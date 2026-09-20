Loli, cocinera: "Las alubias de bote están más ricas con un puñado de almejas, 2 tomates y 100 ml de vino blanco"

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Las alubias de bote pueden dar mucho más juego que una ensalada improvisada o un puré rápido. Con una receta bien planteada, son la base de muchos buenos guisos que nos alegrarán el otoño sin tener que pasar horas en la cocina.

Ahí está precisamente una de las grandes ventajas de utilizar legumbres cocidas, que el trabajo más pesado ya está hecho. No hace falta ponerlas a remojo, vigilar una cocción larga ni calcular tiempos. Basta con centrarse solo en una cosa y es en darles sabor.

Eso es lo que ocurre en esta receta, en la que un buen sofrito y unas almejas —aunque también pueden utilizarse chirlas o mejillones— transforman un sencillo bote de alubias en un plato de fiesta.

Unas alubias con almejas fáciles y llenas de sabor

La cocinera Loli Domínguez, responsable del canal de YouTube La cocina de Loli Domínguez, explica cómo preparar unas alubias con almejas sabrosas y con muy poco esfuerzo.

La clave, según explica, está en cuidar algunos detalles y evitar ciertos errores habituales que pueden estropear el resultado final.

El primero es fundamental, siempre hay que limpiar muy bien las almejas o las chirlas antes de cocinarlas. Este paso resulta imprescindible para eliminar cualquier resto de arena y evitar encontrárnosla después en el plato.

Otro punto decisivo está en el sofrito. Hay que cocinarlo con paciencia hasta que se haya evaporado por completo el agua que sueltan las verduras. Al reducirlo de esta manera, los sabores se concentran y el guiso tiene mucho más sabor.

Loli Domínguez propone, además, un pequeño truco que mejora notablemente la textura y es pelar el pimiento antes de incorporarlo. Puede hacerse fácilmente con un pelador de verduras de hoja de sierra y haciéndolo se evita que aparezcan pequeñas pieles de pimiento flotando en el guiso.

La alternativa sería triturar el sofrito una vez cocinado y pasarlo por un colador chino. De este modo se obtiene una salsa más fina, homogénea y elegante.

Con las especias también hay que tener cuidado. Con el pimentón, por ejemplo, hay que evitar el exceso de calor porque se quema con mucha facilidad y deja un sabor amargo desagradable.

Por eso, la cocinera recomienda apagar el fuego antes de incorporarlo y dejar que se cocine únicamente con el calor residual.

En cuanto al azafrán, hay una forma muy sencilla de aprovechar mejor todo su aroma y color que es infusionarlo previamente en un poco de agua caliente. No hace falta complicarse demasiado; basta con calentar una pequeña cantidad de agua en el microondas y añadir después las hebras.

Con estos sencillos pasos, unas simples alubias de bote pueden convertirse en un guiso de alubias con almejas sabroso y mucho más sofisticado de lo que cabría esperar de una receta tan sencilla.

Receta de alubias con almejas fáciles Ingredientes Alubias cocidas, 800 g

Almejas (chirlas u otra variedad), 500 g

Tomates maduros, 2 ud

Cebolla, 1/2 ud

Dientes de ajo, 3 ud

Puerro, 1 trozo

Perejil fresco, unas ramitas

Pimiento rojo, 1/4 ud

Pimentón dulce, 1 cucharadita

Azafrán, unas hebras

Vino blanco, 100 ml

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria

Sal, al gusto

Agua, cantidad necesaria

Pastilla de caldo de pescado (opcional), 1 ud Paso 1 Lavamos muy bien las almejas bajo el chorro de agua fría, desechamos las que estén rotas o abiertas, las cubrimos con agua y sal y las dejamos reposar 15 minutos para que suelten la arena. Paso 2 Calentamos un poco de agua en el microondas, infusionamos en ella las hebras de azafrán y lo reservamos. Paso 3 Troceamos el pimiento (preferiblemente, sin piel), la cebolla y el puerro lo más fino que seamos capaces; laminamos los ajos; picamos el perejil y pelamos y troceamos los tomates. Paso 4 Escurrimos las alubias cocidas, las enjuagamos bajo agua fría y las dejamos escurrir bien. Paso 5 En una olla, calentamos aceite de oliva y sofreímos las verduras con una pizca de sal durante 3 o 4 minutos a temperatura media-alta. Paso 6 Añadimos el perejil y el tomate y cocinamos 10 minutos, removiendo con frecuencia hasta tener un sofrito bien reducido. Paso 7 Apagamos el fuego, incorporamos el pimentón dulce y mezclamos con el calor residual. Después pasamos el sofrito a un vaso de batidora. Paso 8 Cocinamos las almejas en una sartén amplia, tapadas y a fuego fuerte, hasta que se abran (más o menos unos 3 minutos). Las retiramos a un plato y colamos el jugo que han soltado. Paso 9 Añadimos el jugo colado de las almejas al sofrito y lo trituramos hasta obtener un puré fino. Volvemos a poner ese puré en la olla. Paso 10 Incorporamos el agua con el azafrán infusionado, añadimos las alubias y cubrimos con un poco de agua. Opcionalmente, podemos añadir una pastilla de caldo de pescado y llevamos a ebullición. Paso 11 Cuando hierva, bajamos a temperatura media, tapamos y cocinamos 15 minutos. Probamos y rectificamos de sal si es necesario. Paso 12 Añadimos las almejas, mezclamos con suavidad para no romper la legumbre, apagamos el fuego y dejamos reposar 1 minuto. Terminamos con perejil picado por encima y servimos.

Alubias con almejas de Loli Domínguez

Más trucos para unas alubias con almejas de 10

Además del sofrito y de las especias, hay otros detalles que debemos tener en cuenta para que unas alubias con almejas queden de escándalo. Uno de los más importantes tiene que ver con el punto de cocción del marisco.

Las almejas no necesitan demasiado tiempo al fuego. De hecho, si se cocinan en exceso, pierden su textura y pueden acabar gomosas. Lo mejor es retirarlas en cuanto se abran, reservarlas y volver a incorporarlas al guiso al final, únicamente el tiempo necesario para que recuperen temperatura.

También merece la pena prestar atención al vino. Para este tipo de recetas funciona mejor un blanco seco y no hay necesidad de recurrir a una botella especialmente cara. Un verdejo o un ribeiro joven pueden cumplir perfectamente su función.

En cambio, los vinos demasiado dulces o afrutados se deben evitar porque pueden dejar un regusto extraño que no siempre encaja bien con las almejas y las alubias.

Quienes quieran añadir algo más de alegría al plato pueden darle un toque de picante. Es completamente opcional, pero una pequeña cantidad de cayena o de pimentón picante puede realzar el conjunto sin llegar a imponerse sobre el resto de los sabores.

La idea es precisamente esa, aportar “un puntito”, no convertir el guiso en un plato picante.

Y, aunque se utilicen alubias ya cocidas, tampoco conviene descuidar la materia prima. La calidad de las conservas se nota especialmente en recetas con pocos ingredientes, así que merece la pena elegir unas alubias mantecosas, tiernas y que lleguen al bote lo más enteras posible.

Antes de añadirlas al guiso, además, es aconsejable escurrirlas y enjuagarlas bien.