Cuba da una lección a España: el auténtico arroz a la cubana no lleva salsa de tomate encima, se hace con carne picada

Un plato de nuestro "arroz a la cubana"

Llevamos toda la vida llamando "arroz a la cubana" a algo que a los cubanos los deja con cara de póker.

Ese plato de arroz blanco, casi ahogado en salsa de tomate brillante, con un huevo frito, un plátano cortado a lo largo y, a veces, una salchicha de dudosa procedencia no es un "plato típico cubano" o, al menos, no es un plato que los cubanos reconozcan como tal.

La teoría más repetida sobre su origen es que la receta se inventó en Canarias y desde ahí se fue extendiendo. No obstante, tampoco es descartable que sí tenga algo de inspiración cubana.

Hay que retroceder hasta el siglo XIX, cuando el escritor Samuel Hazard regresó a Estados Unidos después de haber vivido unos años en Cuba.

El autor norteamericano publicó en 1871 Cuba with pen and pencil, un libro en el que recoge sus vivencias en la isla. En dicha publicación, se explica que, para desayunar, eran habituales los huevos fritos con una cucharada de tomate

El verdadero arroz a la cubana

La cocina cubana es el resultado de casi cinco siglos de mestizaje gastronómico. Los españoles llevaron su cocina y los africanos junto con la inmigración china sumaron nuevos sabores. De esa fusión nació la cocina criolla cubana.

Lo que se imagina un cubano cuando le hablas de "arroz a la cubana" Mer Bonilla

En la isla, el arroz es un pilar sagrado de la alimentación diaria. En las mesas cubanas, una comida no se considera completa si no hay arroz y frijoles.

Se pueden servir juntos o por separado en platos emblemáticos como el congrí o los famosos "moros y cristianos", un arroz cocinado con frijoles negros y su caldo. Es la base sobre la que se construye casi todo lo demás.

Y ese "todo lo demás" incluye viandas -yuca, boniato, malanga, patata- preparadas en purés o frituras, y proteínas como el cerdo asado, las enchiladas de langosta o camarones y, muy especialmente, el picadillo.

Este último es, posiblemente, lo más parecido a lo que nosotros llamamos "arroz a la cubana". En este caso, el arroz se acompaña con un guiso de carne picada y plátano frito, pero plátano de freír. La receta completa puedes verla pinchando en el siguiente enlace.

El auténtico plátano de freír

Aquí viene otro de los errores que cometemos en España y que los cubanos no entienden. Cuando preparamos nuestro supuesto "arroz a la cubana", aquí freímos el plátano dulce, normalmente de Canarias, que encontramos en el súper.

En Cuba, ese plátano -al que llaman "plátano de mano" o banana- se come crudo o en batidos, pero no se fríe.

Para freír se usa el plátano macho, que es más grande, más firme y con mucho menos azúcar. Si está verde, se hacen tostones, que son esas rodajas aplastadas y crujientes que en otros países llaman patacones; o mariquitas, que vendrían a ser el equivalente caribeño de las patatas chips.

Si está maduro, se corta en rodajas, se fríe y se sala. El resultado es completamente distinto al pegote dulzón y aceitoso que nos comemos cuando freímos un plátano de Canarias demasiado maduro.

¿Hay que dejar de llamarlo "arroz a la cubana"?

Definitivamente, no. El nombre ya forma parte de nuestra cultura gastronómica y pelearse con él es una batalla perdida.

Aun así, te recomiendo probar, al menos una vez, la receta de un auténtico "arroz a la cubana" acompañado de una buena ensalada de tomate y aguacate.

Y, si te sobra picadillo, va perfecto para presumir de táper al día siguiente en la oficina.