Dani García (50 años), chef: "La pasta con más sabor se hace con un puñado de almejas, ajo y un vaso de vino blanco"

El chef Dani García en un montaje de El Español iStock

Con un poco de imaginación, un simple plato de pasta puede hacernos viajar a una trattoria frente al Mediterráneo. A mí me pasa con los macarrones con le cozze (macarrones con mejillones) y los espaguetis alle vongole (espaguetis con almejas), platos típicos del sur de Italia que son tan sencillos como deliciosos.

Precisamente la de estos últimos es la receta que acaba de compartir el chef Dani García en su canal de YouTube Como Dani. Su versión, a la que bautiza como espagueti vongole al cuadrado, tiene truco.

El malagueño utiliza dos tipos distintos de almejas, porque si una variedad ya da sabor, dos lo multiplican.

El resultado es un plato que el propio chef define como "malagueño" porque incorpora un ligero toque picante que lo diferencia del clásico napolitano.

Almejas al cuadrado y doble cocción

Muchos se estarán preguntando cuál es la ventaja de usar dos tipos de almejas y la respuesta es simple.

Las chirlas -más económicas- se utilizan para elaborar un caldo concentrado de sabor muy intenso que servirá de base para toda la salsa. La almeja japónica -más delicada de sabor- se abre aparte y se incorpora al final para que sume sabor.

Otro detalle de la receta de Dani García que puede llamar la atención es la forma de cocinar la pasta. No se limita a cocerla hasta que esté en su punto y mezclarla con la salsa, sino que la cuece primero en agua hirviendo durante solo tres minutos, muy por debajo del tiempo indicado en el paquete.

El objetivo es terminar la cocción directamente en la sartén para que los espaguetis absorban el caldo de las almejas y se impregnen de todos los sabores del sofrito.

El último truco, con la pasta ya en la sartén, consiste en emulsionar la salsa con aceite de oliva para conseguir una textura mucho más sedosa.

La receta de pasta con almejas con más sabor

Para preparar estos espaguetis con almejas necesitamos: 500 g de chirlas, 300 g de almejas japónicas, 400 g de espaguetis, 150 ml de vino blanco, 3 dientes de ajo, 1 guindilla seca, un manojo de perejil fresco, aceite de oliva virgen extra en cantidad suficiente y sal al gusto.

Comenzamos preparando las chirlas y, para ello, las sumergimos en agua fría con sal durante al menos 30 minutos para que suelten la arena.

Calentamos un chorro generoso de aceite de oliva virgen extra en una sartén amplia y añadimos las chirlas. Vertemos el vino blanco y dejamos que se abran a fuego fuerte para que se evapore el alcohol.

Retiramos las chirlas abiertas y reservamos el caldo resultante en un recipiente. Separamos la carne de las conchas y reservamos.

Abrimos las almejas japónicas en otra sartén con un poco de aceite. Añadimos parte del caldo de las chirlas para potenciar el sabor. Reservamos las almejas y el caldo.

En una sartén amplia con aceite de oliva, ponemos los ajos laminados y la guindilla. Sofreímos a fuego suave hasta que el ajo esté dorado y añadimos el caldo de las almejas.

Cocemos los espaguetis en abundante agua con sal durante solo 3 minutos y los incorporamos a la sartén.

Cocinamos a fuego medio, removiendo, hasta que la pasta termine de cocerse y absorba el caldo. Añadimos las chirlas sin concha, las almejas japónicas y el perejil picado.

Montamos la salsa incorporando aceite de oliva virgen extra poco a poco mientras removemos hasta obtener una textura brillante y ligada. Servimos de inmediato.

La receta de pasta con almejas MÁS BRUTAL de Dani García

Preguntas frecuentes

¿Se pueden usar otros tipos de almeja para esta receta? Sí, puedes emplear almeja fina o babosa en sustitución de la japónica, aunque el coste del plato será mayor. El truco es aprovechar una variedad más económica para el caldo y otra más refinada para el acabado.

¿Por qué se cuece la pasta solo 3 minutos? Para terminar la cocción en la sartén con el caldo de las almejas. De esta forma, la pasta absorbe los sabores y el almidón que libera ayuda a ligar la salsa al añadir el aceite de oliva.

¿Se puede sustituir el espagueti fino por otro formato de pasta? Sí, aunque los formatos largos y finos como el espagueti o el linguini son los que mejor se integran con la salsa de almejas. Las pastas cortas no logran la misma adherencia.

¿Es imprescindible la guindilla? No es obligatoria. Si no quieres que pique, puedes reducir la cantidad o eliminarla por completo.