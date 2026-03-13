Samantha Vallejo-Nágera, chef: "Las berenjenas más buenas no se fríen; se hacen al horno con una cebolla y dos dientes de ajo" E.E.

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 4

Las berenjenas rellenas son una de esas recetas en las que todo son virtudes: se preparan con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina, no requieren grandes habilidades culinarias y, quizá lo mejor de todo, se pueden hacer en cantidad y congelar sin que pierdan sabor.

Samantha Vallejo-Nágera, empresaria gastronómica, cocinera y exjurado de MasterChef, ha publicado en su perfil de Instagram (@samyspain) una versión que cumple con todas esas promesas.

"Hoy te enseño a hacer un plato sencillo pero buenísimo, berenjenas rellenas de carne picada con queso, uno de los platos que más me gusta comer en casa", asegura la chef en el vídeo.

La propuesta de Samantha tiene una ventaja añadida para quienes planifican sus comidas semanales: el resultado aguanta perfectamente de un día para otro, viaja sin problemas desde casa a la oficina y soporta el recalentado en microondas.

De hecho, la propia mezcla de carne y berenjena gana en sabor tras unas horas de reposo. Además, tanto para quienes cocinan en batch cooking como para los que no, preparar una tanda doble y guardar la mitad en el congelador es una forma maravillosa de tener cenas resueltas sin esfuerzo.

Berenjena al horno: más sabor, menos grasa

Tradicionalmente, las berenjenas se han preparado fritas, rebozadas o en frituras tipo tempura. El problema es que la pulpa de esta hortaliza actúa como una esponja y puede absorber grandes cantidades de aceite, lo que multiplica su aporte calórico.

La berenjena cruda apenas aporta unas 25 calorías por cada 100 gramos, pero esa cifra se puede disparar hasta las 300 si se fríe sin precaución. Samantha sortea ese inconveniente de la forma más sencilla posible: las cocina en el horno.

Desde el punto de vista nutricional, la berenjena es una aliada interesante para cualquiera que desee llevar una dieta equilibrada. Está compuesta en más de un 90 % por agua, es rica en fibra, sobre todo la piel y las semillas, y aporta potasio, ácido fólico y vitamina B6.

Su color morado característico se debe a las antocianinas, unos pigmentos con capacidad antioxidante que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.

Además, su contenido en fibra soluble contribuye a regular los niveles de colesterol y favorece el tránsito intestinal.

Truco COCINILLAS Aunque la chef utiliza queso tierno en su versión, se puede adaptar fácilmente al gusto de cada uno. Un queso semicurado aportará más carácter, mientras que una mozzarella dará un resultado más cremoso. Quienes busquen una versión más ligera pueden sustituir parte de la carne por verduras picadas, como champiñones, calabacín o pimiento, y reducir la cantidad de queso.

Ingredientes Berenjenas, 2 ud

Carne picada (ternera o mixta), 500 g

Cebolla, 1 ud

Ajo, 2 dientes

Queso tierno, cantidad al gusto

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria

Sal, al gusto Paso 1 Cortamos las berenjenas por la mitad a lo largo y hacemos cortes cruzados en la pulpa sin llegar a perforar la piel. Paso 2 Salamos las berenjenas, las rociamos con un poco de aceite de oliva y las colocamos en una bandeja de horno. Horneamos a 180 ºC durante 20-30 minutos, hasta que la pulpa esté tierna. Paso 3 Rallamos el ajo y cortamos la cebolla en trozos finos. Sofreímos ambos en una sartén con un poco de aceite hasta que estén dorados. Paso 4 Añadimos la carne picada a la sartén y la integramos poco a poco, removiendo hasta que esté completamente hecha. Paso 5 Sacamos las berenjenas del horno y, con ayuda de una cuchara, separamos la pulpa de la piel. Mezclamos la pulpa con la carne. Paso 6 Rellenamos las pieles de berenjena con la mezcla de carne, cubrimos con queso tierno en láminas o rallado y gratinamos en el horno durante unos minutos, hasta que el queso esté fundido y dorado.

Para acompañar las berenjenas rellenas de carne

Para beber, un tinto joven con algo de aroma a fruta, como un tempranillo de Ribera de Duero o un garnacha de Aragón, acompaña bien la mezcla de carne y berenjena. Un rosado fresco también funciona, sobre todo en los meses de calor.

Quienes prefieran opciones sin alcohol encontrarán un buen aliado en un té rojo ligeramente frío, cuyo toque terroso combina con los matices ahumados de la berenjena asada, o en una limonada casera con hierbabuena que aporta un contraste refrescante y limpio.