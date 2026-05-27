El restaurante donde comer sobre "los perros" de Eugenia Martínez de Irujo: una vajilla exclusiva con piezas desde 19€

La marca de menaje del hogar y vajilla Eugenia&Sushita vuelve a convertir la mesa en un espacio de emoción, diseño y personalidad con el lanzamiento de dos nuevas colecciones exclusivas que reflejan el universo creativo y vital de la famosa aristócrata Eugenia Martínez de Irujo, en colaboración con Grupo Sushita, una de las cadenas de restaurantes de cocina japonesa fusión más influyentes de Madrid.

Las colecciones se llaman Los perros de Eugenia y Rosé, dos propuestas únicas que combinan sensibilidad artística, artesanía y un estilo sofisticado y contemporáneo pensado para vestir las mesas de la temporada primavera-verano.

En realidad, más que una vajilla, Los perros de Eugenia es un homenaje íntimo y emocional a algunos de los compañeros más importantes en la vida de Eugenia: Chocolate, Churri, Trucho, Epi, Vodka o Calito, entre otros.

Cada pieza —vajillas y bandejas decoradas con pinturas llenas de personalidad desde 19,50 €— captura el carácter y la ternura de estos peludos que han formado parte de su historia personal. En la parte trasera de cada creación aparece, además, el mensaje "#adoptanocompres", reforzando el compromiso de la firma con la concienciación sobre la adopción animal.

De hecho, la colección cuenta con un importante componente solidario: 1€ de la venta de cada pieza se destinará al refugio de animales Villa Pepa, apoyando así a la protección y el cuidado de perros abandonados. En definitiva, una propuesta delicada y con propósito que conecta diseño, emoción y compromiso social.

Uno de los platos de la colección. Foto cedida

Rosé: la colección más luminosa de la temporada

Por otra parte está Rosé, una colección inspirada en las pinturas originales de Eugenia Martínez de Irujo, trasladando el universo artístico de la autora a una línea de mesa fresca, romántica y sofisticada. Flores rosas pintadas a mano protagonizan cada pieza sobre delicados fondos claros y bordes en tono rosado, creando una estética luminosa y elegante perfecta para los meses de primavera y verano.

La colección incluye juego de café, plato llano, plato de postre, bowl, tetera, mantequillera, jarra de leche y jarra de agua, pensados para transformar cualquier desayuno, brunch o comida al aire libre en una experiencia especial.

Con un estilo femenino, artístico y atemporal, Rosé representa la fusión entre arte y lifestyle que define el universo de Eugenia&Sushita. Ambas colecciones ya están disponibles en Eugenia&Sushita y en la tienda física de Sushita Green.

Piezas de la colección Rosé sobre una mesa de jardín. Foto cedida

Sobre Sushita

Sushita nace en el año 1999 de la mano de Natacha Apolinario y Sandra y José Manuel Segimón. Es pionera en España en la elaboración de platos preparados de comida japonesa, y sus productos están presentes en 720 puntos de venta de las más importantes cadenas de alimentación en España, Portugal, Italia, Francia, Grecia o República Dominicana, entre otros.

Ofrecen un concepto nuevo de comida rápida saludable basado en la cocina asiática. En su centro de elaboración y distribución en San Sebastián de los Reyes se producen, cada día, 5.000 bandejas de sushi, woks y dim sums. También disponen de servicio de catering a medida, con barras de sushi.

Además, la familia Sushita cuenta con nueve restaurantes singulares de cocina japo-fusión, todos con una decoración diferente entre sí y platos exclusivos que sólo pueden degustarse en cada restaurante.