Guille, cocinero: "Los mejores huevos rellenos de invierno no llevan mayonesa, se hacen con 120 g de bacon y carne picada"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 4-5

Los huevos rellenos son uno de esos platos que han estado siempre en la mesa española. Sin embargo, la versión más conocida, la que se sirve fría, con mayonesa y bonito, tiene su temporada alta durante los meses de calor como los aperitivos y las celebraciones de verano.

Pero para estas noches frías de invierno, el cocinero Guille Rodríguez propone una vuelta de tuerca que cambia completamente el resultado. El famoso youtuber, que cuenta con más de 631.000 suscriptores, sugiere unos huevos que se sirven calientes, rellenos de carne picada de vacuno y beicon ahumado, napados con una bechamel cremosa y gratinados al horno.

"En media hora el plato listo y miren los ingredientes, que son cosas que todos tenemos en casa", anuncia Guille. Pese a necesitar un poco más de tiempo que las recetas de huevos rellenos fríos, el planteamiento es igual de sencillo y solo consta de tres puntos clave.

Son los siguientes: cocer los huevos en su punto exacto, preparar un relleno sabroso y bien especiado y elaborar una bechamel ligera para napar y gratinar.

La cocción del huevo

Este primer paso puede parecer el más sencillo, pero hacerlo bien marca la diferencia entre una yema en su punto y una yema con ese tono gris verdoso que aparece cuando la cocción se prolonga demasiado.

Guille parte siempre de agua fría, sumerge completamente los huevos y añade una pizca de sal -"el huevo es poroso y algo absorbe", explica- y un chorro de vinagre de vino blanco.

El vinagre cumple una doble función; facilita el pelado y, además, evita que el huevo se desparrame si la cáscara se agrieta durante la cocción. Una vez que el agua rompe a hervir, hay que contar 11 minutos para huevos tamaño XL. Ni uno más.

Después, los huevos van directamente a un baño de agua fría para cortar la cocción y garantizar que la yema quede firme, pero sin recocerse.

Un relleno con mucho sabor

Mientras los huevos se cuecen, se puede empezar con el relleno. Un sofrito de cebolla al que se incorpora el beicon ahumado y la carne picada de vacuno.

El cocinero prefiere no utilizar la carne picada de las bandejas de supermercado: "Siempre recomiendo comprarla en la carnicería, recién picada; la textura y el sabor son distintos".

Aparte de sal y pimienta, la carne se sazona con comino molido, un matiz que no es obligatorio, pero que, según el Guille, redondea la mezcla. Lo importante, insiste, es que el relleno tenga carácter: "Cuando lo probemos tiene que estar redondo de sabor".

Una bechamel sin grumos

La bechamel es el elemento clave de esta receta, pues es el que la convierte en un plato de invierno.

Como siempre, importantísimo rehogar la harina para eliminar el sabor a crudo y, a diferencia de lo que suelen hacer otros cocineros, Guille no calienta previamente la leche.

"No hace falta calentarla antes si trabajamos con paciencia", apunta. En unos diez minutos espesa y adquiere la textura cremosa buscada. Por supuesto, aquellos que ya tengan su receta de bechamel favorita, pueden hacer uso de ella para incorporarla a este plato.

El toque final consiste en añadir queso rallado antes de hornear para convertir la bechamel en una salsa Mornay. Hecho esto, solo faltan 10 minutos de gratinado a 200 °C y tenemos el plato listo.

Huevos rellenos gratinados de Guille Rodríguez

Ingredientes Huevos frescos grandes (XL), 10 ud

Carne de vacuno picada, 200 g

Cebolla mediana, 1 ud

Bacon ahumado, 120 g

Leche, 1 litro

Mantequilla, 60 g

Harina de trigo, 50 g

Queso rallado para fundir, 150 g

Aceite de oliva, 30 ml

Vinagre de vino blanco, 15 ml

Sal, al gusto

Pimienta blanca molida, al gusto

Nuez moscada rallada, 1 g

Comino molido, 1 g (opcional) Paso 1 Cocemos los huevos partiendo de agua fría con un puñado de sal y un chorro de vinagre. Llevamos a ebullición y contamos 11 minutos desde que el agua empiece a hervir. Si los huevos no son XL, con 10 minutos será suficiente si son L y 9 si son M. Paso 2 Sumergimos los huevos en agua fría para cortar la cocción. Reservamos hasta que estén completamente fríos. Paso 3 Pochamos la cebolla finamente picada con aceite de oliva y una pizca de sal a fuego lento hasta que quede tierna y ligeramente dorada. Paso 4 Incorporamos el bacon picado y lo rehogamos con la cebolla hasta que suelte su grasa y empiece a dorarse. Paso 5 Añadimos la carne picada, salpimentamos y echamos el comino. Cocinamos a fuego medio hasta que la carne esté bien hecha. Probamos, rectificamos de sal si hace falta y retiramos del fuego. Paso 6 Preparamos la bechamel, para ello, fundimos la mantequilla, rehogamos la harina durante 5 minutos removiendo sin parar. Incorporamos la leche poco a poco sin dejar de remover durante unos 10 minutos, hasta que espese. Paso 7 Sazonamos la bechamel con sal, pimienta y nuez moscada rallada. Mezclamos y retiramos del fuego. Paso 8 Pelamos los huevos, los cortamos longitudinalmente y separamos las yemas de las claras. Picamos las yemas y mezclamos la mitad con el relleno de carne y 2-3 cucharadas de bechamel hasta obtener una mezcla cremosa. Paso 9 Rellenamos las claras con la mezcla, procurando que queden bien colmadas. Paso 10 Extendemos una capa fina de bechamel en la base de una fuente apta para horno y colocamos los huevos rellenos. Paso 11 Mezclamos la bechamel restante con el queso rallado hasta obtener una salsa tipo Mornay y napamos los huevos con ella. Espolvoreamos más queso por encima. Paso 12 Gratinamos a 200 °C durante 8-10 minutos, hasta que la superficie esté dorada. Dejamos reposar 2-3 minutos antes de servir.

Los huevos rellenos, un clásico de la mesa española

El huevo relleno tiene una dilatada historia en la gastronomía de nuestro país, aunque su origen es difícil de precisar.

Las primeras referencias escritas a preparaciones similares aparecen en recetarios europeos a partir del siglo XIII, como el Liber de Coquina (Italia, ca, 1300), que propone una receta en la que se cuecen huevos, se sacan las yemas y se mezclan con mejorana, azafrán, clavo y queso; se rellenan las claras con esta pasta y se fríen en manteca.

En el libro The Good Huswifes Jewel (Inglaterra, 1585) de Thomas Dawson se propone rellenar huevos duros con una farsa (relleno) similar a la empleada para carnes.

En España, la receta se popularizó definitivamente durante el siglo XX, cuando la mayonesa, casera o comercial, se convirtió en el aliño habitual del relleno junto al atún en conserva.

Durante décadas, los huevos rellenos han sido un elemento fijo de aperitivos de boda, primeras comuniones y celebraciones familiares, especialmente la versión fría que casi todos conocemos.

Su sencillez y bajo coste, que los hacen accesibles para todo tipo de hogares, y su capacidad de prepararse con antelación son las claves de su éxito. Por eso no han pasado de moda y hoy en día siguen estando muy presentes tanto en las casas como en los menús de bares y restaurantes.