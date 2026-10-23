El arroz se utiliza habitualmente en remedios domésticos por su capacidad para absorber la humedad.

Paula Seiton, experta en limpieza: "Pon un saquito de arroz si quieres que tu habitación huela bien"

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LO ESENCIAL Las claves Paula Seiton propone usar un saquito de arroz con gotas de aceite esencial en armarios y calzado para absorber la humedad y aportar un aroma fresco. Recomienda colocar pastillas de jabón perfumado colgadas o dentro de los zapatos como remedio rápido sin mezclas para evitar malos olores. Sugiere un truco casero con un bol de sal gorda, clavos de olor y suavizante para lograr que la ropa mantenga constantemente un olor a limpio. Aconseja aplicar perfumador textil sobre cortinas y telas del hogar para prolongar la sensación de frescura por más tiempo.

Paula Seiton, especialista en orden y limpieza, ha compartido en sus redes sociales varios trucos caseros para conseguir que el armario, el calzado y la ropa mantengan un aroma agradable.

Entre ellos destaca una propuesta sencilla: utilizar un saquito de arroz con unas gotas de aceite esencial para perfumar los espacios cerrados. Una alternativa fácil de preparar que se suma a otros remedios que la creadora de contenido muestra en su vídeo para aportar una sensación de frescor a la casa.

"Si quieres que tu habitación huela fenomenal, puedes poner un saquito de arroz y añadirle gotitas de tu aceite esencial favorito", explica Paula.

Paula recomienda colocar la bolsita en el armario, ya sea colgada de una percha o en otro lugar donde pueda desprender su fragancia. También propone meterla en los zapatos para evitar malos olores.

El arroz se utiliza habitualmente en remedios domésticos por su capacidad para absorber cierta cantidad de humedad, aunque su eficacia depende de las condiciones ambientales y no sustituye a un deshumidificador.

Consejos para el mal olor

Otro de los recursos que muestra Paula Seiton consiste en utilizar una pastilla de jabón perfumado. Esta técnica también puede utilizarse tanto colgada de una percha dentro del armario como en el interior del calzado.

Se trata de una alternativa que permite aprovechar la fragancia del jabón sin necesidad de preparar una mezcla, aunque es recomendable evitar el contacto directo con prendas para prevenir posibles manchas.

Otra alternativa muy eficaz es preparar una mezcla con sal gorda, clavos de especia y suavizante. Basta con colocar los ingredientes en un bol y colocarlo en una esquina del armario. "Verás que siempre huele a ropa limpia", asegura.

Por último, Seiton recomienda pulverizar un perfumador específico para textiles sobre las cortinas y otros textiles. Este gesto puede contribuir a alargar el olor durante más horas, siempre que se utilicen productos adecuados para cada material.