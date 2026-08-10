Los cocineros coinciden: "Para que la tortilla quede más ligera, no frías las patatas; mejor hazlas al vapor y luego dóralas"

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Hace algunas décadas en España, las frituras estaban a la orden del día en la mayoría de las casas. Casi nadie se lo pensaba mucho a la hora de llenar una sartén de aceite para freír patatas, pescado, filetes empanados...

Ahora las cosas han cambiado mucho. Por un lado, las prisas, que demandan recetas que se resuelvan rápido y sin ensuciar mucho.

Por otro, el hecho de disponer de mucha más información acerca de cómo llevar una dieta saludable, hacen que platos de siempre como la tortilla de patata no estén tan presentes en el día a día, aunque sigan siendo de nuestros favoritos.

Esa lucha entre no querer renunciar a lo que nos gusta y llevar una dieta con menos grasas (y menos frituras) ha llevado a muchos cocineros a buscar métodos alternativos para conseguir una tortilla de patatas que no obligue a usar medio litro de aceite para freír las patatas.

Uno de estos cocineros es Carlos Gómez, conocido en redes como @charlito_cooks, que ha compartido en su perfil de Instagram una versión de la tortilla de patatas ligera que resuelve de una tacada todos los problemas que la vida moderna le pone a la tortilla de siempre.

¿Cómo "freír" patatas sin aceite y sin airfryer?

La respuesta está en la cocción al vapor, pero con un pequeño truco. En vez de cocinar las patatas enteras o en trozos grandes, que es en lo primero que uno piensa a la hora de cocer patatas, las vamos a cortar como las cortaríamos normalmente para hacer una tortilla.

Además, las vamos a embadurnar con una o dos cucharadas de aceite para que no se apelmacen.

El truco llega cuando las patatas están tiernas, que ese es el momento de pasarlas a la sartén con una cucharada de aceite y cocinarlas a fuego medio-alto hasta que se doren.

El resultado serán unas patatas "fritas" para tortilla mucho más ligeras y sin haber tenido que lidiar con salpicaduras ni sartenes llenas de aceite.

Ingredientes Patata, 1 kg

Huevos, 6-8 ud

Cebolla, al gusto (opcional)

Aceite de oliva virgen extra, 40-50 g

Sal, al gusto Paso 1 Corta la patata en rodajas finas. Colócalas en un bol, añade 30 gramos de aceite de oliva y sal. Mezcla bien para que todas las láminas queden impregnadas. Paso 2 Cuece las patatas al vapor durante 15 minutos aproximadamente. Comprueba que estén tiernas. Paso 3 Calienta una sartén a fuego alto con 10 gramos de aceite. Tuesta las patatas cocidas hasta conseguir un dorado uniforme. Reserva. Paso 4 Pocha la cebolla en la misma sartén con unas gotas de aceite, si decides añadirla. Paso 5 Mezcla la patata caliente con los huevos batidos en un bol grande. Añade los huevos uno a uno e integra. Si ves que falta huevo, añade otro. Paso 6 Deja reposar la mezcla entre 5 y 10 minutos para que el calor de la patata comience a cuajar ligeramente el huevo. Paso 7 Calienta la sartén con unas gotas de aceite bien repartidas por toda la superficie, incluidos los bordes. Vierte la mezcla. Paso 8 Cuaja la tortilla un minuto por cada lado aproximadamente, o un poco más si te gusta muy hecha.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las mejores patatas para hacer una tortilla ligera? En realidad, las mismas que para una tortilla normal. Las variedades de carne firme, como la Monalisa o la Kennebec, son las más indicadas porque mantienen su forma durante la cocción al vapor y al dorarlas después en la sartén.

En cambio, las patatas más harinosas tienden a deshacerse y acabarían hechas puré.

¿Por qué tiene que reposar la mezcla? El reposo permite que la patata absorba el huevo y que el calor residual de esta comience a cuajarlo ligeramente. Así, será más fácil conseguir una tortilla con el centro cremoso, pero no crudo y sin huevo quemado por fuera.

¿Se pueden freír las patatas sin aceite sin usar vaporera? Sí, se pueden cocinar en el microondas en un bol tapado con papel film que sea apto para microondas. El tiempo dependerá del grosor de las patatas y de la potencia del microondas.

Yo en el mío empiezo con 4 minutos a 900 W y, a partir de ahí, voy comprobando y añadiendo períodos de un minuto hasta que están tiernas.

Se podrían cocinar también en la freidora de aire, pero, para mi gusto, quedan más secas. Si tu única opción es la freidora de aire te recomiendo este otro método.