La mejor barra de Alicante entre los mejores restaurantes tradicionales de España

La cocina tradicional española ha vuelto a reivindicar su lugar en el panorama gastronómico nacional este jueves 25 de junio con la celebración de la II Edición de los Top Tradition Restaurants, unos galardones que nacieron para reconocer a aquellos establecimientos que han dedicado su trayectoria a preservar el producto, el recetario y el legado culinario de nuestro país.

La ceremonia, celebrada en el Museo de Bellas Artes de Vitoria-Gasteiz, confirmó la consolidación de unos premios que han encontrado un espacio propio en el sector al poner el foco en una realidad a menudo eclipsada por la vanguardia: la de los restaurantes que mantienen viva la memoria gastronómica española.

En esta edición, seis nuevos establecimientos pasaron a formar parte del selecto grupo de los grandes templos de la cocina tradicional: Nou Manolín (Alicante), Ca l’Isidre (Barcelona), Doña Filo (Madrid), Arte de Cozina (Málaga), La Hermandad de Pescadores (Gipuzkoa) e Hispania (Londres), este último distinguido por su labor como embajador de la gastronomía española fuera de nuestras fronteras.

La barra de Nou Manolin

En el caso de Nou Manolín, se trata de una institución. Su legendaria barra, considerada desde hace años una de las mejores de España, es un auténtico santuario gastronómico en el que la excelencia del producto se convierte en protagonista absoluta.

Mariscos, salazones, verduras de temporada y pescados del Mediterráneo desfilan ante el comensal en una propuesta que ha sabido mantener intacta su esencia mientras se adaptaba a los nuevos tiempos.

El jamón ibérico no falta en la barra de Nou Manolín, en Alicante.

La distinción tiene un valor especial porque nace con la vocación de reivindicar el papel de los restaurantes tradicionales en el patrimonio cultural español. En un panorama gastronómico dominado por la vanguardia, estos galardones ponen el foco en aquellos establecimientos que han convertido la fidelidad a las raíces en una forma de excelencia.

Y pocos lugares encarnan mejor esa filosofía que la barra de Nou Manolín. En ella se respira la esencia de Alicante y del Mediterráneo: el ritual del aperitivo, el respeto por la materia prima y el placer de compartir alrededor de una cocina sincera. Cada servicio es una celebración de la tradición y una demostración de que la gastronomía más emocionante no siempre necesita reinventarse.

Impulsados por el empresario y restaurador alavés Javier Sáenz, creador también de los Premios Materia Prima, los Top Tradition nacieron con una misión clara: reivindicar la gastronomía de producto y de memoria, aquella que forma parte del patrimonio cultural español y que sigue ofreciendo algunos de los momentos más brillantes de nuestra cocina.

Para aspirar a este reconocimiento, los establecimientos deben reunir cinco valores fundamentales: cocina, historia, acogida, producto y sucesión familiar. Unos criterios que ponen en valor no solo la excelencia culinaria, sino también la capacidad de estos restaurantes para conservar una identidad propia y transmitirla de generación en generación.

La segunda edición de los premios también ha servido para rendir homenaje a una de las grandes figuras de la gastronomía nacional. El cocinero guipuzcoano Hilario Arbelaitz recibió el reconocimiento “Clásico y Eterno”, una distinción destinada a premiar a aquellas personalidades que han contribuido de forma excepcional a la defensa y difusión de la cultura gastronómica española.

Con el respaldo de instituciones públicas y privadas y un comité de expertos integrado por algunas de las voces más autorizadas del sector, entre ellas la de Cocinillas El Español, los Top Tradition Restaurants se consolidan como una de las grandes plataformas de reconocimiento de la cocina tradicional española.

Unos premios que miran al futuro desde el respeto a las raíces y que reivindican el papel de los restaurantes que, desde hace décadas, custodian la esencia de la gastronomía de nuestro país.