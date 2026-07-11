Los chefs coinciden: "Los guisantes de bote no mejoran solo con jamón; están más ricos con 10 ml de vinagre y menta"
La receta de guisantes más versátil la comparten José Andrés y Ferran Adrià. Es perfecta para resolver una cena de verano en menos de 10 minutos.
Más información: Ni jamón ni pimentón: el truco que aprendí de un chef para convertir un bote de guisantes en un plato exquisito
- Total: 10 min
- Comensales: 6
Guisantes y menta, por extraño que parezca, forman una de esas parejas bien avenidas que se quedan para siempre en tu recetario una vez las pruebas.
Según la ciencia del foodpairing -que estudia la compatibilidad entre alimentos desde un punto de vista químico-, ambos comparten un fondo aromático verde, fresco y ligeramente dulce que se solapa y se refuerza.
La menta prolonga y aviva el carácter herbáceo del guisante, mientras este aporta cuerpo y un dulzor suave que redondea la frescura mentolada. El resultado es equilibrado, limpio y muy veraniego.
Funciona fenomenal en la clásica crema de guisantes (mushy peas) que acompaña al fish and chips, donde equilibra bien la grasa del rebozado.
También se luce en sopas frías de guisantes, en risottos, en ensaladas de guisantes con queso feta, o en purés para acompañar cordero o pescado blanco a la plancha.
Los mejores chefs coinciden
Chefs de la talla de Ferran Adrià o José Andrés han hecho famosa la que, posiblemente, sea una de las recetas más fáciles de hacer con guisantes
Se trata de una sopa que cumple rigurosamente con la etiqueta de "pocos ingredientes", ya que, en esencia, basta con disponer de uno solo -una bolsa de guisantes congelados o, en su defecto, unos guisantes de bote- acompañado de agua y algunos condimentos.
Con este punto de partida tan asequible y accesible es posible preparar, en menos de cinco minutos, una sopa para cinco o seis personas, que puede servirse tanto fría como caliente.
Una receta versátil que puede adaptarse fácilmente a los gustos de comensales muy diferentes. José Andrés, por ejemplo, sugiere coronar la sopa con pistachos tostados troceados y hojas de menta fresca.
Pero, sobre la misma base, el toque final admite numerosas variaciones, desde las migas de crujiente de jamón que emplea Ferran Adrià, que aportan un delicioso umami, hasta huevo duro picado, que suma proteínas, o pipas de girasol si queremos una opción 100 % vegetal.
Otros cambios que se podrían hacer tienen que ver con el líquido, esto es, en lugar de agua con sal, sería posible utilizar caldo de pollo, jamón o verduras, y con eso se intensificará el sabor.
Y, para los amantes de texturas cremosas, las opciones son también numerosas. Se puede añadir un poco de nata si se sirve caliente, yogur griego en la versión fría o aguacate para quienes buscan una alternativa vegana rica en grasas saludables.
Receta de crema de guisantes de José Andrés
Ingredientes
Para la crema
- Guisantes finos congelados o de bote, 1 kg
- Vinagre de Jerez, 1/2 cucharada
- Agua hirviendo, 1 litro
- Sal, al gusto
Para el toque final
- Aceite de oliva virgen extra, unas gotas
- Pistachos tostados troceados
- Hojas de menta fresca
Paso 1
En un robot de cocina, un procesador de alimentos o una batidora de vaso, colocamos los guisantes, el vinagre de Jerez, una pizca de sal y el agua hirviendo.
Paso 2
Trituramos a alta velocidad durante aproximadamente 5 minutos hasta obtener una textura homogénea. Si deseamos una sopa más fina, la pasamos por un tamiz o colador fino. Probamos y, si es necesario, ajustamos el punto de sal.
Paso 3
Si optamos por servir la sopa caliente, la calentaremos en una cacerola a fuego medio durante 2 o 3 minutos para que coja temperatura, pero sin llegar a hervir.
Paso 4
Decoramos cada ración con pistachos triturados, hojas de menta fresca y un chorrito de aceite de oliva virgen extra.
Paso 5
Si preferimos servirla fría, la guardaremos tapada en la nevera durante 1 o 2 horas y la presentaremos en recipientes previamente enfriados, decorados de la misma forma que la sopa caliente.
Receta de crema de guisantes de Ferran Adrià
Ingredientes
Ingredientes
- Guisantes finos congelados o de bote, 450 g
- Caldo de jamón, 500 g
- Sal, cantidad necesaria
- Virutas de jamón, al gusto
- Dados de jamón crujientes, al gusto
- Menta fresca, al gusto
Paso 1
Reservamos 50 g de guisantes y ponemos el resto en el vaso de una batidora junto con el caldo. Trituramos a máxima potencia hasta tener una sopa fina y homogénea.
Paso 2
Colamos dos veces y rectificamos el punto de sal si fuese necesario.
Paso 3
Los guisantes que hemos reservado, si son congelados, los escaldamos introduciéndolos en agua hirviendo con sal durante 5 segundos y pasándolos inmediatamente a un bol de agua con hielo. Si son de bote este paso no es necesario.
Paso 4
Para servir, en un plato hondo se disponen los guisantes enteros con los dados crujientes de jamón Joselito y la menta picada. La crema de guisantes, fría o caliente, en una jarrita aparte para servirla ya en la mesa.
Una cena ligera y rápida de hacer
El resultado es un plato ligero y nutritivo, con apenas 120 kilocalorías por ración. Una manera sencilla y rápida de consumir legumbres sin aportar un exceso de grasas o carbohidratos.
Como parte de un menú completo y equilibrado, esta sopa puede servirse con un huevo poché que se funda con la crema, o acompañarse de una pechuga de pollo o incluso tofu marinado a la plancha.
Para equilibrar con carbohidratos complejos y fibra, lo ideal sería una pequeña ración de arroz integral o quinoa, así como verduras de temporada cocinadas a la plancha o salteadas, como espárragos, berenjena o espinacas al ajillo.
Y, para terminar, un postre que no resulte pesado, como fruta fresca de temporada o un yogur sin azúcares añadidos.