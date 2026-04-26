Jordi Roca, 47 años, chef: "El arroz más rico no se hace con caldo, la clave son estas 2 especias a falta de 2 minutos"

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Cocinar arroz no es difícil, pero genera muchas dudas. Que si el caldo tiene que ser casero, que si hay que vigilar el punto exacto de cocción, que si hay que elegir bien la variedad del arroz.

Y lo cierto es que muchas veces los errores con el arroz -y con casi todo en la cocina- no vienen de la técnica, sino de complicarse la vida sin necesidad.

Y eso es justo lo que Jordi Roca, el menor de los tres hermanos al frente del Celler de Can Roca, con tres estrellas Michelin, lleva tiempo intentando desmontar desde su canal de recetas caseras.

Jordi Roca defiende una cocina doméstica sin complejos, donde los cortes no tienen que ser perfectos, las cantidades pueden adaptarse al gusto del personal y la improvisación no solo está permitida, sino que se agradece. En casa se cocina con lo que se tiene a mano.

Justo lo contrario de lo que propone Ferran Adrià, partidario de pesar hasta el último gramo de cada ingrediente. Para Jordi Roca, lo único que no se puede negociar es el sabor.

Tomillo y romero: el truco del chef

El chef llama a su propuesta "arroz de montaña", con costilla de cerdo, morcilla o butifarra negra y un sofrito cargado de sabor.

Lo que viene siendo otro arroz con cosas, pero con un truco que, según el chef, levanta el sabor de cualquier arroz: añadir unas ramitas de tomillo y romero frescos a falta de apenas dos minutos para apagar el fuego.

Las hierbas aromáticas frescas liberan sus aceites esenciales al entrar en contacto con el calor. Si se añaden demasiado pronto, esos compuestos volátiles se evaporan y el aroma se pierde.

Incorporarlas a falta de dos minutos permite que el calor residual del arroz extraiga el sabor sin destruirlo, de modo que cada cucharada llega a la mesa con un perfume que suma matices sin enmascarar el resto de los ingredientes.

Ingredientes Ajo, 1 cabeza

Cebolla, 1 ud

Concentrado de tomate, 50 g

Butifarra negra o morcilla, 200 g

Costilla de cerdo, 200 g

Arroz Carnaroli, 400 g

Caldo o agua, 1,2 litros

Coñac o vermut para desglasar, 20 ml

Tomillo fresco, 3 g

Romero fresco, 3 g

Sal, al gusto

Aceite de oliva, 20 ml Paso 1 Pica los dientes de ajo y la cebolla. Corta la morcilla o butifarra en dados y reserva unas rodajas finas para añadir más adelante. Paso 2 Calienta aceite en una sartén amplia y dora el ajo con cuidado de que no se queme. Añade la cebolla para que se vaya pochando a fuego suave. Paso 3 Incorpora las rodajas de morcilla y la costilla. Dora por todos los lados. Agrega el concentrado de tomate y continúa la cocción hasta que el fondo empiece a pegarse ligeramente. Paso 4 Desglasa con un chorrito de vermut o coñac, rascando el fondo para recuperar los jugos tostados. Añade el caldo o agua y rectifica de sal. Paso 5 Sube el fuego cuando rompa a hervir e incorpora el arroz. Cocina a fuego fuerte 2 minutos y baja a fuego medio otros 10 minutos. A mitad de cocción, añade las rodajas de morcilla reservadas. Paso 6 Añade el tomillo y el romero frescos a falta de 2 minutos. Prueba el punto del arroz y, si es necesario, déjalo entre 2 y 4 minutos más. Paso 7 Retira del fuego, cubre con papel de aluminio y deja reposar unos minutos antes de servir.

Arroz de montaña, Jordi Roca

Dudas frecuentes sobre cómo cocinar un buen arroz