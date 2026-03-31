Los mejores chefs italianos coinciden: para cocer bien la pasta hay que usar la regla del 1-10-100 por persona

Si hay un plato que ha cruzado fronteras sin necesidad de pasaporte, ese es la pasta. En España se ha convertido en sinónimo de cena de estudiante a final de mes, de comfort food para días de pereza y de receta comodín que resuelve una comida en diez minutos.

Un paquete de espaguetis, una lata de tomate, una visita al cajón de las especias y fuera hambre. Pero porque es tan fácil, casi nadie se para a pensar si lo está haciendo correctamente.

¿Sabemos cuánta agua hay que usar? ¿Y cuánta sal? La cuchara de plata, el libro considerado la biblia de la gastronomía italiana desde 1950, ya establecía la importancia de cocer la pasta en abundante agua salada.

Con el tiempo, esa instrucción se ha materializado en lo que hoy se conoce como la regla del 1-10-100.

La regla del 1-10-100 que usan los chefs italianos

Esos números tan fáciles de recordar nos dicen que, por cada comensal, hay que usar 100 gramos de pasta seca, 1 litro de agua y 10 gramos de sal gruesa. A partir de ahí, solo hay que multiplicar por el número de personas que vayan a comer.

Puede parecer que es mucha agua, pero la pasta necesita espacio para moverse dentro de la olla. Si el volumen es insuficiente, el almidón se concentra demasiado y las piezas se pegan.

Además, poca agua significa que la temperatura caerá en picado al añadir la pasta y tardará en recuperar el hervor, lo que dará como resultado una cocción desigual.

No tires el agua: es el secreto de los italianos

Uno de los errores más habituales, porque seguro que todos lo hemos hecho alguna vez, es volcar la olla sobre el escurridor y dejar que toda esa agua blanquecina se pierda.

Lo que parece un líquido sin valor es un caldo cargado de almidón que funciona como emulsionante natural. Por eso los cocineros italianos reservan siempre un par de cucharones antes de escurrir.

Esa agua se utiliza en lo que se conoce como la mantecatura, término que procede del verbo italiano mantecare y que significa dar forma a una mezcla homogénea y cremosa.

La técnica consiste en sacar la pasta de la olla uno o dos minutos antes del tiempo indicado en el paquete y terminar la cocción en la sartén con la salsa, añadiendo cucharadas de agua con almidón mientras se remueve con energía.

El resultado es una salsa que abraza la pasta en vez de resbalar por su superficie. Sin mantecatura, la salsa y la pasta acaban juntas, pero desconectadas. Con ella, salsa y pasta acaban siendo una sola cosa.

Preguntas frecuentes sobre la cocción de la pasta