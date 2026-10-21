José Andrés, chef: "Los mejillones no hay que cocerlos en agua, se cocinan como si fueran palomitas de maíz"
El truco del chef José Andrés para cocer mejillones conservando todo su sabor y el toque maestro para que estén aún más buenos.
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- Total: 5 min
- Comensales:4
Llevamos toda la vida cociendo los mejillones con un vasito de agua o de vino, pero la realidad es que no necesitan ninguno de los dos. Y quedan incluso mejor, tal como explica uno de los cocineros españoles más internacionales.
El chef José Andrés lleva más de tres décadas difundiendo los valores de la gastronomía española en Estados Unidos, donde ha logrado que palabras como tapas o paella formen parte del vocabulario culinario cotidiano.
Es propietario de restaurantes como Jaleo o Minibar, en los que ha consolidado un modelo de alta cocina accesible, creativa y comprometida con la sostenibilidad.
Además, su labor humanitaria con World Central Kitchen le ha convertido en una figura admirada más allá del ámbito gastronómico.
Pero nada de eso le resta energía para cocinar en sus redes sociales, donde en ocasiones improvisa recetas desde su propia cocina mostrando su lado más personal.
¿Mejillones como palomitas?
En una de esas grabaciones domésticas, el chef sorprendió a sus seguidores de Instagram cocinando unos mejillones al limón con una técnica algo particular, sin utilizar ningún líquido para abrirlos.
"Estos son como palomitas de maíz, pero con mejillones", comenta mientras muestra cómo se van abriendo los mejillones.
La clave, explica, está en cocinarlos en una olla tapada para que el vapor de los propios jugos del marisco haga el trabajo. "Cuando están abiertos, deben sacarse. Si alguno no se abre, no hay que sobrecocinar", advierte.
El resultado, después de añadir un poco de ajo y limón, son unos mejillones jugosos con una salsa "perfecta para mojar pan o acompañar con arroz", es, en palabras del chef, "una receta rápida y deliciosa".
Ingredientes
- Mejillones frescos, 1 kg
- Ajo, 2 dientes
- Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas
- Limón, 1 ud
- Sal, cantidad necesaria
- Perejil fresco, unas hojas (opcional)
Paso 1
Lavamos los mejillones y retiramos las barbas. Cortamos los dientes de ajo en láminas finas.
Paso 2
En una cacerola amplia, ponemos el aceite y doramos los ajos a fuego medio hasta que empiecen a tomar color.
Paso 3
Añadimos los mejillones, las tiras de piel de limón y el zumo recién exprimido. Tapamos de inmediato para conservar el vapor.
Paso 4
Cocinamos durante unos minutos, sin añadir agua, hasta que los mejillones se abran. Retiramos del fuego en cuanto se abran para evitar que se sequen.
Paso 5
Servimos los mejillones con su propio jugo y, si lo deseamos, espolvoreamos con perejil. Podemos acompañarlos con unas rebanadas de pan o arroz blanco para aprovechar la salsa.
Y para acompañar…
Según el Libro La Alimentación Española del Ministerio de Agricultura y la Fundación Española de la Nutrición, los mejillones son una fuente destacada de proteínas de alto valor biológico, hierro, selenio, zinc y vitamina B12, con un bajo aporte calórico -apenas 80 kcal por 100 g- y apenas un 2 % de grasa.
Además, su contenido en omega-3 los convierte en grandes aliados para cuidar de nuestro sistema cardiovascular.
Se trataría, pues, de un plato ligero y lleno de sabor, que encajaría perfectamente como parte de un menú equilibrado basado en la dieta mediterránea.
Para ello, podemos acompañarlos con una ración de arroz integral que aporte carbohidratos complejos, una ensalada de hojas verdes que aporte fibra y vitaminas y un postre de fruta cítrica -como naranja o mandarina- que favorezca la absorción del hierro.
Tendríamos así una opción de cena rápida y equilibrada que se puede preparar en pocos minutos.