Marta Verona, chef: "Para pelar una granada y separar más fácil los granos, no la golpees, mejor usa agua y un colador"

El otoño es la estación de las castañas, de las setas, de las calabazas, pero también de las granadas.

Una fruta con pocas calorías y rica en potasio, amada por lo buena que está y un poco aborrecida por el trabajo que da separar los granos de todas las pielecillas.

Uno de los trucos más populares para conseguirlo consiste en cortar la piel en sentido horizontal a media altura como si quisiéramos cortar la granada en dos mitades, pero teniendo cuidado de cortar solo la cáscara y de no clavar mucho el cuchillo para no romper ningún grano.

A continuación, se sujeta la base de la granada y se hace girar la parte superior de manera que debido al movimiento de torsión se acaben separando las dos mitades.

Para terminar, se sujeta cada una de las mitades sobre un bol amplio y se golpea con una cuchara de madera o similar para que los granos vayan cayendo. El método es efectivo, aunque se pierde algún grano por el camino y muchas pielecillas caen con los granos.

Pelar granadas como una chef

En uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de Instagram la chef Marta Verona, nutricionista y ganadora de la sexta edición de MasterChef, ha compartido el truco definitivo. Un truco que evita los golpes y que permite retirar las pielecillas sin tener que ir una por una.

El método de Marta Verona consiste en cortar un círculo de cáscara aproximadamente a dos centímetros de la corona con ayuda de una puntilla o un cuchillo bien afilado. Aquí hay que tener cuidado de cortar solo la cáscara para no romper los granos.

Después se retira esa "tapa" que acabamos de cortar tirando de ella con cuidado. A continuación, se corta la cáscara siguiendo las telillas que separan los granos y se tira hacia afuera siguiendo esos cortes para separar la granada en gajos.

Y aquí llega el verdadero truco. Con la granada separada en gajos y habiendo retirado las telillas grandes, tenemos que llenar un bol de agua, darle la vuelta a los gajos para que caigan todos los granos en el agua y, como los granos pesan más, se irán al fondo, mientras que las pielecillas se quedarán flotando en la superficie.

Y ya solo falta pescar las pielecillas y escurrir los granos usando un colador. Y ya lo tenemos, granos sueltos y limpios.

Zumo de granada: el supertruco

El zumo de una granada Mer Bonilla

Cuando el uso que se le va a dar a las granadas es hacer un zumo con ellas, que si no lo habéis probado estáis tardando porque es maravilloso y, además, facilísimo.

Para hacer zumo de granada no hace falta ni una licuadora cara ni separar los granos de la granada, lo único que hace falta es un exprimidor.

Zumo de granada explicado paso a paso Mer Bonilla

Sí, un exprimidor de los que se usan para cítricos. Y es tan fácil como cortar la granada en dos mitades y exprimir cada mitad como si fuese una naranja. La propia rejilla del exprimidor se encargará de retener las semillas y las pieles.