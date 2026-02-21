Dani García, chef: "Las berenjenas más ricas no se fríen, se cocinan con 2 dientes de ajo, leche y una cebolla"

0 votos

Total: 40 min

Comensales: 4

Que Dani García sea uno de los cocineros españoles con más proyección internacional no le impide compartir recetas de diario, con ingredientes que encuentras en cualquier supermercado del barrio y que te alegran el tupper.

En uno de sus últimos vídeos, el chef malagueño presenta una musaca o moussaka de carne que define como "una lasaña, pero cambiando las láminas de pasta por berenjena a la plancha". El resultado, asegura, es un plato "más ligero, igual de sabroso y perfecto para dejar listo en el tupper".

La receta, pensada para preparar con antelación y gratinar justo antes de servir, es uno de los platos favoritos de su hija.

Una "lasaña" sin pasta

Se trata de una receta cuya clave es la bechamel, pues es el elemento que lo envuelve todo y le da personalidad al plato. En su caso, le da un toque especial para que resulte aún más deliciosa esta salsa francesa.

Al prepararla, Dani García insiste en un paso que muchas veces se pasa por alto: "Importante en un roux (la base de la bechamel), cocinar perfectamente la harina para evitar ese sabor a crudo", advierte.

El roux consiste en cocinar grasa y harina a partes iguales hasta formar una pasta homogénea. Si la harina no se tuesta lo suficiente, la bechamel arrastra un gusto harinoso que acaba por estropear el plato.

El chef, en esta receta, le añade salsa de tomate, además de las habituales pimienta y nuez moscada. Esta bechamel "atomatada" aporta un matiz ácido que combina bien con la berenjena y la carne.

Cocinar la berenjena a la plancha es otro de los secretos de Dani García, frente a otras versiones que fríen la berenjena en abundante aceite, García opta por pasarla por la plancha con un hilo de aceite de oliva. Así la hortaliza no absorbe grasa y mantiene una textura firme.

En cuanto a la carne, utiliza una mezcla de ternera y cerdo para que aporte más jugosidad, ya que la grasa del cerdo funde durante la cocción y enriquece el resultado.

Ingredientes Berenjena grande, 2 ud

Carne picada de ternera, 300 g

Carne picada de cerdo, 150 g

Cebolla, 1 ud

Ajo, 2 ud

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas

Mantequilla, 40 g

Harina de trigo, 40 g

Leche entera, 500 ml

Salsa de tomate, 3 cucharadas

Nuez moscada, una pizca

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto

Queso rallado para gratinar, 100 g

Orégano seco, una pizca Paso 1 Cortamos las berenjenas en láminas de medio centímetro de grosor y las pasamos por la plancha con un poco de aceite de oliva hasta que estén doradas por ambos lados. Reservamos. Paso 2 Calentamos aceite de oliva en una sartén amplia y pochamos el ajo y la cebolla picados a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente. Paso 3 Añadimos la carne picada, salpimentamos y cocinamos removiendo durante unos 8 minutos hasta que esté ligeramente dorada. Reservamos. Paso 4 Preparamos la bechamel, para ello, derretimos la mantequilla en un cazo, añadimos la harina y cocinamos el roux a fuego medio durante 2-3 minutos, removiendo sin parar. Paso 5 Incorporamos la leche poco a poco sin dejar de remover. Cocinamos hasta obtener una bechamel espesa y sin grumos. Añadimos la salsa de tomate, la nuez moscada, sal y pimienta, y mezclamos bien. Paso 6 Mezclamos parte de la bechamel (unas 3-4 cucharadas) con la carne para que el relleno quede más jugoso. Paso 7 Montamos la musaca en una fuente de horno: capa de berenjena, capa de carne, queso y orégano. Repetimos hasta agotar los ingredientes y terminamos con bechamel y queso rallado por encima. Paso 8 Gratinamos en el horno precalentado a 200 °C con calor arriba durante 8-10 minutos, hasta que el queso esté dorado y burbujeante. Dejamos reposar 5 minutos antes de servir.

Un clásico de la cocina mediterránea

La musaca (o moussaka) es uno de los platos más emblemáticos de la cocina griega, pero su origen se remonta más allá de las fronteras helénicas.

La palabra proviene del árabe musaqqaʿa, que significa "enfriado", y las primeras versiones se elaboraban ya en el siglo XIII en distintas regiones de Oriente Medio y los Balcanes.

Fue el cocinero griego Nikolaos Tselementes quien, en la década de 1920, popularizó la versión que hoy conocemos con capas de berenjena y carne picada coronadas por una espesa bechamel gratinada.

Tselementes, formado en la tradición francesa, introdujo la salsa blanca como guiño a la alta cocina europea, y el resultado se convirtió en el estándar de la musaca griega moderna.

En España, la musaca se ha integrado en los recetarios domésticos sustituyendo el cordero por ternera o mezcla de carnes, como hace Dani García. Su estructura por capas recuerda a la lasaña italiana y encaja a la perfección en la cultura del tupper.