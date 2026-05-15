Vuelve Gastrogarden, el festival frente al Guadalquivir con tapas de autor a 6 euros y clases para saber fotografiar bien un plato

La ciudad de Sevilla se prepara para uno de los eventos gastronómicos más esperados de la primavera, ese que mezcla cocina, talleres y fiesta para todas las edades. El Gastrogarden 2026 regresa desde el 15 de mayo hasta el 17 con una edición ampliada y una nueva ubicación frente al río Guadalquivir, en el Paseo de Colón y Marqués de Contadero.

El festival, ya consolidado como una de las grandes citas foodies de la ciudad, combina alta cocina, tapas, showcookings, catas y talleres en un formato pensado tanto para locales como para visitantes que buscan qué hacer en Sevilla este fin de semana.

Uno de los grandes reclamos de Gastrogarden será La Tapería, un espacio que reunirá a algunos de los restaurantes más interesantes del panorama gastronómico sevillano. Cada establecimiento ofrecerá una tapa de autor por un precio único de 6 euros, lo que convierte el evento en una oportunidad perfecta para probar diferentes propuestas en un solo lugar.

Una de las tapas que se han servido en Gastrogarden. E. E.

Entre los nombres confirmados que mostrarán lo que son capaces de hacer en sus cocinas está Desacato, Barra Baja, Eterno, La Tizná, Sal Gorda, Sevruga o Ajo y Agua, a los que se suman nuevas incorporaciones como Augurio, La Cochera del Abuelo, Abazero o Anónimo.

Las tapas irán desde un pan al vapor relleno de setas eco y velo de papada ibérica, a focaccia con chutney de tomate cherry y chile, papada ibérica y anchoa, taco crujiente de pez mantequilla, emulsión de ají amarillo y guacamole o ensaladilla de centolla y mollete de ciervo, entre otros.

La oferta se completa con opciones dulces y bebidas: desde Kombucha-T y Heladería Bolas hasta Muy Coffee, Solo Chai o La tarta de la madre de Cris. También habrá cócteles de autor de Maldito Cocktail Bar.

Además, a partir de las cuatro de la tarde, el festival desplegará su programación gastronómica con actividades durante todo el fin de semana. Entre ellas, destacan los showcookings de chefs reconocidos como los equipos de Cañabota, Leartá, Sr. Cangrejo (Jesús León), Antonio García de Basque o Bosco, de La Cochera del Abuelo.

Uno de los momentos más especiales será el directo del chef Ali Elkardoudi junto a la cantante María José Luna (Califato ¾), una experiencia nueva que ofrecen una fusión muy especial entre cocina y música, en un espectáculo muy diferente.

También habrá charlas y mesas redondas con expertos del sector, como Álvaro Ocaña, Mejor Fromelier de España en 2024 y propietario de Raza. Todo ello con Adrienne Chaballe, presentadora de De Tapas por España, el programa que emite La 2, como conductora del evento.

Talleres para niños

Gastrogarden Sevilla 2026 quiere ser una cita de diversión para los mayores pero también un lugar donde los más pequeños puedan empezar a coquetear con la cocina. Por eso, se han organizado talleres para niños, con actividades como elaboración de galletas, magdalenas o piruletas de chocolate.

En el caso de los más mayores, también podrán aprender a elaborar dulces con Arte de Comer Sano, hasta talleres de bebidas veraniegas con Solo Chai. O también introducirse en el mundo de la cocina líquida aprendiendo a hacer los cócteles de Maldito Cocktail Bar, fotografía gastronómica con móvil junto a la fotógrafa Chío Fernández o incluso cómo decorar una mesa con estilo gracias a The Flower Workshop.

El programa se completa con experiencias sensoriales como las catas musicalizadas coordinadas por Martina Trader, con la participación de bodegas como Pietro Pariente, Colonias de Galeón o Artadi, acompañadas de música en directo.

La tapa de La Tizná que se servirá estos días. E. E.

También habrá catas de café de especialidad de Ineffable Coffee y propuestas como la cata de gildas y vermú organizada por La Vermutera de Sevilla.

El horario de Gastrogarden es doce de la mañana a once de la noche, excepto el viernes 15 que arrancará a la una y el domingo que cerrará a las siete.

El acceso al recinto tendrá un precio de 6 euros, canjeables por una tapa. También se podrán adquirir packs de tapas de forma anticipada a través de la web oficial del evento.