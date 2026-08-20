Encarna, abuela cocinera: "Para que los huevos rellenos estén más ricos, no mezcles atún con mayonesa, mejor usa tomate"

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Comensales: 4

Los huevos rellenos tienen fama de comida "viejuna", pero siguen siendo una de las preparaciones más socorridas del verano.

Un entrante fresquito para los días de calor que sacia y no requiere mucha complicación a la hora de cocinar más allá de cocer unos cuantos huevos.

Son, además, una preparación versátil que no tiene que ceñirse siempre al relleno clásico de bonito y mayonesa, sino que puede adaptarse a los gustos de cada casa añadiendo o cambiando ingredientes.

Justo eso hace Encarna, la abuela que cocina en el perfil de TikTok @recetasyayaencarna, que elimina la mayonesa y añade tomate frito a su relleno para que, según dice, no sean huevos rellenos, sino "huevos rebuenos".

Con ese cambio, el relleno recuerda al clásico relleno de las empanadillas de atún. Nada puede salir mal.

El truco: cortar los huevos "al revés"

En vez de cortar los huevos a lo largo, como se hace habitualmente, Encarna los corta por la mitad en horizontal. Por eso sus huevos tienen forma de cuenco y no de barquita plana.

Huevos rellenos cortados en horizontal rudisill iStock

Después, con una puntilla -el cuchillo pequeño de hoja corta- retira parte de la clara del interior para ensanchar la cavidad. Esa clara luego la pica y la incorpora a la mezcla del relleno junto con la yema.

El resultado son unos " vasitos" de clara con mucha más capacidad, que se comen de un bocado sin que el relleno se desparrame.

Otro truco que te doy yo es que les des también un pequeño corte en la base para dejarla plana y poder colocarlos bien en la fuente de servir.

¿Es mejor atún o bonito para los huevos rellenos?

Existen muchísimas recetas de huevos rellenos que se hacen con atún o bonito y muchas veces tenemos dudas sobre si son intercambiables o si merece más la pena uno u otro.

El atún claro es el más habitual del súper, tiene un sabor intenso, textura firme y un precio que suele ser asequible. Es perfecto para esta receta.

El bonito del norte, más blanco, más suave y también más caro, es una conserva magnífica, pero en una receta en la que se va a mezclar en un relleno, personalmente, creo que no compensa. Mejor guardarlo para otra preparación en la que pueda brillar solo.

A la hora de elegir el tipo de conserva, entre aceite de oliva, aceite de girasol y natural, el de oliva es el que aporta más sabor. Sea cual sea, escúrrelo bien antes de mezclarlo para que el relleno no quede aguado.

¿Cómo hacer huevos rellenos fáciles? Ingredientes Huevos cocidos, 8 ud

Atún claro en aceite de oliva, 3 latas pequeñas, unos 160 g escurridos

Tomate frito, 3 cucharadas soperas

Mayonesa, 4 cucharadas soperas

Pimiento rojo, 1/4 de unidad, para decorar

Agua, cantidad necesaria para cubrir los huevos

Sal, al gusto Paso 1 Pelamos los huevos y los cortamos por la mitad en horizontal, no a lo largo, de manera que cada mitad quede como un cuenco. Paso 2 Sacamos las yemas a un bol. Con una puntilla, vaciamos un poco la clara de cada mitad para agrandar el hueco y añadimos esos recortes bien picados al bol de las yemas. Paso 3 Escurrimos el atún y lo incorporamos. Aplastamos con un tenedor hasta integrarlo con la yema y la clara picada. Paso 4 Añadimos el tomate frito y mezclamos bien hasta conseguir una pasta de textura algo rústica. Probamos y rectificamos de sal si es necesario. Paso 5 Rellenamos generosamente todas las mitades de huevo y las colocamos en una fuente de servir. Paso 6 Coronamos cada huevo con un poco de mayonesa y rematamos con una tirita de pimiento rojo. Paso 7 Reservamos en la nevera hasta el momento de servir.

#comida #yaya ♬ original sound - recetas yaya encarna @recetasyayaencarna Hoy tocaba hacer una receta de huevos rellenos con atún y han salido buenísimos 😍 INGREDIENTES: - Huevos (la cantidad que te apetezca) - Atún (el que más te guste) - Tomate (puede ser frito, natural… al gusto de cada uno) - Agua para hervir los huevos - Pimiento rojo para adornar al final (aunque no es necesario, esto va a gustos) - Mayonesa (para echarle al final la cantidad que te apetezca) Con esto vas a tener en vez de huevos rellenos, HUEVOS REBUENOS, espero que te sirva esta receta❤️ #recetas

¿Cuánto tiempo hay que cocer los huevos?

Entre 10 y 11 minutos desde que el agua rompe a hervir. Con menos tiempo, la yema queda cremosa en el centro y cuesta trabajarla.

Si se dejan más tiempo aparece ese tono verdoso alrededor de la yema, que es inofensivo, pero poco apetecible. Sumergirlos en agua fría al sacarlos es el paso clave que evita que sigan cociéndose por dentro.

¿Por qué se rompen los huevos duros al pelarlos?

Es una cuestión de frescura, cuanto más fresco es el huevo, peor se pela, porque la membrana está muy pegada a la clara. Los que llevan una semana en la nevera funcionan mucho mejor para cocer.

Ayuda cascarlos por todo el contorno antes de empezar y pelarlos bajo el chorro de agua.

¿Qué otros rellenos funcionan bien para los huevos?

La base de yema aplastada admite casi cualquier cosa. Las gambas cocidas con un toque de kétchup le dan un toque a cóctel de marisco.

Los huevos a la diabla mezclan las yemas con mayonesa, mostaza y pimentón picante. Las yemas mezcladas con anchoas, alcaparras y perejil también funcionan bien y tienen un punto refrescante. El salmón ahumado con eneldo también es una verdadera delicia.

¿Se pueden congelar los huevos rellenos?

No. La clara cocida se vuelve gomosa y suelta agua al descongelar, y la mayonesa se corta. Es un plato de nevera y para comérselo rápido.

¿Cuántos huevos hay que poner por persona?

Depende de cómo sea el resto del menú. Si va a haber más aperitivos en la mesa, un huevo (dos mitades) por comensal es suficiente.

Si son el único entrante, calcula dos huevos, cuatro mitades, por cabeza, que es la proporción de esta receta.

¿Con qué se acompañan los huevos rellenos?

Se pueden servir sobre una base de ensalada verde o con unos pimientos asados. Y si sobra relleno, puedes aprovecharlo para rellenar unos pimientos del piquillo de bote o para hacerte un sándwich buenísimo.

¿Cuánto aguantan los huevos rellenos?

Los huevos rellenos se conservan hasta 24 horas en la nevera, tapados con film y sin apilar. Independientemente del relleno elegido, si los vas a cubrir con mayonesa al final, es mejor dejar este paso para el momento de servirlos.