlo.

Si al salpicar el fondo de la sartén con unas gotas de agua, estas patinan sobre ella como si fueran mercurio, es que está en su punto. Si se evaporan enseguida, está demasiado caliente y si se forman charquitos, está demasiado fría.

Finalmente, no hay que mover la mezcla de patata y huevo en la sartén, hay que dejarla quieta un minuto por un lado, darle la vuelta y dejarla 40 segundos por el otro.

Y así es como la idea de uno de los chefs más brillantes que tenemos en España se convierte en una opción ideal para estudiantes, personas con poco tiempo o presupuesto limitado, o para quienes simplemente buscan una solución rápida sin renunciar al disfrute de un plato tradicional.

Ingredientes para hacer una tortilla de patatas chips Huevos, 6 ud

Patatas fritas de bolsa tipo chips, cantidad suficiente para mezclar con el huevo

Aceite de oliva, para engrasar la sartén

Sal, al gusto Paso 1 Batimos los huevos en un bol amplio con una pizca de sal y con movimientos 'horizontales'. Paso 2 Añadimos las patatas fritas al bol con los huevos batidos. Mezclamos con cuidado, procurando no romper en exceso las patatas, pero asegurándonos de que todas quedan completamente sumergidas en el huevo. Paso 3 Dejamos reposar esta mezcla durante al menos un minuto, aunque mejor si podemos dejarlas entre 15 y 25 minutos, así las patatas se ablandarán y absorberán parte del huevo, logrando una textura más jugosa. Paso 4 Calentamos una sartén con un poco de aceite a fuego medio e incorporamos la mezcla de huevos y patatas en la sartén caliente. Paso 5 Al principio, movemos ligeramente la sartén para distribuir la mezcla de forma uniforme y, cuando ocupe toda la base, dejamos de moverla para permitir que cuaje. Paso 6 Opcionalmente, podemos ayudarnos de una espátula para darle forma a la tortilla con un suave movimiento de inclinación de unos 15 grados, llevando los bordes hacia el centro. Paso 7 Cocinamos hasta alcanzar el punto deseado. Sobre esto no hay reglas, quien la prefiera tipo Betanzos, con un minuto por cada lado casi será suficiente, quien la prefiera más cuajada, pues el tiempo necesario hasta que esté como le guste. Paso 8 Una vez cocinada la tortilla a nuestro gusto, la retiramos de la sartén y la servimos de inmediato para disfrutarla caliente.



