Samantha Vallejo-Nágera (56), chef: "El mejor guiso de pescado no lleva tomate, se hace con la piel y la espina del salmón"

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Los guisos de pescado representan una de las vertientes más auténticas y reconfortantes de la gastronomía marinera. Nacidos históricamente a bordo de los barcos de pesca y en las cocinas de costa más humildes, estos platos surgieron de la necesidad de aprovechar las capturas del día, combinándolas con lo que la tierra ofrecía. Con el tiempo, esa cocina de subsistencia se ha transformado en un verdadero lujo culinario, capaz de evocar la calidez del hogar y el vaivén del mar en cada cucharada.

A diferencia de los guisos de carne, que requieren largas horas de 'chup-chup' para ablandar las fibras, el guiso de pescado es un ejercicio de precisión, mimo y delicadeza. Aquí, la magia ocurre en pocos minutos, cuando los jugos del mar se fusionan con un sofrito bien concentrado, creando un caldo corto pero de una intensidad extraordinaria.

Aunque los calderos tradicionales suelen asociarse a pescados blancos o de roca, la incorporación de pescados azules como el salmón ha revolucionado el concepto del guiso marinero moderno. El salmón aporta una suntuosidad única gracias a su carne melosa y a su alto contenido en grasas saludables. Al cocinarse a fuego lento, estas grasas se emulsionan de forma natural con el caldo, dándole una textura aterciopelada que acaricia el paladar.

El contrrapunto perfecto a esta jugosidad lo aporta la patata. Al cortarla mediante la técnica del "chascado" o "tronzado" —rompiendo el final del corte con el cuchillo—, la patata libera su almidón de manera progresiva durante la cocción. Este almidón actúa como un espesante natural, transformando el líquido en una salsa trabada, densa y llena de sabor, sin necesidad de recurrir a harinas ni espesantes artificiales.

El resultado es un plato equilibrado, nutritivo y rebosante de matices, donde la Tradición (con mayúscula) se encuentra con un producto noble y contemporáneo. Una receta ideal tanto para un domingo en familia como para reconfortar el cuerpo tras una larga jornada.

Guiso de salmón de Samantha Vallejo-Nágera

La conocida chef Samantha Vallejo-Nágera, exjurado de MasterChef España, compartió en Canal Cocina una receta de guiso de pescado donde el salmón es el protagonista. Un plato pensado para cuatro personas con un nivel de dificultad muy bajo que puedes tener listo en poco tiempo, honrando así la cocina marinera de toda la vida, pero con un toque más actual. Tienes todos los ingredientes y el paso a paso de la elaboración justo abajo.

Ingredientes Patatas, 800 g

Cebolla, 1

Dientes de ajo, 2

Vino blanco, 200 ml

Aceite de oliva virgen

Salmón, 300 g

Azafrán, 8 hebras

Perejil picado

Sal Para el caldo de pescado Piel del salmón

Espina del salmón

Perejil, 1 rama

Cebolla, 1/2 Paso 1 Quita las espinas del salmón y la piel y córtalo en taquitos. Reserva. Paso 2 Hierve la piel y la espina del salmón en un litro de agua con una rama de perejil y media cebolla durante 15 minutos para así hacer el caldo de pescado. Paso 3 Por otra parte, pica la cebolla y póchala en una sartén con aceite y ajo. Después, lava y trocea las patatas en trozos pequeños. A continuación, añade las patatas a la cebolla, remueve y agrega el vino blanco. Paso 4 Dejamos que el vino se evapore e incorpora el caldo de pescado. Seguidamente, añade las hebras de azafrán y deja cocer lentamente removiendo la cazuela en vaivén hasta que las patatas estén tiernas. Ajusta el punto de sal. Paso 5 Al final de la cocción, añade el salmón. Mueve de nuevo la cazuela en vaivén, tápala y apaga el fuego. Paso 6 Deja reposar durante unos minutos para terminar la cocción del salmón. Finalmente, decora con perejil y sirve.

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