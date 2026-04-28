Samantha Vallejo-Nágera (55), chef: "El arroz con pollo más sabroso se hace con 2 litros de caldo, judías y salsa de tomate"

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El arroz, siendo un plato relativamente sencillo de preparar, es uno de los que más respeto imponen en las cocinas domésticas españolas.

Da igual que sea una paella, un arroz al horno o un simple arroz con pollo: siempre hay alguna duda que paraliza. ¿Cuánto caldo le echo? ¿Lo muevo o no? ¿Y si se me pasa?

La buena noticia es que hay recetas pensadas incluso para quienes aún no se han atrevido a hacer ni el primero, y la que comparte Samantha Vallejo-Nágera en su perfil de Instagram es una de ellas.

La cocinera madrileña, exjurado de MasterChef y propietaria del cáterin Samantha de España, presenta un arroz con pollo y corvina que se prepara en menos de treinta minutos con ingredientes fáciles de encontrar.

Lo que propone es una versión rápida y casera de esos arroces que se disfrutan en verano junto al mar, pero adaptada a cualquier época del año y a cualquier cocina.

El truco de Samantha: un sofrito exprés y caldo caliente

La base del arroz de Samantha Vallejo-Nágera es un sofrito sin complicaciones, ese que sirve para casi todo en la cocina: ajo picado, salsa de tomate y unas hebras de azafrán.

No hace falta pochar cebolla durante veinte minutos ni tirarse una hora troceando verduras en brunoise. Con este sofrito básico es suficiente para construir una base de sabor potente que le dará alegría al arroz desde el primer minuto de cocción.

Usar caldo en lugar de agua es uno de los trucos más sencillos y efectivos para mejorar cualquier arroz cuando recurrimos a un sofrito rápido.

Mar y montaña: un arroz al gusto de todos

La receta de Samantha Vallejo-Nágera podría hacerse perfectamente solo con pollo y quedaría también un arroz buenísimo. El contramuslo de pollo, con su carne jugosa y su grasa intramuscular, aporta mucho sabor, aparte de proteínas.

Aunque la chef utiliza también corvina, un pescado blanco de carne firme y sabor delicado, que suma matices sin robar protagonismo al pollo. Es, en esencia, un arroz de mar y montaña simplificado.

Las judías verdes completan la terna de ingredientes principales. Además de sumar color y frescura al plato, es un ingrediente clásico de la paella valenciana que funciona igual de bien en un "arroz con cosas" como este.

El socarrat: la recompensa final

En el vídeo, la propia Samantha Vallejo-Nágera celebra la aparición del socarrat, esa costra dorada que se forma en el fondo de la paella o la sartén cuando el arroz se cocina correctamente.

Conseguirlo no es cuestión de suerte, sino de técnica: en los últimos dos o tres minutos de cocción hay que subir el fuego para que el almidón del arroz en contacto con el fondo se caramelice.

El resultado es una capa crujiente y ligeramente tostada que añade un contraste de texturas que a muchos nos vuelve locos.

Ingredientes Arroz de grano redondo, 500 g

Contramuslos de pollo de corral, 300 g

Corvina, 200 g

Judías verdes, 100 g

Caldo de pollo, 2 litros

Salsa de tomate, 100 g

Ajo, 2 dientes

Azafrán, unas hebras

Sal, al gusto

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas Paso 1 Trocea el pollo en piezas pequeñas y sazónalo con sal y pimienta al gusto. Corta la corvina en dados medianos y reserva. Limpia las judías verdes y córtalas en trozos de unos tres centímetros. Paso 2 Calienta el aceite en una paella o sartén amplia a fuego medio-alto. Dora los trozos de corvina por ambos lados hasta que estén bien dorados. Retíralos y reserva. Paso 3 Dora el pollo en la misma sartén. Cuando esté dorado, incorpora el ajo picado y las judías verdes. Paso 4 Añade la salsa de tomate y las hebras de azafrán. Rehoga un par de minutos removiendo bien para integrar los sabores. Paso 5 Echa el arroz y remueve durante un minuto para que se impregne del sofrito. Paso 6 Vierte los 2 litros de caldo de pollo caliente. Reparte bien los ingredientes, rectifica de sal y deja cocer a fuego medio-alto durante 5 minutos. Paso 7 Baja el fuego a medio-bajo y cocina durante 12-13 minutos más sin remover. Si quieres socarrat, sube el fuego los últimos 2 minutos. Paso 8 Retira del fuego, coloca los trozos de corvina, cubre con un paño limpio y deja reposar 3-4 minutos antes de servir.

Trucos para que el arroz quede siempre en su punto

El caldo, siempre caliente. Añadir caldo frío corta la cocción y provoca que el grano se cocine de forma desigual. Lo ideal es tenerlo hirviendo en un cazo aparte y añadirlo al arroz en el momento justo.

No remover una vez añadido el caldo. Podemos mover el arroz para colocarlo en la paella o en la sartén, pero no remover durante la cocción. Remover libera almidón en exceso y el resultado es un arroz apelmazado y pastoso en vez de suelto.

Respetar las proporciones. La regla general para arroces secos es de tres partes de caldo por una de arroz. Samantha en su receta utiliza cuatro partes porque lo hace en una paella amplia y así obtener un arroz de capa fina. Cuanto más grande es el recipiente, mayor es la cantidad de líquido que se pierde por evaporación.

El reposo es obligatorio. Dejar reposar el arroz fuera del fuego entre 3 y 5 minutos permite que el grano termine de absorber el líquido residual y que la textura se asiente. Es un paso que muchos cocineros olvidan y que marca una diferencia notable.

Elegir bien el arroz. Para este tipo de recetas, lo más recomendable es utilizar variedades de grano redondo como el bomba o el sénia, que absorben bien el sabor del caldo sin pasarse de cocción.

Preguntas frecuentes sobre cómo hacer un arroz con pollo rápido