Menú de paella en la playa y taller de fideuá por 28 €: vuelve a Valencia uno de los mejores festivales gastronómicos

Valencia Cuina Oberta vuelve del 9 al 19 de abril con un récord de participación: 75 restaurantes, entre ellos ocho con estrella Michelin y 12 nuevas incorporaciones.

Durante 11 días, el festival invita a disfrutar de la gastronomía de proximidad y de calidad a través de menús especiales y experiencias únicas que celebran lo mejor de la cocina valenciana.

Así, esta edición contará con la participación de Flores Raras, La Salita, Fraula, Riff, Lienzo, Fierro, Arrels y Simposio, juntando más estrellas Michelin que nunca.

También son destacables las 12 nuevas incorporaciones de restaurantes, entre las que se encuentran los menús que ofrecerán Al Grano, Fraula, Maestro Bar, Maravella, Noble, Trencabeach y Vlue Salamanca; así como las experiencias que proponen Alegal, Mengem, Serralunga, Valencia Club Cocina y La Oficina.

La presentación de la nueva edición tuvo lugar el 31 de marzo en el restaurante Barecito, con participación de la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet y el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero.

Durante su intervención, Llobet ha destacado la importancia de Valencia Cuina Oberta en el modelo gastronómico de la ciudad: "Este festival gira en torno a la Despensa del Mediterráneo, garantizando que los menús se elaboran con productos autóctonos y de kilómetro 0, porque la gastronomía valenciana empieza mucho antes de que el plato llegue a la mesa: nace en la tierra, en la huerta, en el mar y en las manos de quienes trabajan estos productos".

Paula Llobet y José Manuel Camarero. Foto cedida

Por su parte, el secretario autonómico de Turismo ha destacado la importancia de esta iniciativa como "una auténtica herramienta de promoción turística y de puesta en valor de nuestra identidad", subrayando que la gastronomía es "cultura, tradición, innovación y, sobre todo, experiencia".

Asimismo, Camarero, ha insistido en que eventos como Valencia Cuina Oberta permiten "acercar la excelencia al conjunto de la ciudadanía y de quienes nos visitan, democratizando el acceso a la alta cocina y mostrando el enorme talento de nuestros chefs y profesionales".

Experiencias gastronómicas únicas

Además de los menús (desde 28 euros, con opciones de paella como plato principal), Valencia Cuina Oberta propone 17 experiencias únicas organizadas por 14 restaurantes, pensadas para disfrutar más allá del plato.

Así pues, los comensales podrán participar en catas de vino, masterclass de coctelería, talleres de elaboración de fideuá, horchata o panes de masa madre, descubrir cocinas internacionales o aprender los secretos de pinchos y chuletas a la brasa. Cada actividad ofrece una forma diferente de conectar con la gastronomía valenciana y vivirla de manera activa y divertida.

Ya se puede reservar tanto las experiencias como los menús exclusivos de 75 de los mejores restaurantes de la ciudad en la página web oficial.