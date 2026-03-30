Los chefs españoles coinciden: para que las judías verdes de bote estén más ricas, la clave es un toque de pimentón

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Hay platos que nacen condenados a la indiferencia. Las judías verdes cocidas son uno de ellos: asociadas a dietas aburridas, a bandejas de hospital o a cenas sin emoción, han cargado durante años con una fama que no les hace justicia.

Para buena parte de la población, siguen siendo sinónimo de comida triste y castigo infantil. Y sin embargo, basta un pequeño gesto, como puede ser añadir una especia, para transformarlas en algo muy sabroso.

La clave, coinciden cada vez más cocineros, está en entender que no se trata de cambiar el ingrediente, sino de mejorarlo. Y ahí es donde entra en juego el pimentón: ese polvo rojo, humilde y poderoso, capaz de despertar cualquier plato con apenas media cucharada.

El cocinero Carlos Gómez, conocido en redes como @charlito_cooks, ha vuelto a demostrarlo con una receta rápida de esas que lo mismo te salvan la cena que te alegran el táper. Solo hace un bote de judías verdes y poco más.

Por qué el pimentón lo cambia todo

El pimentón aporta capsantina, el pigmento responsable de su color rojo, y compuestos aromáticos que, en contacto con el aceite, se disuelven y recubren cada judía. El salto en sabor es notable con un esfuerzo mínimo.

No es casualidad que chefs como José Andrés recurran al mismo truco. Andrés espolvorea pimentón de la Vera sobre las judías como toque final. En ambos casos, el pimentón actúa como potenciador de sabor natural, aportando un toque ahumado y un punto dulce sin sumar calorías.

Ingredientes Para las judías Judías verdes en conserva, 1 bote (400 g aprox.)

Patatas pequeñas, 400 g

Huevos, 4 ud

Ajo, 2 dientes

Pimentón (dulce o picante), ½ cucharada Para el aliño Yogur griego natural, 2 cucharadas

Mostaza, 1 cucharadita

Salsa picante, unas gotas (al gusto)

Pimienta negra, al gusto

Orégano, al gusto

Zumo de limón, unas gotas

Aceite de oliva virgen extra, al gusto

Vinagre, cantidad necesaria

Sal, al gusto Paso 1 Pon una cazuela con agua, sal y un chorrito de vinagre. Introduce los huevos y déjalos 10 minutos. Enfríalos en agua con unos cubitos de hielo, pélalos y resérvalos. Paso 2 Corta las patatas por la mitad, colócalas en un cuenco apto para microondas con sal y un chorrito de agua. Cubre con film y cocina 5 minutos a máxima potencia. Paso 3 Pica dos dientes de ajo muy finos. En una sartén con un chorrito de aceite, dora el ajo 30 segundos sin que coja demasiado color. Paso 4 Escurre bien las judías e incorpóralas a la sartén. Saltea unos minutos y añade media cucharada de pimentón. Remueve bien. Paso 5 Incorpora las patatas cocidas a la sartén y sigue salteando el conjunto. Paso 6 Prepara el aliño mezclando el yogur griego, la mostaza, unas gotas de picante, pimienta, orégano, zumo de limón y aceite de oliva virgen extra. Paso 7 Sirve las judías con las patatas, añade los huevos duros picados por encima y termina con el aliño de yogur.

Más recetas con judías verdes

Judías verdes con huevo y ajada. Se doran unos ajos laminados en aceite de oliva, se añade una cucharada de pimentón, se remueve, se añaden las judías escurridas y se saltean durante dos minutos. Se sirven en un plato hondo con un huevo escalfado encima.

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Se escurren las judías y se reservan. Se saltean champiñones laminados en una sartén a fuego vivo con un poco de aceite de sésamo hasta que estén dorados. Se incorporan las judías, un chorrito de salsa de soja, una pizca de jengibre rallado y semillas de sésamo tostadas y se saltea todo junto durante dos minutos. Revuelto de judías con gambas al ajillo. Se escurren las judías y se saltean con ajo picado y una guindilla en aceite de oliva. Se añaden unas gambas peladas y se cocinan a fuego fuerte hasta que estén rosadas. Se incorporan dos huevos batidos y se remueve todo a fuego lento hasta que el huevo cuaje al gusto de cada uno. Se sirve de inmediato con un golpe de perejil fresco picado.

Preguntas frecuentes sobre las judías verdes de bote