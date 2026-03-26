The Chairman, un tributo a la cocina cantonesa en Hong Kong, vuelve a convertirse en el mejor restaurante de Asia

El restaurante The Chairman, referente de la alta cocina cantonesa contemporánea, ha sido reconocido nuevamente como el mejor de Asia en la lista 2026 de Asia’s 50 Best Restaurants, una clasificación elaborada por más de 350 expertos del sector gastronómico en todo el continente.

Ubicado en Hong Kong y dirigido por el chef Danny Yip, el establecimiento alcanza por segunda vez el primer puesto, consolidando su propuesta basada en la tradición culinaria del sur de China, el respeto por el producto local y una interpretación depurada de la cocina cantonesa.

No es la primera vez que The Chairman alcanza la cima, pero su regreso al número uno tiene algo de reafirmación. En un continente donde la vanguardia y la experimentación dominan titulares, el triunfo de Yip reivindica la elegancia de lo esencial.

La cocina cantonesa, con más de dos mil años de historia, se sostiene sobre un principio casi filosófico: la frescura. En The Chairman, ese concepto se convierte en una obsesión diaria.

A las seis de la mañana, el equipo ya está en el mercado de pescado de Aberdeen seleccionando personalmente el mejor marisco del día. No es un gesto romántico, sino una disciplina que define cada plato.

Pato lacado en The Chairman.

La carta es un ejercicio de precisión y memoria. Desde las almejas navaja al vapor con limón envejecido durante más de una década al pichón ahumado con té Longjing y crisantemo, preparado con aves jóvenes de apenas veinte días.

Incluso platos aparentemente sencillos, como el pollo con salsa de soja, esconden una complejidad invisible: hierbas más costosas que el propio ave y una técnica afinada durante años.

En un gesto que define su ética, The Chairman ha decidido prescindir de ingredientes tradicionalmente asociados al lujo como la aleta de tiburón o el nido de pájaro. La razón no es solo ecológica, sino también creativa: para Yip, el verdadero lujo reside en la calidad del producto y en la inteligencia con la que se trata.

El cangrejo forma parte de la propuesta de The Chairman.

El reconocimiento llega en un año especialmente competitivo. También desde Hong Kong, Wing, del chef Vicky Cheng, se alza con el segundo puesto, mientras que el irreverente Gaggan Anand sitúa su restaurante Gaggan en la tercera posición. Un podio que refleja la diversidad y el dinamismo de la alta cocina asiática.

Sin embargo, el triunfo de The Chairman tiene un significado particular: es la victoria de la tradición bien entendida, de la paciencia frente a la prisa, del sabor frente al espectáculo.

En tiempos donde la gastronomía a menudo se convierte en performance, Danny Yip recuerda que la verdadera revolución puede estar en cocinar como siempre… pero mejor que nunca.