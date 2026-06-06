Adiós al 'padre' del postre vasco más internacional: Santiago Rivera, creador de la tarta de queso de La Viña, se jubila

La gastronomía donostiarra y el panorama repostero internacional despiden de la cocina a una de sus figuras más influyentes. Santiago Rivera, el hostelero que revolucionó el mundo de la repostería desde el pequeño bar familiar La Viña, situado en la Parte Vieja de San Sebastián, ha anunciado su jubilación.

El creador de la archifamosa 'Tarta de queso vasca' o 'Tarta de queso de La Viña' pasa el testigo a la siguiente generación, dejando tras de sí un legado culinario de casi 40 años que ha sido imitado en los cinco continentes.

Rivera se marcha con la satisfacción del deber cumplido. En una reciente entrevista concedida a El Diario Vasco, el hostelero resumía con humildad lo que han sido décadas de esfuerzo al frente del negocio familiar fundado por sus padres y sus tíos en 1959: "Hemos atendido bien a todo el mundo, hemos pagado las facturas y sacado adelante a los hijos. Las cosas han salido bien... es la hora".

El relevo en La Viña está asegurado. El negocio quedará en manos de su hijo Ismael, de 31 años, de su hija Sara, de 26, y de su socio Mikel Castellanos. La transición garantiza que el templo de los apasionados del queso mantendrá intacta la receta que los llevó a la gloria.

Y es que lo que comenzó en la década de los 90 como un experimento de Rivera para ofrecer un postre nuevo en el menú del bar, ha acabado convirtiéndose en uno de los dulces más copiados de la historia reciente.

Santiago buscaba una tarta que fuera fácil de hornear y que no requiriese una base de galleta. El resultado fue una tarta tostada (casi quemada) por fuera, pero con un corazón extra cremoso y fluido que 'desafiaba las leyes' de la repostería tradicional. La magia reside en su aparente 'simplicidad': sólo lleva queso crema, huevos, azúcar, nata líquida y una cucharada rasa de harina.

El fenómeno traspasó fronteras de forma masiva sobre todo cuando medios como The New York Times la coronaron en 2021 como "el sabor del año", bautizándola globalmente como Basque Cheesecake. Hoy en día, es habitual encontrar adaptaciones de la receta original en cafeterías y restaurantes de alta cocina desde Tokio y Seúl hasta Nueva York, Londres o Estambul.

Para la fiesta de despedida oficial de Santiago, que se llevará a cabo con familiares y amigos, su hijo tiene planeado encargar una pequeña estatua conmemorativa de su padre para colocarla en el bar, tal y como ha confesado a The New York Times.

Sin embargo, el evento guardará una divertida ironía: la tarta de la celebración no será de queso, pues a Santiago no le entusiasma. "No sé, a mí me gusta mucho la de chocolate", confesaba el chef al periódico neoyorkino. Un broche de oro perfecto para un hombre que, sin buscar la fama, cambió la historia de la repostería mundial desde la barra de un bar de pintxos.