El restaurante oculto en un antiguo molino de un pueblo de Murcia que está triunfando en todas las guías gastronómicas

La Guía Repsol fue de las primeras en atisbar el talento que reside en Casa Borrego, el restaurante del primer hotel gastronómico de la Región de Murcia. En 2024 le concedió un Sol Repsol, aunque ya llevaba un par de años dentro de su lista de Recomendados. Ahora ha vuelto a revalidar este reconocimiento.

Luego han llegado la prestigiosa Guía Michelin —que acaba de incluirle también en su catálogo de recomendaciones— y la Guía Macarfi, que el pasado 23 de febrero lo reconoció como 'Mejor Apertura' y lo situó en el número 11 de 50 en su ranking de mejores restaurantes de la comunidad.

"Este reconocimiento no sólo habla de Casa Borrego, habla de Bullas, de la comarca, de las Tierras de la Vera Cruz, de una hostelería valiente que cree en el territorio, en el vino, en el monte, en el río y en el sabor auténtico. Seguiremos cocinando naturaleza. Seguiremos defendiendo lo nuestro. Seguiremos creciendo sin olvidar nuestras raíces. Esto es sólo el comienzo", han declarado desde el restaurante en redes sociales.

Ubicado en el Paraje Molino de Abajo, en el municipio de Bullas (Murcia), Casa Borrego ofrece cocina murciana creativa que reinterpreta platos y bocados populares de la región.

Así, encontramos, por ejemplo, una marinera versionada, queso D.O. Murcia, caballito de quisquilla, huevos fritos con trufa negra de Caravaca, cordero Segureño con boniato ahumado, gurullos de olla fresca, y piezas de caza como el ciervo. Trabajan con carta y dos menús degustación: Molino (75 € sin bebida) y Salto del Usero (95 € sin bebida).

La bodega está muy centrada en Monastrell y D.O. Bullas, con una selección pensada para jugar con arroces, y guisos de interior, lo que hace que la experiencia funcione también como escaparate del vino local.

Caballito de quisquilla en Casa Borrego. Casa Borrego

El primer hotel gastronómico de Murcia

Casa Borrego se encuentra en el interior de un pequeño hotel integrado en un antiguo molino harinero, concebido como complemento natural al restaurante y pensado para escapadas de desconexión y alta cocina.

El exterior del hotel Casa Borrego. Casa Borrego

Las habitaciones (dobles, familiares y una suite) cuentan con vistas al río Mula, rodeadas de vegetación y a pocos minutos del casco urbano de Bullas. Además, desde el propio alojamiento los huéspedes pueden acceder a senderos junto al río y a recursos clave de la Ruta del Vino de Bullas.

A cargo de Casa Borrego se encuentra el chef Salvador Fernández, CEO de Grupo Borrego, donde también se encuentra el restaurante informal Borrego Canalla y Borrego Catering.