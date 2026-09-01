María, cocinera: "Las berenjenas más ricas y sanas no se fríen, se cocinan con queso y un puñado de nueces"

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Si te encantan las berenjenas, pero te faltan ideas para sacarles partido, esta receta es para ti. Si las berenjenas no te hacen demasiada gracia, esta receta también es para ti.

Una receta sencilla con pocos ingredientes que te resuelve la cena en 20 minutos sin más esfuerzo que el de cortar la berenjena en rodajas.

Se trata de una propuesta de María Luna, conocida en redes como @cuinamarieta, una cocinera y coach nutricional especializada en alimentación saludable que comparte recetas sencillas y al alcance de todos como estas berenjenas con queso y miel.

¿Qué es el queso brie y cómo sustituirlo?

El brie es un queso de pasta blanda originario de la región francesa de Brie, al este de París, con una corteza blanca y comestible formada por un moho noble, el Penicillium camemberti, resultado de siglos de selección por parte de los maestros queseros.

La leyenda sitúa a Carlomagno entre sus primeros admiradores, y en 1815 el Congreso de Viena lo consagró como el "queso de los reyes".

Un pasado aristocrático que no lo ha hecho inaccesible durante mucho tiempo, aunque hoy se encuentra en cualquier supermercado en España y a precios asequibles.

Su contenido en grasa es justo lo que le permite convertirse en una crema cuando se funde, por eso es ideal para sándwiches y preparaciones en las que necesitemos un queso que no forme hilos.

Puede sustituirse perfectamente por un camembert , una torta cremosa como la torta del Casar o un trozo de rulo de cabra.

¿Cómo hacer berenjenas con queso y nueces? Ingredientes Berenjenas medianas, 2 ud

Queso brie, un trozo, unos 100-150 g

Nueces troceadas, un puñado

Miel, unas gotas

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

Sal, al gusto Paso 1 Precalentamos el horno a 180 °C con calor arriba y abajo. Paso 2 Cortamos las berenjenas en rodajas de aproximadamente un centímetro y las colocamos en una bandeja apta para horno. Paso 3 Regamos con el aceite de oliva y un pelín de sal, y horneamos 20 minutos, hasta que empiecen a ablandarse y los bordes se doren ligeramente. Paso 4 Sacamos la bandeja, repartimos el queso brie troceado sobre cada rodaja y devolvemos al horno 5 minutos más, hasta que funda por completo y quede cremoso. Paso 5 Emplatamos las rodajas templadas, coronadas con las nueces troceadas y un hilo de miel por encima. Listas para disfrutar.

Otras recetas de berenjenas con queso que son un sí

La pareja berenjena-queso es una combinación con la que siempre salen cosas ricas. Además de la propuesta de María Luna con queso brie, prácticamente cualquier queso que tengas en la nevera sirve para preparar un bocado sabroso si hay berenjenas de por medio.

Una opción son los rollitos de berenjena con ricotta . Cortamos la berenjena en láminas finas a lo largo, las cocinamos hasta que estén flexibles y las rellenamos con ricotta mezclada con parmesano rallado, ralladura de limón y unas hojas de albahaca.

Enrollamos las láminas y les damos un golpe de horno antes de servir. Podemos terminar con un poco más de parmesano por encima para aportar un punto más intenso de sabor.

También podemos preparar unas berenjenas con feta y especias. Cortamos la berenjena en dados, la salteamos hasta que quede bien dorada y añadimos comino, pimienta y un poco de pimentón.

Fuera del fuego incorporamos queso feta desmenuzado, pimienta negra molida, unas hojas de menta o perejil picado y unas gotas de aceite de oliva virgen extra.

Para una cena rápida podemos hacer quesadillas de berenjena y mozzarella rallada. Cortamos la berenjena en dados pequeños y la salteamos con cebolla hasta que quede tierna, después repartimos la mezcla sobre tortillas de trigo y añadimos el queso.

Cerramos las tortillas y las doramos en una sartén por ambos lados hasta que estén crujientes por fuera. Podemos añadir unas hojas de espinaca o un poco de cilantro antes de cerrarlas.

Otra idea diferente es preparar berenjena con queso azul y pera. Cocinamos la berenjena cortada en rodajas o dados hasta que esté tierna y añadimos pequeños trozos de pera y queso azul desmenuzado. Calentamos lo justo para que el queso se ablande y terminamos con unas nueces o avellanas picadas.