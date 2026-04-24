Italia gana la batalla: el restaurante 'La Mafia se sienta a la mesa' cambia su nombre para siempre

Tras años de debate, tensiones diplomáticas y una larga batalla por la identidad de la marca, la conocida cadena de restauración española La Mafia se sienta a la mesa ha dado el paso definitivo: a partir de ahora se llamará 'La Famiglia'.

Esta transformación no sólo consiste en un cambio en los rótulos en las fachadas; supone el cierre de una era marcada por la controversia y el inicio de una etapa que busca abrazar la esencia de la hospitalidad italiana sin las connotaciones negativas del pasado.

Desde su fundación en el año 2000 en Zaragoza, la cadena jugó con la estética de las películas de gánsteres de Hollywood. Sin embargo, lo que para algunos era un simple ejercicio de storytelling comercial, para las instituciones italianas y las asociaciones de víctimas terminó convirtiéndose en una ofensa directa.

Su declive legal comenzó en 2016 cuando el Gobierno italiano impugnó el nombre ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). El conflicto culminó en marzo de 2018, cuando el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) emitió una sentencia demoledora.

Hace sólo unas semanas, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) procedió a la nulidad del registro en España, atendiendo a las quejas formales presentadas por el Gobierno de Italia. La administración española concluyó que la protección de la marca era inviable por la connotación ilícita y ofensiva del término en el contexto de la seguridad y la moralidad pública.

Ahora, la transición a 'La Famiglia' responde a una necesidad —ya inevitable— de modernización. En un mercado con una competencia cada vez más feroz, la 'mochila' reputacional del nombre anterior empezaba a ser un lastre para la internacionalización y para atraer a ciertos perfiles de consumidores.

¿Sólo cambia el nombre?

Pero, ¿cambia algo más que el nombre o todo mantiene su esencia? Para los amantes de sus platos de pasta y risottos, hay noticias tranquilizadoras: se mantienen las recetas clásicas y la calidad del producto no varía. Sin embargo, se espera una actualización estética menos enfocada en el cine de gánsteres y se priorizará la 'italianidad' auténtica sobre el mito de la Cosa Nostra.

Así pues, 'La Famiglia' permite a la cadena deshacerse de las críticas legales y sociales de un plumazo. Al centrarse en la raíz del concepto —la mesa compartida, el respeto por el producto y la tradición—, la marca se asegura un camino libre de obstáculos éticos. El cambio de rótulos comenzará a ser visible de forma masiva este mes, marcando el fin de una de las denominaciones comerciales más polémicas de la hostelería española.