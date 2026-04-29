El chef Carlos Maldonado "gana" DecoMasters: Mar Flores y su hijo Carlo le han donado los 50.000 euros del premio

Mar Flores y su hijo Carlo hacen entrega del premio de DecoMasters al chef Carlos Maldonado Manu Reino/EFE

Si hay alguien que puede presumir de haber ganado la primera edición de DecoMasters sin haberse manchado de pintura, ese es Carlos Maldonado.

El chef talaverano, primer cocinero con estrella Michelin en España después de ganar MasterChef, acaba de recibir un cheque de 50.000 euros de manos de Mar Flores y Carlo Constanzia, flamantes vencedores de la primera edición del talent show de decoración de RTVE.

Un premio que, según las bases del concurso, los ganadores debían destinar a una causa solidaria. Madre e hijo han decidido que el dinero vaya íntegramente a la fundación que dirige el chef.

Un proyecto que transforma vidas desde la cocina

Para quien no conozca Semillas, conviene detenerse un momento. Se trata de un proyecto impulsado por el propio Carlos Maldonado a través de la fundación que lleva su nombre.

Funciona como una escuela-restaurante en Talavera de la Reina dedicada a la inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión social.

Se les ofrece formación y experiencia real en hostelería a personas que, de otro modo, lo tendrían muy difícil para encontrar su sitio en el mercado laboral.

La escuela-restaurante echó a andar hace casi cuatro años, tiempo en el que el proyecto no ha dejado de crecer.

Tanto es así que en 2022 abrió también un restaurante Semillas en Malabo, Guinea Ecuatorial, y mantiene una colaboración activa con la ONG Cocina por el Cambio, orientada a mujeres refugiadas en campamentos saharauis.

Una elección muy emotiva

Mar Flores explicó durante el acto de entrega que la decisión no fue improvisada. Ella, que lleva años vinculada a distintas causas benéficas, evaluó junto a su hijo varias opciones y fue la fundación de Maldonado la que les ganó el corazón.

Carlo Constanzia, además, reconoció sentirse especialmente identificado con el trabajo de la fundación. El hijo de Mar Flores no ocultó que él mismo ha atravesado momentos complicados, y que entiende bien lo que significa recibir una oportunidad para reengancharse a la vida.

Para él, Semillas representa exactamente eso: un lugar donde la hostelería se convierte en herramienta de reinserción y en puerta de salida para quienes vienen de situaciones muy duras.

La emoción de Carlos Maldonado

Maldonado no disimula su entusiasmo. En sus redes sociales no dudó en compartir un mensaje cargado de gratitud en el que describe el momento como un punto de inflexión para la fundación.

Para el chef, la donación no es solo una inyección económica, sino un impulso que llega acompañado de visibilidad y de una responsabilidad que, asegura, asume con todas las ganas del mundo.

También tuvo palabras para quienes sostienen el proyecto en el día a día: los clientes y colaboradores habituales que, según Maldonado, son la razón de que la rueda siga girando después de casi cuatro años.

Como broche del acto, celebrado en Talavera de la Reina, el chef quiso tener un pequeño gesto de agradecimiento con Mar Flores y Carlo Constanzia, a los que obsequió con dos placas elaboradas en cerámica talaverana, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Un detalle muy de la tierra que cerró una mañana redonda para todos: para los ganadores, para el chef y, sobre todo, para los jóvenes que verán cómo esos 50.000 euros se convierten en oportunidades reales.