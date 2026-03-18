Esta es la tortilla gratis por la que muchos peregrinan a Santiago: 2,5 kg de patatas y 32 huevos en un bar de 1959

Una tortilla de patatas en la barra de un bar E.E.

Cuando un peregrino finaliza la última etapa del Camino de Santiago y llega, por fin, a la ciudad compostelana, si pregunta dónde comer una buena tortilla de patata, es muy probable que, sin pensarlo mucho, lo manden directo al bar La Tita.

Este local, ubicado en el número 46 de la Rúa Nova, a unos escasos trescientos metros de la Catedral, lleva abierto desde 1959 y se ha convertido en una parada casi obligatoria para caminantes, turistas y compostelanos por igual.

Localizarlo no es difícil, basta con buscar la larguísima cola de gente que, a casi cualquier hora del día, se concentra frente a su puerta porque no admiten reservas.

El último en rendirse a su tortilla ha sido el streamer Diego Iglesias, más conocido como Guanyar, uno de los creadores de contenido más seguidos de España con más de 620.000 seguidores en Twitch.

Compostelano de nacimiento, Guanyar publicó recientemente un vídeo en TikTok en el que llevaba a un amigo a probar la especialidad de la casa.

"Señores, estamos ante la mejor tortilla de patatas de toda España", proclama antes de hincarle el diente. Su veredicto, tras el primer bocado, fue rotundo: "Esto es mantequilla, tíos".

32 huevos, 2,5 kilos de patatas y sin cebolla

La receta de La Tita es, en esencia, muy sencilla. Solo cuatro ingredientes: unos treinta huevos, casi dos kilos y medio de patatas, aceite de oliva virgen extra y sal. No lleva cebolla.

Con ellos preparan una tortilla muy dorada por fuera y cremosa por dentro, casi como un revuelto de patatas fritas cuidadosamente envuelto en una fina capa de huevo cuajado. Es, precisamente, esa cremosidad lo que desata la locura entre sus admiradores.

Pero hay otro dato que explica buena parte de la fama del local: con cada consumición -ya sea una caña, un vino o un refresco- el bar ofrece un pincho de tortilla de cortesía. Gratis.

Así llevan décadas y así mantienen el local a reventar desde las 8:30 de la mañana hasta la medianoche. Según los datos del propio establecimiento, cada jornada se sirven entre 1.200 y 1.500 tapas gratuitas. En fechas señaladas, la cifra puede acercarse a las 2.000. Para dar abasto, la cocina consume unos 2.700 huevos diarios.

Raciones, bocadillos y tortilla entera para compartir

Además de las tapas de cortesía, La Tita vende raciones individuales de tortilla por 7,50 euros, medias tortillas por 17 euros y tortillas enteras -para cinco o seis comensales- por 25 euros. El bocadillo de tortilla cuesta solo 7 euros.

La carta incluye también otros bocadillos, raciones de pulpo, zamburiñas, croquetas, empanada gallega, raxo, zorza, chipirones y pimientos de Padrón.

El bar, como adelantábamos, no admite reservas: funciona por orden de llegada y lista de espera en barra. En horas punta no es raro esperar treinta minutos o más, aunque muchos clientes optan por tomar su caña con pincho en la barra y seguir su camino. El caso es no perdérselo.