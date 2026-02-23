'Arroz Socarrón', la receta de Arturo Valls que sirven en un bar histórico de Madrid por 19€: "Gusta más que la paella"

El histórico Café Comercial se une a Socarrón, la firma de arroces valencianos impulsada por Arturo Valls, para presentar una colaboración que celebra la cocina tradicional con un toque contemporáneo: un arroz al horno con Denominación de Origen Arroz de la Albufera, elaborado con grano seleccionado y disponible por tiempo limitado.

El origen de Socarrón, tal como confiesa Valls con humor, nació "dela sana envidia de ver a otros con sus marcas de productos", en alusión a David Bustamante o Belén Esteban.

Sin embargo, detrás de la broma subyace su fuerte vínculo con la cultura del arroz y la vida en torno a la mesa valenciana. "Surge de esas paellas en familia, de los paseos entre arrozales en El Palmar y las sobremesas infinitas que tanto disfrutamos", asegura.

Su propósito es claro: que Socarrón se consolide como un referente de calidad en el panorama gastronómico español y que los hosteleros apuesten por un producto versátil y con identidad propia.

El arroz Socarrón, de variedad Albufera, se convierte en protagonista dentro de una receta que pone en valor la riqueza culinaria de España. Su textura, capacidad de absorción y sabor concentrado lo hacen ideal para elaboraciones como el arroz al horno, una tradición valenciana menos difundida fuera de la región, pero muy arraigada en la memoria popular.

El arroz al horno Socarrón. Foto cedida

"Es una receta que nació del aprovechamiento del cocido, utilizando sus carnes y caldos, y que se cocinaba en los antiguos hornos de los pueblos", explica Valls. "A muchos valencianos nos gusta incluso más que la paella, y merece ser conocida más allá de nuestras fronteras".

Desde la cocina del Café Comercial, el chef Carlos Moreno garantiza fidelidad absoluta a la receta original: "No hemos buscado reinterpretarla, sino reproducirla con la mayor precisión posible. Queremos que cualquier valenciano que la pruebe encuentre ese sabor auténtico que le transporte a casa".

Su intención ha sido mantener el alma purista del plato, integrándolo en una carta que rinde homenaje a distintas tradiciones de la gastronomía española.

Arturo Valls con el arroz de su marca. Foto cedida

Moreno también destaca los atributos del producto: "El arroz Socarrón, de variedad Albufera, es ideal para arroces secos. No requiere demasiada hidratación, absorbe mucho el sabor y aguanta perfectamente la cocción". Esa porosidad —añade— resulta indispensable en un plato como el arroz al horno, que necesita más tiempo en el horno que otros arroces típicos.

Para Arturo Valls, ese comportamiento del grano es precisamente lo que le da sentido a la receta: "Su versatilidad y resistencia lo hacen perfecto para esta preparación", afirma.

Por su parte, el chef subraya que esta elección encaja de forma natural en la identidad del Café Comercial: "Es una receta muy nuestra, difícil de encontrar en Madrid, que aportará autenticidad y arraigo a la propuesta del restaurante".

Con esta colaboración, ambos buscan ofrecer una experiencia sincera, donde la tradición y el producto local sean los verdaderos protagonistas.

El arroz al horno está compuesto por garbanzos, morcilla oreada, costillas y panceta, entre otros ingredientes. Foto cedida

"Me emociona que Socarrón forme parte de la carta del Café Comercial", admite Valls. "Traer un plato tan nuestro, tan valenciano y menos conocido que la paella a un lugar donde lo clásico y lo castizo son esencia, me parece una idea magnífica".

Destaca, además, el espíritu del café: "Es un espacio que invita a compartir, a conversar y a disfrutar de la sobremesa, valores que casan a la perfección con un arroz al horno servido en cazuela de barro".

El Arroz Socarrón al horno se servirá todos los miércoles y fines de semana durante el servicio de comidas. A partir de marzo, podrá degustarse exclusivamente los fines de semana, convirtiéndose en un plan imprescindible para quienes buscan disfrutar de la cocina tradicional con calma y compañía. Una propuesta efímera que invita a redescubrir los sabores de siempre en uno de los lugares más emblemáticos de Madrid.