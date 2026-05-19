Valencia busca el mejor kebab de España: carnes 'premium', ahumados, salsas de queso o trufa están entre los favoritos

Faltan pocas horas para que empiecen a girar en Valencia los trompos de los que va a salir el Mejor Kebab de España. La ciudad acogerá en los próximos días el primer campeonato de kebabs gourmet del país.

Capital de ese Mediterráneo que siempre ha sabido fusionar tradiciones culinarias de oriente y occidente y cuna de una cultura gastronómica callejera que ha convertido sus mercados en templos del buen comer, no existe mejor lugar en España para rendir homenaje a un bocado que es un símbolo de la gastronomía mediterránea.

Todo eso explica que los creadores de The Champions Burger hayan elegido la ciudad del Turia para estrenar The Kebab Market, un evento que durante 19 días reunirá a ocho restaurantes especializados dispuestos a demostrar que el kebab puede ser mucho más que un capricho nocturno de madrugada.

La historia de un icono mediterráneo

Pocos platos resumen mejor el espíritu de la dieta mediterránea que el kebab. La palabra, de origen turco, significa simplemente "carne asada", pero bajo esa denominación conviven preparaciones muy distintas que a menudo se confunden.

El döner es el más conocido en Europa y consiste en tiras de carne, habitualmente ternera, pollo o una mezcla de ambas, apiladas en un trompo vertical que gira lentamente frente a una fuente de calor.

Se lamina al momento y se sirve dentro de pan de pita o sobre arroz. Cuando esa misma carne se enrolla en una tortilla de trigo fina y ligeramente crujiente, hablamos de dürüm, la versión que los turcos consideran más callejera y fácil de transportar.

Cruzamos al Líbano y nos encontramos con el shawarma, primo hermano del döner, pero con identidad propia. El marinado suele incluir más especias, como cardamomo, canela o cúrcuma, las salsas de acompañamiento cambian (tahini, toum de ajo) y el pan es más fino, casi translúcido.

Y si seguimos viajando hacia el oeste, en Grecia se transforma en el souvlaki, donde la carne se ensarta en brochetas individuales en lugar de apilarse en trompo, y se sirve con tzatziki y tomate dentro de un pan de pita algo más grueso y esponjoso.

Todas estas variantes comparten un mismo ADN mediterráneo al coincidir en la carne especiada, el pan recién hecho, verduras frescas y salsas donde el yogur y el aceite de oliva son protagonistas.

The Kebab Market es un homenaje a esa tradición.

El primer campeonato de España de kebab gourmet

Del 20 de mayo al 7 de junio, el Centro Comercial Saler de Valencia se convertirá en el escenario de este evento pionero. Inspirado en los mercados tradicionales de Estambul, el espacio se inundará con el aroma de las especias y el sonido de los trompos girando lentamente al fuego como telón de fondo.

La entrada es gratuita y el horario suficientemente amplio como para que cualquiera se pueda acercar.

La apertura de puertas será el miércoles 20 de mayo a las 19:00 horas y, a partir del 21 de mayo, estará abierto de lunes a jueves de 18:00 a 00:00 horas, y de viernes a domingo de 12:00 a medianoche.

Quien se acerque, además de comer, podrá votar. Cada comensal podrá escanear el código QR de su ticket de compra y puntuar las elaboraciones en función de cinco criterios: pan, carne, combinación de ingredientes, presentación y originalidad.

Las tres propuestas más votadas subirán al podio del primer "Mejor kebab de España".

8 restaurantes compiten por el mejor kebab

La selección de participantes mezcla talento local con propuestas llegadas de Zaragoza, Madrid, Alicante y Barcelona. Estas son las creaciones que competirán por el título.

La Vash (Valencia) apuesta por una versión intensa y ahumada del shawarma con cerdo Duroc marinado 24 horas y su salsa signature, una propuesta de sabor intenso que promete dejar huella.

Xe!Bap (Valencia) sorprende con carne de potro, salsa de yogur casera y opción de salsa roja picante, todo servido en pan de pita o dürüm a elección del comensal.

Showarma De Luxe (Valencia) defiende la receta clásica con opciones de ternera, pollo o mixto, acompañadas de salsa de yogur, vegetales frescos y extras como queso feta y picante para quien busque un toque más atrevido.

Makdurum (Zaragoza) viaja con su "Mak", hecho con pollo o ternera en tortilla de trigo con encurtidos estilo shawarma y una mezcla de salsas internacionales que reivindica la fusión.

Real Kebab (Madrid) presenta el "Real Trufado", una elaboración con pollo de corral, cerdo o mezcla, mayonesa de trufa y mermelada de beicon.

Otro Rollo (Alicante) compite con "La Octava Maravilla", una propuesta que lleva contramuslo de pollo marinado más de 24 horas, salsas de queso y yogur caseras, tikka masala y pan de pita artesanal.

Kebab Gallery (Barcelona) eleva la apuesta con su "Wagyu Döner", una opción muy atrevida con pollo marinado, mayonesa de kimchi y mermelada de wagyú en una fusión de influencias internacionales difícil de olvidar.

Bab Boyz (Barcelona) cierra el cartel con pan libanés de masa madre relleno de contramuslo de pollo macerado, queso llanero flameado y salsa cacik.