Raúl, experto en arroz: "Para calcular las raciones según el tamaño de la paella, olvida la etiqueta y usa esta guía"

Elegir el recipiente adecuado es, para muchos cocineros aficionados, la primera decisión —y también uno de los primeros errores— cuando toca preparar un arroz para varios comensales.

Así lo plantea Raúl, el cocinero que, junto a Isa, está al frente de la cuenta de Instagram @arrocesconestilo, en un vídeo en el que desmonta una creencia muy extendida.

Explica que no hay que fiarse sin más del número de comensales que el fabricante indica en la etiqueta de la paella. Si nos guiamos por esa cifra, nuestro arroz puede acabar no siendo tan bueno como podría ser.

El error más común al comprar una paella

Según cuenta el cocinero, mucha gente confía en el número de raciones que indica el fabricante, un dato que, a su juicio, "suele llevar a confusión".

El motivo es que, en la mayoría de los casos, esa cifra hace referencia a la capacidad máxima que admitiría el recipiente, es decir, a la cantidad de arroz que cabría si se llenara por completo.

Dicho de otro modo, la etiqueta responde a cuánto arroz cabe en la paella, no a cuántos comensales pueden comer bien de ella.

¿Por qué no hay que llenar hasta arriba la paella?

Tiene que ver con la cocción, pues cuando se llena la paella hasta el tope, el resultado es, según el experto, "una paella demasiado gruesa", con una capa de arroz que "no cuece igual el que está arriba que el que está sobre la base".

Esa diferencia de cocción en el grano es, según comenta, lo que separa un arroz bien hecho de uno regular. De ahí que su recomendación sea dejar de mirar las raciones de la etiqueta y guiarse por el diámetro del recipiente, un criterio que considera "mucho más realista".

La guía para acertar con el tamaño de la paella

Antes de hablar de tamaños conviene saber cómo hay que medir. El diámetro de una paella se toma siempre de borde a borde y por la parte superior, porque la referencia útil es la boca del recipiente y no el diámetro de la base o su profundidad.

Teniendo eso claro, el experto comparte una tabla que relaciona cada diámetro con unas raciones mínimas y máximas recomendadas.

Diámetro Ø Rac. mínimas Rac. máximas 32 cm 1 2 40 cm 2 4 46 cm 3 4 50 cm 3 6 55 cm 4 6 60 cm 4 8 65 cm 5 8 70 cm 6 10 80 cm 10 16 90 cm 15 22

Cuánto arroz por persona

Para terminar, el dato más importante de todos. El experto indica que deben calcularse 100 gramos por adulto y 50 gramos por niño, la misma proporción que suele manejarse como referencia habitual para arroces.

Ahora, bien si la paella no va a ser el plato principal, sino parte de una comida con varios entrantes o va a ser el primer plato de un menú, con 75-80 gramos por ración será más que suficiente.