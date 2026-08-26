Pelayo, cocinero: "Los mejores macarrones no se cuecen en agua sola, los hace mi abuela con 2 chorizos y 1 pimiento"

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Hay recetas que no se aprenden, se heredan. No aparecen en los libros, no tienen cantidades exactas y, sin embargo, a todo el mundo les hacen sentir en casa. Son las recetas con las que hemos crecido, esas que cocinaban nuestras madres y abuelas cuando querían hacernos felices.

Los macarrones con chorizo de la abuela de Pelayo García no aparecen en ningún manual de cocina italiana, pero tampoco necesitan estar en uno para seguir emocionando al Pelayo adulto como lo hacían cuando era un niño.

"Puede que no sean la forma más tradicional de preparar la pasta y probablemente se carguen todas las leyes de la cocina tradicional italiana, pero son los únicos macarrones que me saben a casa", confiesa.

Los macarrones con chorizo de la abuela

Pelayo García (Oviedo, 1990) es enfermero en Barakaldo y está detrás de @tortilladeaspirina, la cuenta de Instagram que abrió en 2019 para dar rienda suelta a su pasión por la cocina y la fotografía.

Pero en uno de sus últimos vídeos no cocina él, sino que cede los mandos a su abuela para que nos cuente a todos sus seguidores sus trucos para hacer los mejores macarrones con chorizo.

Para empezar, en vez de sofreír el chorizo aparte, la abuela lo echa a la olla junto a los macarrones y el pimiento, así la pasta no se cuece en agua sola, sino que va cogiendo el saborcillo del chorizo desde el primer minuto.

El chorizo va a soltar su grasa, por eso conviene desgrasar el agua de cocción antes de continuar con la receta.

La siguiente capa de sabor viene con un sofrito corto de cebolla picada que se añade a los macarrones ya escurridos para evitar que se peguen unos a otros.

Una salsa de tomate con dos trucos

La abuela prepara una salsa casera con tomates frescos troceados, pero también le añade medio bote de tomate frito comercial y no por eso es menos casera.

En realidad, es un truco eficaz para corregir la acidez de la salsa sin añadir azúcar y arriesgarse a que quede demasiado dulce.

El segundo truco es añadir a la salsa una cucharadita de pimentón de la Vera para darle ese toquecito ahumado que potencia el sabor del chorizo.

El pasapurés

Explica Pelayo que la salsa se pasa por el pasapurés y que ninguna batidora iguala esa textura.

El motivo es que la cuchilla tritura pieles y pepitas y las incorpora a la salsa, además de meter aire, lo que aclara el color y deja la salsa de un tono anaranjado.

El pasapurés, en cambio, empuja la pulpa y deja atrás pieles y semillas, así que el tomate mantiene el rojo y un sabor menos ácido.

¿Cómo hacer macarrones con chorizo sabrosos? Ingredientes Macarrones, 400 g

Chorizo asturiano de guisar, 2 ud

Pimiento verde italiano, 1 ud

Pimiento rojo, 1 ud

Cebolla, 1/2 ud

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Sal gruesa, cantidad necesaria

Agua, 3 l

Colorante alimentario, cantidad necesaria, opcional Para la salsa de tomate Tomate pera maduro, 800 g

Tomate frito comercial, 200 g

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Pimentón de la Vera dulce, 1 cucharadita

Sal, al gusto Paso 1 Troceamos los tomates en dados grandes, sin pelar, y los ponemos en una cazuela con dos cucharadas de aceite y la sal, a fuego medio. Paso 2 Los dejamos entre 25 y 30 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que se deshagan y hayan soltado y evaporado casi toda su agua. Paso 3 Añadimos el medio bote de tomate frito y mantenemos el chup chup otros cinco minutos más. Paso 4 Con la salsa aún burbujeando, incorporamos la cucharadita de pimentón de la Vera, removemos 30 segundos y apartamos del fuego. Paso 5 Pasamos la salsa por el pasapurés con el disco fino y reservamos. Paso 6 Mientras se va haciendo la salsa de tomate, picamos la cebolla muy fina y pochamos en otra sartén con un par de cucharadas de aceite hasta que esté tierna y transparente. Paso 7 Ponemos los 3 litros de agua a hervir con la sal gruesa y un toque de colorante alimentario. Cortamos el chorizo en trozos y el pimiento en tiras anchas, y los echamos al agua junto con los macarrones. Paso 8 Cocemos el tiempo del paquete y un par de minutos más, para que no quede dura. Paso 9 Escurrimos en un colador amplio y dejamos que suelte la grasa del chorizo. Paso 10 Juntamos los macarrones escurridos con el chorizo picado, el pimiento y el sofrito de cebolla. El aceite del sofrito evitará que los macarrones se peguen entre sí. Paso 11 Añadimos la salsa de tomate, mezclamos y, si es necesario, damos un último golpe de fuego rápido para que el tomate recupere la temperatura.

¿Cuáles son los mejores chorizos para cocinar en España?

Un chorizo que resulta excelente en una tabla de embutidos puede ser una muy mala opción en un guiso y al revés.

Un buen chorizo para cocer o guisar debe tener una curación corta, debe ser un chorizo fresco, oreado o semicurado, con la carne aún jugosa para que suelte grasa y sabor en la olla y quede tierno tras la cocción.

A efectos prácticos, basta con tocarlo para saber para qué es mejor cada chorizo. Si cede al apretarlo y mancha el dedo, es de guisar; si está duro es para lonchear y tomarlo como aperitivo.

Los mejores chorizos para cocinar se encuentran en el noroeste peninsular, donde el humo funcionó durante siglos como método de conservación y le da al chorizo un sabor especial.

Ahí encontramos los asturianos, típicos en la fabada y el pote; los gallegos ceboleiros , con cebolla en la masa, que son perfectos para guisos y cocidos; y los leoneses y bercianos, también ahumados, que se usan en el cocido maragato.

En cambio, si queremos los chorizos para el aperitivo, buscaremos aquellos de curación más larga, más secos y más fáciles de lonchear, como el Chorizo de Cantimpalos IGP (Segovia) o el Chorizo Riojano IGP destacan por su calidad.

En el siguiente escalón, el ibérico de bellota de Guijuelo, Extremadura o Los Pedroches son los que nunca fallan.