Ainara, cocinera: "La ensaladilla rusa más rica no lleva bonito ni atún, sino 2 puñados de gambas y 2 huevos duros"

Ainara López, cocinera, en un montaje de El Español chas53 iStock

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 4

Cada vez que se habla de ensaladilla rusa se escuchan los mismos comentarios, que si lleva o no zanahoria, que si en vez de atún debe llevar bonito en aceite o ventresca, que si la aceituna va dentro o como adorno.

Y siempre conviene recordar que no hay una única ensaladilla rusa. La hay de patata, huevo, atún y mayonesa, sencilla y perfecta, capaz de arreglar una comida entera por muy pocos euros.

Y la hay de cocinera con buenas ideas, esa que parte de la fórmula de siempre y la empuja un escalón más arriba hasta convertirla en un bocado de restaurante.

En esa segunda categoría entra la propuesta que ha compartido en Instagram la cocinera Ainara López (@ainaralo), cuyo perfil es una biblia de buena cocina sin artificios y en la que el producto manda.

Su versión se olvida por completo de los túnidos y apuesta por unas gambas frescas salteadas al ajillo y, de paso, aprovecha todo el jugo de las cabezas para que sea una bomba de sabor.

"Ensaladilla de gambas al ajillo, es que nada malo te puede pasar", resume en el vídeo.

El truco: mayonesa con sabor a gambas

Aquí está el truco que va a hacer que esta ensaladilla pase a formar parte de tu lista top de ensaladillas. En el mismo aceite de haber dorado los ajos, se doran las cabezas de las gambas y se aplastan para que suelten sus jugos.

El resultado es un aceite anaranjado que contiene un intenso sabor a gamba.

Después, ese aceite se enfría y se incorpora a la mayonesa junto con los ajos dorados y se tritura de nuevo. El resultado es una mayonesa de gambas al ajillo que sube el nivel del plato.

Ingredientes Ingredientes Gambas crudas y enteras, 400 g

Patatas cocidas y frías, 2-3 ud

Huevos cocidos, 2 ud

Cebolleta, ½ ud

Ajos, 4 dientes

Guindilla seca, 1 ud

Aceite de oliva virgen extra, 100 ml

Mayonesa casera, 200 g

Cebollino picado, 1 cucharada

Sal, al gusto Paso 1 Pelamos las gambas y reservamos por separado los cuerpos y las cabezas. Paso 2 Laminamos los ajos y los doramos en el aceite de oliva junto con la guindilla. Los retiramos en cuanto cogen color. Paso 3 Añadimos las cabezas a ese aceite y las aplastamos para extraer todo su jugo. Las retiramos y las dejamos escurriendo. Paso 4 Salteamos los cuerpos de las gambas y, cuando cambian de color, devolvemos los ajos a la sartén. Paso 5 Retiramos las gambas y dejamos enfriar por completo tanto el marisco como el aceite. Paso 6 Cortamos la patata y el huevo cocidos en dados y picamos la cebolleta. Paso 7 Mezclamos la patata, el huevo, la cebolleta y las gambas frías en un bol. Paso 8 Preparamos la mayonesa, le incorporamos el aceite frío de las gambas y los ajos y trituramos hasta integrar. Paso 9 Añadimos la mayonesa a la mezcla anterior y removemos con cuidado. Paso 10 Dejamos reposar en la nevera al menos media hora, decoramos con cebollino y las cabezas reservadas y servimos con pan crujiente o picos.

Las ensaladillas españolas que hay que tener en el radar

Aunque nacida en Rusia, la ensaladilla rusa es un plato que se ha integrado tan bien en la cultura española que podemos considerarlo parte de nuestra gastronomía.

Tanto es así, que desde 2018, el congreso San Sebastián Gastronomika celebra el Campeonato Nacional de Ensaladilla Rusa , el certamen que ha convertido esta tapa en objeto de competición y que, cada año nos pone en el mapa a las mejores de España.

El primer título fue para el barcelonés Tapas 24 ; después llegaron tres años de dominio malagueño, con el Restaurante Candado Golf en 2019, Chinchín Puerto en 2020 y Tragatá -la taberna informal del biestrellado Bardal- en 2021.

En 2022 ganó el asturiano Castru Gaiteru y en 2023 el premio viajó a Bilbao, al Restaurante La Viña de Henao .

La edición de 2024 la ganó Alén Tarrío, del Pampín Bar de Santiago de Compostela, con una ensaladilla de la que el jurado destacó su sencillez y lo impecable de su ejecución.

El último título, el de 2025, se lo llevó Elkano Txiki , el bar informal del asador con estrella Michelin de Getaria (Gipuzkoa), con la ensaladilla firmada por Pablo Vicari, José Manuel Barroso y Jonathan Canahuire hecha con patata, huevo, ventresca de bonito, piparras y una mayonesa con garum de anchoa.

Al igual que en 2024, la ganadora fue una ensaladilla que no se salía de la fórmula canónica. Además, el jurado, presidido por Martín Berasategui, criticó el exceso de creatividad y de mayonesa de buena parte de las propuestas.

La lección, para quien quiera apuntársela, es que salirse del guion solo compensa cuando lo que se añade suma sabor de verdad.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar gambas congeladas? Sí, siempre que sean enteras. Las cabezas son imprescindibles para el aceite, así que las gambas peladas no nos permitirían hacer uso del truco de la mayonesa.

¿Y si no quiero hacer mayonesa casera? Se puede partir de una mayonesa comercial y triturarla con el aceite frío de las gambas.

¿Puedo añadir zanahorias o guisantes? Puedes, pero no aportan, sino que compiten en dulzor con la gamba. En esta receta, el protagonismo es del marisco y del ajo.